Khi các chị đại U40 tết tóc: Ai cũng chứng minh được nhan sắc trẻ bất chấp thời gian phũ phàng, choáng nhất là vợ yêu của Bi Rain

Tóc tết là một lựa chọn làm đẹp không dễ bề chinh phục, ngay cả với những cô nàng tuổi đôi mươi. Kiểu tóc này dễ mang đến cảm giác "hai lúa", sến sẩm và nếu chị em đã trải qua hơn 30 cái xuân xanh, rồi làm điệu với tóc tết, việc ai đó xì xầm rằng quý chị em "cưa sừng làm nghé" cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ấy vậy mà ở ngưỡng U40, 5 mỹ nhân sau đây vẫn tự tin tuyệt đối khi diện tóc tết và tất cả đều gây choáng cực độ với nhan sắc lão hóa ngược.

1. Kim Tae Hee (40 tuổi)

Không chỉ đơn thuần là tết tóc một đuôi sam, Kim Tae Hee còn "chơi" hẳn kiểu tóc tết hai bên cực kỳ "cute hột me", khiến dân tình hoang mang một lúc mới nhớ ra rằng chỉ còn 2 tháng nữa, nữ diễn viên sẽ tròn 40 tuổi.

Bên cạnh kiểu tóc tết thì làn da căng mịn, đôi mắt to, layout trang điểm nhẹ như không đã giúp Kim Tae Hee quay lại với tuổi đôi mươi "dễ như ăn kẹo".

2. Ha Ji Won (42 tuổi)

Tóc tết đuôi sam + mái bằng là combo có thể biến nhiều quý cô ngoài 40 thành "trẻ con", "lố tuổi" nhưng với Ha Ji Won thì không hề. Ngôi sao "Hoàng hậu Ki" vẫn toát lên nét tươi trẻ, ngọt ngào và khiến người ta ghen tị "chết đi được" với nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

3. Han Ye Seul (39 tuổi)

Càng lớn tuổi, Han Ye Seul lại càng thêm trẻ trung, xì tin chứ không hề già đi chút nào. Kiều nữ xinh đẹp đã nhiều lần khiến công chúng sốc nặng với những màn hack tuổi thần sầu, trong đó có lần diện tóc tết, makeup đính sương sa hột lựu như nhân vật truyện tranh để đi "quẩy" lễ hội Carnival.

Nhưng ngay cả khi tết tóc theo kiểu đằm thắm một chút, nhan sắc trẻ trung của Han Ye Seul vẫn khiến người ta phải ao ước.

4. Son Ye Jin (38 tuổi)

Bên cạnh chuyện tình đẹp với chàng quân nhân Hyun Bin, Son Ye Jin trong "Crash Landing On You" còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với nhan sắc như miễn nhiễm với sự phũ phàng của thời gian. Bằng chứng là khi Son Ye Jin làm đỏm với kiểu tóc tết, diện mạo của cô vẫn thật trẻ trung, ngọt ngào, không khác là mấy so với hình tượng "tình đầu quốc dân" của gần 20 năm về trước.

5. Gong Hyo Jin (40 tuổi)

Trong phim "Khi Cây Trà Trổ Hoa" – một trong những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2019, Gong Hyo Jin đã "cặp kè" với chàng diễn viên kém mình những 10 tuổi. Tuy vậy, người ta không thấy ở họ quá nhiều sự chênh lệch, đó là bởi Gong Hyo Jin vẫn còn trẻ trung, xì tin hết sức so với tuổi U40, đến nỗi mà khi diện kiểu tóc tết "cưa sừng làm nghé", diện mạo của Gong Hyo Jin vẫn đi vào lòng người.

