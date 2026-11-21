Thời tiết hanh khô thường khiến làn da dễ rơi vào tình trạng thiếu ẩm, căng rát, bong tróc và kém mịn màng. Ngay cả những người sở hữu làn da dầu cũng có thể gặp tình trạng da mất nước, bề mặt khô nhưng vẫn tiết nhiều dầu. Bên cạnh kem dưỡng ẩm, xịt khoáng là món đồ chăm sóc da tiện lợi mà chị em có thể mang theo bên mình để bổ sung độ ẩm tức thì, giúp da dễ chịu hơn trong ngày. Nếu muốn ưu tiên các sản phẩm nội địa, 5 lựa chọn "made in Vietnam" dưới đây là những cái tên đáng tham khảo.





1. Xịt khoáng dưỡng ẩm cấp ẩm kiềm dầu Cỏ Mềm

Với những cô nàng muốn tìm một sản phẩm xịt dưỡng tiện lợi để sử dụng trong ngày, xịt khoáng dưỡng ẩm cấp ẩm kiềm dầu của Cỏ Mềm là cái tên có thể cân nhắc. Sản phẩm hướng đến nhu cầu bổ sung độ ẩm đồng thời hỗ trợ cân bằng lượng dầu trên bề mặt da. Đây là điểm đáng chú ý với làn da dầu hoặc da hỗn hợp, bởi tình trạng thiếu nước đôi khi khiến da trở nên kém mềm mại, trong khi vùng chữ T vẫn dễ bóng nhờn. Trong mùa hanh khô, chị em có thể sử dụng xịt khoáng khi cảm thấy da căng hoặc khô sau nhiều giờ ngồi trong phòng điều hòa. Dạng xịt cũng giúp thao tác chăm sóc da nhanh gọn, không cần dùng tay thoa trực tiếp. Tuy nhiên, để duy trì độ ẩm lâu dài, sản phẩm nên được kết hợp với kem dưỡng phù hợp, thay vì chỉ phụ thuộc vào những lần xịt khoáng trong ngày.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Tinh chất xịt dưỡng Sen Hậu Giang Cocoon

Khác với xịt khoáng dạng nước thông thường, tinh chất xịt dưỡng Sen Hậu Giang của Cocoon có kết cấu hai tầng dầu dưỡng và tinh chất. Khi lắc đều, hai lớp hòa quyện tạo thành những tia sương mịn, giúp bổ sung độ ẩm và mang lại hiệu ứng da bóng khỏe tự nhiên. Công thức có chiết xuất sen hữu cơ Hậu Giang, squalane và phức hợp prebiotics, hướng đến việc chăm sóc làn da khô, nhạy cảm hoặc đang cần củng cố hàng rào độ ẩm. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là sự kết hợp giữa thành phần có khả năng giữ ẩm và các hoạt chất hỗ trợ làm dịu như panthenol, allantoin, madecassoside. Theo thông tin từ thương hiệu, sản phẩm phù hợp với da thường đến da khô, da nhạy cảm và có thể sử dụng trước hoặc sau trang điểm. Khi dùng, chị em cần lắc kỹ để hai tầng hòa quyện, sau đó giữ chai cách mặt khoảng 20–25cm và xịt đều. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn thích kiểu xịt dưỡng có khả năng tạo cảm giác mềm mượt, căng bóng thay vì chỉ cấp nước tức thời.

Nơi mua: Cocoon

3. Xịt khoáng Rau Má & Diếp Cá Herbario

Rau má và diếp cá là hai thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thực vật tại Việt Nam. Với xịt khoáng Rau Má & Diếp Cá, Herbario kết hợp hai chiết xuất này cùng niacinamide và epilobium angustifolium. Sản phẩm hướng đến nhu cầu cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, phù hợp với những người có làn da dễ bóng nhờn hoặc thường xuyên gặp cảm giác khó chịu khi thời tiết thay đổi. Theo thông tin từ thương hiệu, xịt khoáng có thể giúp làm dịu tình trạng da mẩn đỏ, hỗ trợ cân bằng độ ẩm và chăm sóc bề mặt da. Sự xuất hiện của rau má và diếp cá cũng khiến sản phẩm trở thành lựa chọn đáng chú ý với những chị em yêu thích mỹ phẩm khai thác nguyên liệu thực vật. Trong mùa hanh khô, bạn có thể sử dụng khi da có cảm giác khô căng hoặc sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường điều hòa. Dù vậy, nếu da đang kích ứng hoặc có mụn viêm, vẫn nên thử sản phẩm trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi.

Nơi mua: Herbario

4. Xịt khoáng Trà Xanh Phấn Nụ Hoàng Cung

Nếu yêu thích những sản phẩm chăm sóc da gắn với nguyên liệu thiên nhiên, xịt khoáng Trà Xanh của Phấn Nụ Hoàng Cung là một gợi ý có thể tìm hiểu. Trà xanh thường được sử dụng trong mỹ phẩm nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa, đồng thời là thành phần quen thuộc trong những công thức chăm sóc da hướng đến cảm giác dễ chịu, tươi mát. Sản phẩm dạng xịt cũng có ưu điểm ở sự tiện lợi, dễ sử dụng và phù hợp để mang theo trong túi xách. Trong những ngày thời tiết khô hanh, chị em có thể dùng xịt khoáng để bổ sung độ ẩm cho da khi cảm thấy bề mặt da thiếu sức sống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xịt khoáng không thể thay thế kem dưỡng ẩm. Để hạn chế tình trạng mất nước, sau khi xịt, bạn nên tiếp tục các bước dưỡng da phù hợp, đặc biệt nếu sở hữu làn da khô hoặc thường xuyên phải làm việc trong môi trường điều hòa.

Nơi mua: Phấn Nụ Hoàng Cung

5. Xịt dưỡng da Tía Tô Vietket

Tía tô cũng là một nguyên liệu thực vật được quan tâm trong lĩnh vực chăm sóc da. Vì vậy, xịt dưỡng da Tía Tô của Vietket có thể là lựa chọn dành cho những chị em muốn khám phá thêm các sản phẩm nội địa khai thác thành phần quen thuộc này. Dạng xịt giúp việc sử dụng nhanh chóng, thuận tiện, nhất là trong những thời điểm da cần được làm mới và bổ sung độ ẩm giữa ngày. Với mùa hanh khô, sản phẩm dạng xịt có thể trở thành một bước chăm sóc bổ trợ, giúp làn da dễ chịu hơn khi xuất hiện cảm giác khô căng. Chị em nên tìm hiểu kỹ bảng thành phần, hướng dẫn sử dụng và đối tượng phù hợp của sản phẩm trước khi lựa chọn, đặc biệt nếu da nhạy cảm hoặc dễ phản ứng với mỹ phẩm mới.

Nơi mua: Vietket

Xịt khoáng là món đồ hữu ích trong mùa hanh khô, tùy theo loại da mà bạn có thể lựa chọn loại xịt khoáng phù hợp với loại da. Da khô có thể ưu tiên công thức giàu thành phần dưỡng ẩm, trong khi da dầu nên chú ý đến kết cấu và cảm giác sau khi sử dụng. Dù lựa chọn sản phẩm nào, chị em cũng nên kết hợp xịt khoáng với kem dưỡng để hạn chế thất thoát độ ẩm, đồng thời duy trì kem chống nắng vào ban ngày. Một quy trình chăm sóc da phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giữ bề mặt da mềm mại, khỏe khoắn trong những ngày thời tiết khô hanh.