Khi con hỏi nhà mình GIÀU hay NGHÈO, bố mẹ nên trả lời như thế nào?

Trẻ nhỏ vốn sinh ra đã đầy ắp sự tò mò. Với con, thế giới xung quanh luôn mới mẻ và mỗi ngày là một chuỗi câu hỏi bất tận: “Vì sao trời mưa?”, “Em bé ở đâu mà có?”... Việc con hỏi nhiều là bản tính tự nhiên, cho thấy trí não con đang phát triển, ham tìm hiểu và khám phá. Nhưng đôi khi, chính những câu hỏi bất ngờ ấy lại khiến bố mẹ phải “vã mồ hôi”, lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho vừa đúng, vừa phù hợp với độ tuổi của con.

Thực tế, nhiều phụ huynh vì ngại hoặc bối rối mà chọn cách lảng tránh, trả lời qua loa hoặc thậm chí gạt đi bằng câu “con nít biết gì mà hỏi”. Tuy nhiên, điều này vô tình làm giảm sự tự tin và ham học hỏi của trẻ. Ngược lại, nếu trả lời quá phức tạp, con cũng khó tiếp thu và dễ hiểu sai. Vì thế, cách ứng xử khôn ngoan là cha mẹ hãy kiên nhẫn lắng nghe, sau đó giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, gần gũi, vừa đủ để con hiểu ở độ tuổi hiện tại.

Bố mẹ cũng có thể biến những tình huống này thành cơ hội giáo dục nhẹ nhàng, dạy con về giá trị sống, tình yêu thương hay sự trân trọng những điều bình dị. Quan trọng hơn cả, việc bố mẹ không né tránh sẽ giúp con cảm nhận được rằng câu hỏi của mình được tôn trọng, từ đó con thêm tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ nhiều điều hơn.

Mỗi câu hỏi ngây ngô của trẻ chính là một cánh cửa mở ra để bố mẹ đồng hành cùng con trong hành trình học hỏi và trưởng thành.

Thế nhưng không ít bố mẹ rơi vào tình huống nhận được 1 câu hỏi siêu cấp khó như thế này:

"Nhà mình giàu hay nghèo?"

Đây là một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều điều quan trọng về cách giáo dục con cái. Khi con hỏi “Nhà mình giàu hay nghèo?”, bố mẹ không nên trả lời qua loa kiểu “giàu lắm” hay “nghèo lắm” vì có thể khiến con hiểu sai bản chất của tiền bạc và giá trị cuộc sống. Cách trả lời khéo léo sẽ giúp con hình thành thái độ đúng đắn với đồng tiền và hạnh phúc.

1. Giải thích đơn giản, phù hợp với độ tuổi của con

Cha mẹ có thể nói: “Nhà mình không thiếu những gì cần thiết: có cơm ăn, áo mặc, có chỗ ở, có cha mẹ và con cùng yêu thương nhau. Vậy là đủ để hạnh phúc rồi. Có những thứ khác, nếu con cố gắng học tập và làm việc, mình sẽ có thêm sau này.”

2. Nhấn mạnh giá trị của lao động

Bố mẹ nên dạy con rằng tiền bạc và sự sung túc đến từ nỗ lực và lao động chứ không tự nhiên mà có. Ví dụ: “Ba mẹ đi làm để có tiền mua đồ ăn, đóng học cho con. Khi con học giỏi và lớn lên làm việc tốt, con cũng sẽ tạo ra giá trị và có được điều con mong muốn.”

3. Truyền cho con thái độ sống tích cực

Thay vì so sánh giàu nghèo, hãy giúp con thấy rằng giàu có thật sự là biết trân trọng những gì mình đang có, sống tử tế và chia sẻ với người khác.

Trả lời theo hướng này, bố mẹ vừa tránh cho con mặc cảm hay tự mãn, vừa gieo cho con nền tảng về sự tự lập, biết ơn và tinh thần phấn đấu.