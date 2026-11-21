Tam Sơn Living Continental chính thức khai trương tại khách sạn Continental Saigon trên đường Đồng Khởi. Đêm khai trương là bữa tiệc tôn vinh nghệ thuật sống Pháp, được kể bằng pha lê, bạc, sứ và âm thanh, với sự góp mặt của những tín đồ art de vivre (nghệ thuật sống kiểu Pháp).

Gần 150 năm qua, Continental Saigon đã chứng kiến bao lớp khách ra vào dưới mái ngói và những đường đắp nổi kiểu Đông Dương. Đây là nơi Graham Greene từng sống và viết Người Mỹ thầm lặng, nơi ký ức của Sài Gòn cũ vẫn còn đọng lại trên từng ô cửa. Tối khai trương Tam Sơn Living Continental, công trình di sản ấy mở thêm một chương mới khi chào đón những tên tuổi tiêu biểu của nghệ thuật sống Pháp.

Sau nhiều năm đồng hành cùng khách hàng tại Hà Nội, Tam Sơn Living chọn Continental Saigon làm "ngôi nhà" tại miền Nam: nơi tinh hoa chế tác châu Âu được đặt trong cuộc đối thoại với lịch sử và văn hóa của thành phố.

Bước qua cửa, khách mời như lạc vào một ngôi nhà Pháp, nơi mỗi căn phòng mang một tính cách riêng. Ở góc Lalique, ánh sáng xuyên qua pha lê, đánh thức những đường chạm khắc đã làm nên tên tuổi nhà chế tác từ năm 1888, từ những bình decanter đến các tác phẩm trang trí được xử lý màu sắc tinh tế.

Trên những kệ gỗ, sứ Limoges của Bernardaud và bạc Christofle kể câu chuyện về bàn tiệc Pháp. Một bên là gần 165 năm giữ lửa lò nung, một bên là di sản từng hiện diện trên tàu Orient Express và bàn tiệc của Hoàng đế Napoléon III. Đứng cạnh nhau, chúng nhắc rằng nghệ thuật sống Pháp nằm ngay trong những thứ ta chạm vào mỗi ngày.

Các khách mời đặc biệt: DJ WOKEUP, Hoàng Ku, Lâm Thúy Nhàn, Dino Vũ và Fabo Nguyễn dạo bước trong không gian Christofle, giữa những tạo tác bằng bạc và mạ vàng mang thiết kế biểu tượng như bộ dao nĩa Mood cùng các vật phẩm trang trí cho không gian sống đẳng cấp.

Phòng thẩm âm Devialet – lần này khoác tông đỏ thay cho sắc xanh quen thuộc để hòa vào kiến trúc khách sạn – nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm tiệc, chinh phục khách mời bằng chất âm sống động và giàu cảm xúc.

Vợ chồng Cường Seven – Vũ Ngọc Anh dừng chân khám phá những sản phẩm nổi bật của Devialet, từ loa di động Mania với bảng màu đa dạng đến những phiên bản độc đáo của dòng loa Phantom trứ danh.

Nếu phải chọn một hình ảnh đại diện cho art de vivre, đó hẳn là một bàn tiệc. Tối khai trương, những bàn dài được sắp đặt với sứ Bernardaud trắng tinh, điểm xuyết hoa đỏ rực, bên cạnh đồ bạc Christofle và pha lê Lalique, tất cả hòa trong giai điệu vang lên từ hệ thống loa Devialet.

Đêm khai trương Tam Sơn Living Continental khép lại với những khoảnh khắc khó quên và trải nghiệm đa giác quan cùng Lalique, Bernardaud, Christofle và Devialet. Từ nay, trên đường Đồng Khởi có thêm một địa chỉ để người Sài Gòn tìm về với nghệ thuật sống Pháp – không chỉ để mua sắm, mà để cảm nhận một lối sống được nâng niu trong từng chi tiết.

Các thương hiệu Lalique, Bernardaud, Christofle và Devialet được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ MUA HÀNG TAM SƠN LIVING CONTINENTAL 132 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 9:00 – 21:00 Điện thoại: +84 28 3622 1859 Email: tamsonliving.hcm@tamsonfashion.com

















