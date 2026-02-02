Jennie bị lép vế trước cô con dâu tai tiếng nhà Beckham?

Ngày 1/2 vừa qua, Jennie đã chính thức có mặt tại Aspen (Hoa Kỳ) để tham dự show diễn Thu/Đông 2026 của Moncler Grenoble. Đây là thương hiệu thời trang thể thao cao cấp mùa đông vốn nổi tiếng với việc tổ chức show diễn tại những địa điểm có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đúng với tinh thần này, các khách mời tham dự show gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải mặc đủ ấm và di chuyển bằng xe địa hình để đến địa điểm trình diễn. Không chỉ là một show thời trang, Moncler tiếp tục biến mỗi mùa diễn thành một trải nghiệm thực tế lôi cuốn.

Xuất hiện tại show diễn, Jennie lựa chọn một bộ jumpsuit denim dáng rộng phối cùng boots lông trùm ống quần và kính bảo hộ. Rõ ràng, đây không phải là một outfit tôn dáng hay có lợi về mặt hình thể, đặc biệt với vóc dáng nhỏ nhắn của Jennie.

Thay vì cố gắng kéo dài tỷ lệ cơ thể bằng giày cao gót hay các thủ thuật styling quen thuộc, Jennie trung thành tuyệt đối với tinh thần thời trang mùa đông chuyên dụng. Chính sự hết mình với concept đã giúp cô ghi điểm theo một cách khác, gần gũi và hòa mình trọn vẹn vào câu chuyện mà Moncler muốn kể.

Aspen nằm trong dãy núi Rocky, từ lâu đã được xem là điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, đặc biệt dành cho giới thượng lưu yêu thích trượt tuyết và các hoạt động ngoài trời mùa đông (Ảnh IGNV).

Điều khiến cộng đồng thời trang chú ý là bộ trang phục của Jennie hóa ra lại là một pha "đụng hàng" với Nicola Peltz - con dâu nhà Beckham. Trước đó, vào tháng 3/2025, Nicola và chồng là Brooklyn Beckham từng là khách mời đặc biệt, diện bộ sưu tập runway khi xuất hiện tại show Moncler Grenoble Thu/Đông 2025 diễn ra ở Courchevel, thuộc dãy núi Alps phía đông nam nước Pháp.

Khi đó, Nicola Peltz diện outfit gồm 2 mảnh gồm áo ski jacket và quần cargo pants. So với tạo hình của Jennie, trang phục của Nicola mang tính ứng dụng cao và dễ tạo hiệu ứng hình thể hơn, dù cùng chung tinh thần thời trang thể thao mùa đông cao cấp.

Bộ jumpsuit của Jennie được dự đoán là một thiết kế custom hoặc phiên bản chưa từng xuất hiện trên runway, càng khiến màn đụng hàng này trở nên thú vị khi hai ngôi sao tiếp cận cùng một tinh thần thiết kế nhưng theo hai hướng khác nhau.

Năm ngoái vợ chồng Brooklyn Beckham cùng ton-sur-ton góp mặt ở show diễn được tổ chức ở Courchevel (Ảnh IGNV).

Khi đặt hai tạo hình cạnh nhau, nhiều người không khỏi bất ngờ khi chiều cao công bố của Nicola Peltz là 1,66m, chỉ nhỉnh hơn Jennie khoảng 3cm. Tuy nhiên, nhờ lựa chọn sandals cao gót cùng cách tạo hiệu ứng quần phủ giày, tổng thể của Nicola trông cân đối và cao ráo hơn hẳn.

Ngược lại, Jennie chấp nhận "hy sinh" tỷ lệ hình thể để đổi lấy sự chân thực với bối cảnh show diễn. Boots lông trùm kín ống quần, kính chuyên dụng và jumpsuit dày dặn cho thấy nữ idol đã thực sự nhập vai vào trải nghiệm mùa đông mà Moncler Grenoble xây dựng.

Hai cách tiếp cận, hai hình ảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy sức hút riêng của mỗi nhân vật trong cùng một câu chuyện thời trang giữa núi tuyết.