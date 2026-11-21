Người yêu nhạc, mộ điệu audio đã có dịp thử "nhập tâm" như tay đua F1, thưởng âm chiếc loa đầu bảng của thương hiệu Paris và thoả mãn cả bốn giác quan còn lại trong buổi tối xứng đáng với mong đợi.

Sắc lam bao phủ trong buổi tối Devialet giới thiệu Devialet Phantom Ultimate 98 dB bản đặc biệt Pulse Blue. Màu sắc mới trên dòng loa đầu bảng của thương hiệu audio Pháp được phóng đại qua tông màu và kịch bản ánh sáng ấn tượng tại LÄPIS.

Ra mắt thế giới cùng tay đua Công thức 1 Isack Hadjar cách đây không lâu, Devialet Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chàng Đại sứ thương hiệu toàn cầu. Sắc xanh, không thường được gắn với tốc độ, lại đại diện cho điều kiện tiên quyết để bước vào sân chơi tốc độ lớn nhất thế giới F1®: "cái đầu lạnh" trong những tình huống chỉ cho phép vài phần giây quyết định. Devialet gọi khoảnh khắc tập trung tuyệt đối này là "vùng xanh trong tâm trí", hiện hữu như có thể chạm tới được qua sự kiện Inside The Driver's Head.

"Blue" có thể là màu sắc mới mẻ trên Phantom Ultimate, nhưng với Isack Hadjar lẫn các fan của Công thức 1, đó lại là màu sắc hết sức thân thuộc. Cả hai đội đua gần nhất của anh, RB và Red Bull Racing, đều khoác lên những sắc xanh khác nhau trên thân xe cũng như trang phục thi đấu. Ký hợp đồng Đại sứ với Devialet, tay đua 22 tuổi người Pháp-Algérie cũng được thửa riêng một bộ trang phục, dĩ nhiên vẫn… xanh!

Với Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue, Devialet phủ lên hình dáng thuôn tròn cả một quang phổ xanh. Tuỳ theo hướng và cường độ ánh sáng chiếu qua, mã màu chính thức RAL 5011 không ngừng biến đổi trên thân vỏ hoàn thiện nhám gợi cảm-chạm thích thú. Hai tấm chắn bên hoàn thiện tráng gương thêm vào đó hiệu ứng sáng bóng biến ảo. Nét tinh tế trong thiết kế của Devialet, nâng tầm "đồ chơi công nghệ" lên hàng xa xỉ phẩm, thể hiện trọn vẹn nhất qua trưng bày loa tại sự kiện.

Giống như bộ não của một tay đua xuyên suốt chặng đua căng thẳng, bên trong Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue là hàng tỷ tín hiệu điện toán để tạo nên những "pha xử lý" âm thanh đỉnh cao. Chìa khoá của trí lực sắc bén này là công nghệ ADH® độc quyền của Devialet, bên cạnh những công nghệ cốt lõi tiên tiến khác. Cần nhớ, dù phiên bản công suất 98 dB có thể tích chưa đến 30% so với phiên bản công suất 108 dB, nhưng áp suất âm tối đa chỉ kém chưa đến 10%, đồng thời có mọi công nghệ mà phiên bản "lớn" có. Chiếc loa thực sự là một kỹ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc của thương hiệu audio Pháp.

Khách mời có thể so sánh trực tiếp độ gọn gàng của "quái vật tí hon" màu Pulse Blue với cặp loa Phantom Ultimate phiên bản "lớn" 108 dB. Màn cameo này nhằm mang đến cho những bản hit nhạc điện tử tại sự kiện âm trường ấn tượng nhất, lẫn âm lực mạnh mẽ – với áp suất âm tối đa 108 dB, ngang ngửa âm lượng của một chiếc F1 phóng qua trước mắt.

Còn cách nào để thâm nhập tâm trí một tay đua tốt hơn là… tự mình cầm lái? Sau ít phút ngồi vào "ghế nóng" trên hệ thống mô phỏng buồng lái kết nối với hệ stereo Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue, những khách mời hiếu kỳ đã phần nào cảm nhận độ "nhiệt" của đường đua F1 và những gì diễn ra trong tâm trí Isack Hadjar – người được cả thế giới biết đến với những pha xử lý xuất thần ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp.

"Intensity has a sound". Tại sự kiện, sự mãnh liệt của Pulse Blue không chỉ được trải nghiệm bằng âm thanh, mà còn bằng cả bốn giác quan còn lại. Bằng hương, vị của ly cocktail này chẳng hạn.

Cho thấy sự quan tâm dành cho thị trường Việt Nam cũng như cộng đồng audio trong nước, đại diện đến từ thương hiệu là ông Martin Ku – Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Devialet – đã góp mặt và giao lưu, bên cạnh đại diện từ nhà phân phối chính thức Tam Sơn. Một lần nữa, hai đối tác đã thành công trong việc đưa một sản phẩm mới chào sân theo cách thực sự sống động, đúng như ý niệm "Alive with Sound" của Devialet. Lần này, là với một chiếc loa có bộ não của một quái xế và sự mãnh liệt của một chiếc xe đua: Devialet Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue.

Tại Việt Nam, thương hiệu Devialet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. Devialet Flagship Store Việt Nam Hà Nội: 58 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. SĐT: 024 3823 8105. TP. HCM: Tầng 1, Hotel Continental Saigon, 132 - 134 Đồng Khởi, P. Sài Gòn – ĐT: 028 3622 1859



