Hoàng Hậu Tái Hôn đang trở thành chủ đề được quan tâm, trong đó nhân vật Rashta do Lee Se Young thủ vai gây ra không ít tranh luận. Dù là kiểu nhân vật khiến khán giả dễ nổi giận vì tính cách đầy tham vọng, Rashta vẫn thu hút sự chú ý nhờ diện mạo ngọt ngào, đường nét thanh tú và vẻ ngoài mong manh, đáng thương. Để hóa thân thành nhân vật có vẻ ngoài trong sáng nhưng nội tâm phức tạp này, Lee Se Young tiết lộ cô đã chăm chút ngoại hình nghiêm túc hơn bất kỳ vai diễn nào trước đây. Nữ diễn viên thậm chí hài hước chia sẻ rằng nếu bản thân không đủ trắng trẻo, xinh đẹp thì có lẽ đã bị khán giả ghét nhiều hơn.

Lee Se Young đang được ví von là "tiểu tam đẹp nhất Hàn Quốc", lấn lướt cả Shin Min Ah.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Sungchan's E-terview thuộc kênh YouTube 117 của Hàn Quốc, Lee Se Young tiết lộ nhiều thói quen làm đẹp và giữ dáng trong quá trình ghi hình. Để diện những bộ váy dạ hội lộng lẫy, nữ diễn viên không chỉ chú ý đến vóc dáng mà còn đặc biệt quan tâm đến lượng cơ bắp, chế độ ăn uống và cả những vùng da dễ bị bỏ quên như bàn tay, bàn chân. Dưới đây là 7 bí quyết làm đẹp được cô chia sẻ.

1. Kiêng rượu, tăng cường protein để giữ đường nét cơ thể

Trong Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se Young có nhiều tạo hình váy áo cầu kỳ, đòi hỏi vóc dáng phải gọn gàng và cân đối. Vì vậy, trong thời gian ghi hình, cô chủ động bổ sung nhiều protein hơn vào chế độ ăn, đồng thời kiêng rượu để duy trì hình thể. Nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến tình trạng mất cơ bởi theo cô, cơ bắp vốn rất khó xây dựng nhưng lại dễ hao hụt. Thay vì chỉ tập trung giảm cân, Lee Se Young ưu tiên giữ lượng cơ và đường nét săn chắc để khi diện trang phục ôm dáng, cơ thể trông khỏe khoắn, chỉn chu hơn.

2. Đắp mặt nạ cấp ẩm, kết hợp máy chăm sóc da

Quy trình dưỡng da thường ngày của Lee Se Young không quá phức tạp. Cô chú trọng làm sạch kỹ lưỡng, sau đó sử dụng mặt nạ cấp ẩm để bổ sung nước cho da trước khi thực hiện các bước dưỡng tiếp theo. Nữ diễn viên cũng kết hợp máy chăm sóc da tại nhà nhằm hỗ trợ quá trình skincare. Với lịch trình quay phim và trang điểm thường xuyên, duy trì độ ẩm là điều quan trọng giúp làn da trông căng mịn, lớp nền cũng dễ tiệp và bền đẹp hơn.

3. Tận dụng trà xanh trong cả ăn uống lẫn chăm sóc da

Lee Se Young có sở thích uống trà xanh và từng chia sẻ một mẹo làm đẹp khá tiết kiệm: tận dụng phần lá trà đã pha để làm sạch da mặt. Trà xanh chứa catechin cùng các hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, cũng là thành phần thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da. Với nữ diễn viên, đây là cách tận dụng nguyên liệu quen thuộc thay vì bỏ đi phần trà đã qua sử dụng.

4. Làm dịu da bằng gel được làm mát

Lee Se Young từng chia sẻ trên chương trình làm đẹp Get It Beauty rằng cô dễ gặp tình trạng da ửng đỏ. Vì vậy, nữ diễn viên có thói quen bảo quản một số sản phẩm dạng gel trong ngăn mát tủ lạnh. Khi da có cảm giác nóng hoặc đỏ, cô lấy gel ra thoa hoặc đắp lên mặt khoảng 5 phút để tận dụng cảm giác mát lạnh, giúp da dễ chịu hơn. Cô lưu ý chỉ làm mát sản phẩm trong ngăn lạnh, không để đông đá nhằm tránh gây kích ứng do nhiệt độ quá thấp.

5. Ngâm chân với trà xanh, dưỡng gót chân bằng vaseline

Không chỉ chăm sóc da mặt, Lee Se Young còn dành thời gian cho những vùng cơ thể dễ bị bỏ quên. Cô từng chia sẻ cách ngâm chân bằng túi trà xanh pha trong nước ấm, có thể thêm vài giọt tinh dầu yêu thích để thư giãn. Sau đó, nữ diễn viên lau khô chân, thoa một lớp vaseline tương đối dày rồi dùng màng bọc thực phẩm quấn lại khoảng 15 phút trước khi rửa sạch. Cách làm này giúp tăng độ ẩm, làm mềm vùng da khô ráp, đặc biệt là gót chân.

6. Chăm sóc tóc bằng sản phẩm protein và mặt nạ tự làm

Trong quá trình quay Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se Young sử dụng dầu gội và sản phẩm dưỡng tóc chứa protein để chăm sóc mái tóc thường xuyên phải tạo kiểu. Trước đó, cô cũng từng tiết lộ công thức mặt nạ tóc do mẹ tự làm tại nhà, gồm mayonnaise, lòng đỏ trứng và một chút mật ong. Hỗn hợp được thoa lên tóc, ủ bằng giấy bạc khoảng 20 phút rồi xả sạch. Ngoài ra, mẹ nữ diễn viên còn chuẩn bị thức uống từ đậu đen và mật ong để cô bổ sung dinh dưỡng.

7. Chăm sóc cả vùng da tay, từng thực hiện laser để cải thiện lệch tông

Một chi tiết thú vị là Lee Se Young đặc biệt để ý đến màu da bàn tay. Khi đóng phim cổ trang, trang phục thường che phủ phần lớn cơ thể nhưng hai bàn tay lại thường xuyên lộ ra ngoài. Sau thời gian tiếp xúc với ánh nắng, cô nhận thấy da tay sẫm màu hơn những vùng da khác, tạo ra sự chênh lệch rõ rệt. Để cải thiện tình trạng này, nữ diễn viên từng dành thời gian thực hiện các liệu trình laser chăm sóc da.

Những chia sẻ của Lee Se Young cho thấy sự chỉn chu của một diễn viên không chỉ nằm ở gương mặt hay vóc dáng mà còn đến từ những chi tiết nhỏ như mái tóc, bàn tay và bàn chân. Đặc biệt với một tác phẩm có nhiều trang phục cung đình lộng lẫy như Hoàng Hậu Tái Hôn, việc chăm chút tổng thể ngoại hình càng góp phần giúp nữ diễn viên hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Rashta.

Ảnh: Instagram.