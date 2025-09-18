Bé Nami nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Alpha kid với những màn mukbang triệu view, được bà ngoại chăm chút từng bữa, thực đơn thay đổi mỗi ngày

Mỗi clip ăn uống của bé Nami - con gái lớn của cặp đôi Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, dân tình lại lịm tim trước sự đáng yêu của bé. Nhiều mẹ bỉm sữa thường tò mò và thích thú khi theo dõi những bữa ăn hàng ngày được bà ngoại chuẩn bị. Không chỉ là những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, thực đơn của bé còn vô cùng phong phú, đa dạng, khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự khéo léo và tâm huyết của bà.

Bé Nami mukbang cả thế giới

Mỗi ngày, bà ngoại đều chăm chút cho từng bữa cơm của Nami. Bé có thể ăn cháo, súp, cơm nát, mì nui hay thậm chí là các món ăn gia đình được biến tấu cho phù hợp với độ tuổi. Rau củ, cá, thịt, trứng, trái cây… đều được bà kết hợp hài hòa, giúp bữa ăn của Nami không bao giờ nhàm chán. Thậm chí Nami còn biết ăn măng tây, đậu bắp và cả mướp đắng.

Không chỉ dừng lại ở việc cho bé ăn ngon, bà ngoại còn kiên nhẫn giới thiệu cho bé từng loại thực phẩm. Mỗi khi đưa một món mới, bà đều nói cho bé biết đó là gì, có vị ra sao, từ đó hình thành cho bé thói quen nhận biết và hứng thú với đồ ăn. Chính nhờ vậy mà Nami được nhiều người gọi vui là cô bé có "cái nết ăn được cả thế giới".

Đáng yêu nhất là những khoảnh khắc cô bé vừa ăn vừa hỏi bà ngoại: "Ngoại ơi, cái gì đây" bằng một giọng bi bo ngọng níu ngọng lô. Bà ngoại lại chỉ cho bé từng món một và cũng giới thiệu luôn từng món để mọi người biết thực đơn hôm nay bà chuẩn bị cho bé: "Đây là món cá chiên", "Nami đang ăn con ngêu đấy cô chú ạ"... Chính những đoạn giao tiếp của hai bà cháu mà những đoạn clip ăn uống của Nami càng thêm thú vị và đáng yêu hơn.

Với những clip khoe những lúc ăn uống của hai công chúa nhỏ, đặc biệt là của bé Nami, kênh TikTok của bà ngoại có tới 5 triệu lượt thích, và nhận được rất nhiều bình luậ, tất cả mọi người đều thích thú trước cái nết ăn uống cực kỳ "trộm vía", không mất lòng ai bao giờ của chị cả Nami.

Thậm chí chị cả còn bón cho em ăn, tiện tay cũng nhón luôn vài miếng.

Ngoài bà ngoại luôn sát sao trong chuyện ăn uống, hai chị em Nami và Suli còn được bố mẹ Tuấn Dương và Lucie Nguyễn hết mực cưng chiều. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái, từ những bữa ăn, chuyến đi chơi cho đến những trò đùa hồn nhiên thường ngày. Thậm chí vợ chồng Tuấn Dương và còn đầu tư cho bé Nami học trường quốc tế với mức học phí 400 triệu/năm

Bé Nami sinh vào tháng 8/2023, hiện nay đã vô cùng hoạt bát, lanh lợi và đáng yêu. Trong mắt nhiều người, Nami không chỉ là "công chúa nhỏ" của bố mẹ mà còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều mẹ bỉm khi xây dựng thực đơn ăn uống đa dạng, khoa học cho con mình.