Kết hôn 10 năm không có con, nữ diễn viên được xúi làm điều này trong đêm giao thừa, vài tháng sau bất ngờ mang thai

Diễn viên Bình Tinh, tên thật là Huỳnh Ngọc Trinh (sinh năm 1981, hiện là mẹ của một bé gái nickname Bella, 5 tuổi), cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Nối nghiệp cha mẹ, Bình Tinh tham gia nghệ thuật từ sớm và được biết đến là "thần đồng Cải lương".

Là một người đam mê, yêu nghề, chính vì thế mà chuyện mang thai, sinh con của Bình Tinh cũng có nhiều kỷ niệm gắn liền với sân khấu. Tham gia chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa" số mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ rất chân thành và thú vị về câu chuyện làm mẹ của mình.

Nghệ sĩ Cải lương Bình Tinh còn được biết đến là con nuôi của NSƯT Kim Tử Long.

Bình Tinh cho biết, cô rất sợ cảm giác bị khán giả lãng quên nên dù kết hôn với ông xã được 10 năm, cô vẫn trì hoãn chuyện bầu bí. Thế nhưng khi được ba nuôi là nghệ sĩ Kim Tử Long dùng mẹo, Bình Tinh đã bất ngờ có thai.

"Hôm đó là đêm giao thừa năm 2015 chuẩn bị qua 2016, mình đi diễn cùng ba nuôi và ba có dẫn theo con ruột của ba là bé Andy (khi đó mới hơn 1 tuổi - PV) theo cùng. Đúng lúc giao thừa thì ba nói: "Con ôm thằng Andy ngủ đi, qua năm sau là con đẻ". Thế là mình phải ôm bé Andy còn ba mẹ thì đi chơi. Bất ngờ là 3-4 tháng sau thì mình có bầu thật" - Bình Tinh nhớ lại.

Hành trình mang thai bé Bella của Bình Tinh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Bình Tinh đi diễn đến tháng thứ 8 của thai kỳ, cô sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Khi biết tin mình mang thai, Bình Tinh rất vui vẻ đón nhận và cảm thấy đứa trẻ như lộc trời cho. Dẫu vậy, máu nghệ sĩ luôn ở trong người nên nhiều khi, Bình Tinh quên mất là mình đang có con, nhất là khi bước lên sân khấu.

Có một kỷ niệm đáng nhớ của nữ nghệ sĩ là khi mang thai được 2,5 tháng, cô nhận một vai diễn nặng trong một vở cải lương. Để vào vai này, Bình Tinh phải diễn cảnh lăn từ trên một chiếc bàn cao xuống đất.

Mặc dù đã được các cô bác đồng nghiệp nhắc nhở phải cẩn thận, chỉ nên diễn ước lệ thôi vì đang có bầu nhưng ra sân khấu, cất tiếng hát lên là Bình Tinh quên hết mọi thứ. Nữ diễn viên lăn mạnh từ trên bàn xuống, bụng bầu đập xuống đất. Lúc này Bình Tinh mới nhớ ra: "Chết rồi mình đang có bầu mà" rồi khóc vì xót con, đồng nghiệp của cô ở dưới ai cũng khóc. Mặc dù cảm thấy đau nhưng Bình Tinh vẫn đứng lên để biểu diễn hết phần của mình. Vừa hát xong thì cô bị ra máu và lập tức vào viện, nhưng may mắn là chỉ bị động thai nhẹ. Sau lần đó Bình Tinh mới biết sợ và tiết chế cảm xúc trong lúc diễn xuất hơn.

Con gái của nghệ sĩ Bình Tinh hiện đã được 5 tuổi, cô bé cao lớn, bụ bẫm và xinh xắn.

Hành trình bầu bí sau đó của Bình Tinh khá suôn sẻ, cô đi diễn đến tháng thứ 8 thì nghỉ ngơi và sau đó sinh con gái thuận lợi bằng phương pháp sinh mổ.

Nữ diễn viên may mắn có sự hỗ trợ của gia đình nên việc chăm sóc em bé cũng không gặp nhiều khó khăn. Do đó, Bình Tinh cũng sớm đi hát trở lại, thỏa đam mê sân khấu của mình. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cho biết, nếu sau này mang thai lần 2, chắc chắn chị sẽ cẩn thận và có sự chuẩn bị chu đáo hơn so với lần đầu.