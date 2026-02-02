5 set mỹ phẩm "made in Vietnam" giá hời: Mua tự dùng hay để làm quà tặng dịp Tết cũng hợp lý

Dịp Tết là thời điểm ai cũng muốn chuẩn bị những món quà vừa tinh tế, vừa thiết thực để dành tặng bà, tặng mẹ hoặc đơn giản là tự thưởng cho bản thân sau một năm bận rộn. Thay vì chạy theo những bộ mỹ phẩm ngoại giá cao, nhiều người đang có xu hướng lựa chọn mỹ phẩm "made in Vietnam" bởi chất lượng ngày càng hoàn thiện, thành phần lành tính và mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Dưới đây là 5 set mỹ phẩm nội địa Việt giá hời, mua dùng hay biếu Tết đều hợp lý, hình thức chỉn chu, công năng thiết thực.

1. Giftbox Cocoon mừng Xuân Bính Ngọ - đủ đầy từ đầu đến chân

Set quà Tết của Cocoon luôn ghi điểm nhờ thiết kế đậm không khí xuân, sang trọng mà vẫn gần gũi. Giftbox mừng Xuân Bính Ngọ gồm gel tắm Đường Thốt Nốt An Giang, dầu gội Bưởi, hai sản phẩm tẩy da chết chiết xuất Cà Phê Đắk Lắk cho mặt và cơ thể, kèm 5 bao lì xì xinh xắn. Bộ sản phẩm này phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là bà và mẹ nhờ thành phần thiên nhiên, không gây kích ứng. Với mức giá giảm từ 934K còn 654K, đây là set quà "đáng tiền" cả về số lượng lẫn chất lượng, dùng được lâu dài sau Tết.

Nơi mua: Cocoon

2. Bộ 5 chăm sóc tóc bồ kết & vỏ bưởi Herbario - món quà sức khỏe cho mái tóc

Nếu bà hoặc mẹ thường xuyên gặp tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng, bộ chăm sóc tóc Herbario là lựa chọn rất hợp lý. Set gồm đầy đủ dầu gội, dầu xả, nước dưỡng tóc, serum và kem ủ, tất cả đều chiết xuất từ bồ kết và vỏ bưởi - những nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc truyền thống Việt Nam. Ưu điểm của bộ này là khả năng làm sạch dịu nhẹ, giảm gãy rụng và giúp tóc chắc khỏe theo thời gian, không mang lại cảm giác "bóng ảo" tức thì nhưng bền vững. Giá gốc 950K, hiện giảm còn 729K, rất phù hợp để làm quà biếu mang tính chăm sóc lâu dài.

Nơi mua: Herbario

3. Combo Skin Heritage - tinh hoa thiên nhiên Việt cho làn da

Combo Skin Heritage gồm Toner Sơn Đoòng, Kem dưỡng Tràng An và Mặt nạ đất sét Bản Phùng là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp. Bộ sản phẩm này tập trung vào làm sạch, cân bằng và phục hồi da, phù hợp với làn da trưởng thành cần sự dịu nhẹ nhưng vẫn đủ dưỡng chất. Bao bì tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và thiên nhiên Việt Nam, rất phù hợp để làm quà Tết trang trọng, không phô trương nhưng vẫn thể hiện sự chăm chút.

Nơi mua: Skin Heritage

4. Combo 3 bước dưỡng môi BareSoul Lip Set - nhỏ gọn nhưng tinh tế

Không cần những món quà quá cầu kỳ, đôi khi một set dưỡng môi chất lượng lại khiến người nhận cảm thấy được quan tâm đúng chỗ. BareSoul Lip Set gồm tẩy da chết môi, mặt nạ ngủ môi và son dưỡng kiêm má hồng - đủ 3 bước để đôi môi luôn mềm mịn, hồng hào suốt những ngày Tết. Set này phù hợp với mọi độ tuổi, dễ sử dụng hàng ngày và đặc biệt tiện lợi khi mang theo. Đây cũng là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn tặng kèm trong các giỏ quà Tết.

Nơi mua: BareSoul

5. Emmié by HappySkin - set 5 mặt nạ vi sợi phiên bản Tết 2026

Mặt nạ luôn là món mỹ phẩm "quốc dân", dễ dùng và dễ ghi điểm. Set 5 mặt nạ vi sợi của Emmié by HappySkin phiên bản Tết 2026 không chỉ có thiết kế bắt mắt mà còn nổi bật ở chất liệu vi sợi ôm sát da, giúp tinh chất thẩm thấu tốt hơn. Phù hợp để bà và mẹ thư giãn, chăm sóc da sau những ngày bận rộn chuẩn bị Tết. Giá thành hợp lý, thương hiệu uy tín, đây là set quà an toàn nhưng không hề nhàm chán.

Nơi mua: Emmié

Nhìn chung, các set mỹ phẩm "made in Vietnam" ngày càng được đầu tư cả về chất lượng lẫn hình thức, hoàn toàn đủ sức trở thành quà Tết ý nghĩa. Dù mua để tự dùng hay dành tặng bà, tặng mẹ, những bộ sản phẩm trên đều mang tinh thần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bền vững - đúng với ý nghĩa sum vầy, yêu thương của ngày Tết.