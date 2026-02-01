Siêu mẫu số 1 thế giới gật đầu làm vedette, cổ vũ NTK người Việt đầu tiên làm nên kỳ tích: "Lịch sử đã được viết nên!"

Khi lịch trình chính thức của Paris Haute Couture Week mùa Xuân/Hè 2026 vừa được công bố, cái tên PHAN HUY nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Không chỉ bởi đây là lần đầu tiên một nhà mốt Việt xuất hiện trong lịch trình chính thức, mà còn bởi việc Phan Huy đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà thiết kế trẻ nhất từ trước đến nay trên thế giới có bộ sưu tập couture được xuất hiện tại tuần lễ thời trang danh giá nhất hành tinh.

Phan Huy là tài năng 26 tuổi vừa tạo nên dấu mốc chưa từng có khi trở thành nhà thiết kế trẻ nhất thế giới được trình diễn ở Paris Haute Couture Week - sân chơi cao cấp nhất của thời trang toàn cầu (Ảnh Phan Huy).

Tối ngày 29/1 (theo giờ Việt Nam), bộ sưu tập Spring/Summer 2026 - "Cành Vàng Lá Ngọc" chính thức ra mắt tại Paris Haute Couture Week. Với tổng cộng 34 looks, đây là thành quả của quá trình lao động nghiêm túc, bền bỉ và đầy tham vọng của Phan Huy cùng các cộng sự. BST không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật couture thuần túy, mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ thời trang cao cấp, nơi di sản, thủ công và tư duy đương đại giao thoa một cách có chiều sâu.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của show diễn nằm ở vị trí vedette: Coco Rocha, siêu mẫu hàng đầu thế giới, người được mệnh danh là "Pose Queen" của làng mốt quốc tế.

Chiếc váy của Coco Rocha mất gần 3 tháng chế tác, tạo nên một tác phẩm chuyển động theo từng bước chân (Ảnh: Phan Huy).



Coco Rocha là huyền thoại sống của thời trang với khả năng tạo dáng 100 kiểu/phút, đồng thời là tác giả cuốn sách kinh điển Study of Pose với hơn 1000 dáng pose, minh chứng cho tư duy hình thể bậc thầy được xây dựng từ nền tảng vũ công chuyên nghiệp. Việc cô đồng ý khép lại show diễn của một NTK Việt tại Paris Haute Couture Week là dấu mốc mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của thời trang Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nữ hoàng tạo dáng Coco Rocha chính là vị HLV trẻ tuổi nhất góp mặt vào bộ ba quyền lực của "The Face" cùng Naomi Campbell và Karolina Kurkova (Ảnh: Phan Huy).



Khoảnh khắc Coco Rocha xuất hiện với tư cách vedette của một nhà mốt Việt (Nguồn: Phan Huy).

Ngay sau khi show diễn kết thúc, Coco Rocha đã đăng tải lời chúc mừng trên trang cá nhân, mở đầu bằng câu nói đầy cảm xúc: "History made!" (Lịch sử đã được viết nên). Cô bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến nhà mốt Việt Nam đầu tiên bước lên lịch trình chính thức của Paris Haute Couture, đồng thời chia sẻ niềm vinh dự khi được mời đảm nhận vị trí kết show cho bộ sưu tập:

"Việc chứng kiến nhà mốt Việt Nam đầu tiên bước lên lịch trình chính thức của Paris Haute Couture, với một bộ sưu tập tràn đầy cảm xúc, di sản và tầm nhìn, thực sự rất xúc động. Và việc được mời khép lại show diễn này đối với tôi là một vinh dự vô cùng đặc biệt. Tôi luôn tự hào khi được ủng hộ thế hệ kế tiếp và cổ vũ họ trên hành trình định hình tương lai phía trước."

Sự công nhận từ một biểu tượng như Coco Rocha được xem là lời khẳng định mạnh mẽ cho hành trình couture của Phan Huy.

CEO Steven Doan - Coco Rocha - NTK Phan Huy trong khoảnh khắc kết show (Ảnh Phan Huy).



Chia sẻ về các tác phẩm, PHAN HUY cho biết họ lấy cảm hứng từ những nhân vật biểu tượng của triều Nguyễn, bao gồm Thái tử Bảo Long, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Khải Định. Những cuộc đời đều phản ánh một thời khắc lịch sử đặc biệt, khi văn hóa cung đình Việt Nam giao thoa với ảnh hưởng phương Tây.

Thành công của bộ sưu tập này đã khẳng định vị thế trên sân khấu couture toàn cầu của PHAN HUY, không chỉ giới thiệu trang phục mà còn kể một câu chuyện văn hóa, tôn vinh di sản đồng thời tái định nghĩa Haute Couture đương đại qua một lăng kính Việt Nam rất riêng.

Theo đánh giá từ Liên đoàn Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM), chính khả năng kết nối di sản văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ couture đương đại là yếu tố then chốt giúp PHAN HUY được tuyển chọn. Điều này thể hiện rõ qua cách anh nghiên cứu chất liệu, khai thác kỹ thuật thủ công truyền thống và xây dựng cấu trúc thiết kế mang chiều sâu học thuật - một tiêu chí cốt lõi của Haute Couture.

Mang tên "Cành Vàng Lá Ngọc" bộ sưu tập gợi lên vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng của mùa xuân qua lăng kính mỹ thuật cung đình Việt Nam (Ảnh Phan Huy).

Một vòng các thiết kế ấn tượng của BST (Nguồn Phan Huy).

Lần thứ tư các thiết kế của Phan Huy hiện diện tại Paris không chỉ là thành tựu cá nhân của nhà thiết kế sinh năm 1999 quê Quảng Trị, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong hệ sinh thái thời trang cao cấp toàn cầu.

Trên khía cạnh truyền thông mạng xã hội, những hình ảnh của show diễn và thành tích từ Phan Huy cũng đạt những hiệu ứng đáng chú ý đúng với câu "hữu xạ tự nhiên hương". Đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng của Phan Huy đến giới chuyên môn lẫn cộng đồng người trẻ quan tâm thời trang.

Look thứ 7 - một trong những tác phẩm được công chúng yêu thích nhất trong BST Cành Vàng Lá Ngọc (Ảnh Phan Huy).

Quan trọng hơn, việc Phan Huy và thương hiệu của mình xuất hiện trong lịch trình Paris Haute Couture Week đánh dấu một bước ngoặt trong cách thế giới nhìn nhận thời trang Việt Nam. Từ vị thế quen thuộc của một quốc gia mạnh về sản xuất, thủ công, Việt Nam đang dần bước ra ánh sáng với tư cách chủ thể sáng tạo, nơi kỹ thuật, tư duy và bản sắc văn hóa được đặt ngang hàng cùng những tên tuổi couture hàng đầu thế giới.