Với nhiều người, ghé quầy nước hoa miễn thuế là một phần thú vị của mỗi chuyến xuất ngoại. Đây là dịp để thử trực tiếp những mùi hương từng nghe nhắc đến, đồng thời so sánh dung tích, giá bán và các bộ quà tặng dành riêng cho khách du lịch.

Danh sách quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc như Diptyque, Jo Malone London, YSL, Gucci và BYREDO, với phong cách trải dài từ mềm mại, dễ gần đến đậm đà, nổi bật.

1. Diptyque Orphéon Eau de Parfum: Hương gỗ phấn mang nét thanh lịch cổ điển

Orphéon tái hiện bầu không khí của quán bar cùng tên tại Paris, nơi các nhà sáng lập Diptyque từng lui tới. Quả bách xù, tuyết tùng, đậu tonka và hoa nhài tạo nên mùi hương vừa có độ tươi sáng, vừa phảng phất chất phấn mềm mại.

Điểm hấp dẫn của Orphéon nằm ở cảm giác chỉn chu nhưng không quá nghiêm nghị. Hương gỗ kết hợp nét phấn gợi liên tưởng đến trang phục cổ điển, lớp trang điểm nhẹ và một buổi tối thư thả. Đây là lựa chọn đáng thử nếu bạn thích nước hoa có chiều sâu mà vẫn giữ được sự tinh tế.

2. Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense: Hương gỗ xanh dành cho người thích sự điềm tĩnh

Cypress & Grapevine mở ra bằng sắc thái xanh thơm của cây bách, tiếp nối với hợp hương dây nho có sự kết hợp của tuyết tùng và cỏ hương bài. Nền rêu mang đến cảm giác trầm, hơi ẩm, gợi hình dung về một khu vườn cổ phủ cây xanh.

Mùi hương này phù hợp với người yêu nét thanh lịch có phần kín đáo. Sự đan xen giữa hương cây cỏ và gỗ ấm tạo nên phong cách dễ kết hợp với sơ mi, áo len hoặc blazer trong những ngày se lạnh.

3. TOM FORD Oud Wood Eau de Parfum: Trầm ấm, từng trải và có sức hút

Oud Wood lấy hợp hương trầm làm trung tâm, kết hợp gỗ hồng sắc và bạch đậu khấu, sau đó mở ra lớp gỗ có sắc khói với đàn hương và cỏ hương bài. Cấu trúc này mang đến cảm giác ấm áp, khô ráo và có chiều sâu.

Nếu những mùi hoa ngọt không phải sở thích của bạn, Oud Wood là một hướng khám phá khác. Hương thơm gợi phong thái trưởng thành, hợp với những buổi gặp gỡ buổi tối hoặc khi bạn muốn tạo dấu ấn qua một mùi gỗ rõ nét.

4. Lancôme Idôle Eau de Parfum: Hoa hồng sáng trong, nữ tính

Idôle kết hợp nét tươi của cam bergamot và lê với hoa hồng, hoa nhài cùng xạ hương trắng. Tổng thể mang phong cách hoa cỏ hiện đại, có độ mềm mại nhưng vẫn giữ được cảm giác sáng và sạch.

Đây là gợi ý dành cho người thích sự nữ tính nhẹ nhàng. Thay vì gợi vẻ lộng lẫy của một buổi tiệc, Idôle dễ khiến người ta liên tưởng đến diện mạo gọn gàng, lớp trang điểm trong trẻo và bộ đồ công sở thanh lịch.

5. YSL Libre Eau de Parfum: Hoa cam và oải hương tạo nên cá tính

Dấu ấn của Libre nằm ở sự kết hợp giữa oải hương Pháp và hoa cam Morocco. Xạ hương cùng vani bổ sung độ ấm, tạo nên một mùi hoa vừa tươi vừa gợi cảm.

Libre phù hợp với người thích hương hoa có nét mạnh mẽ. Oải hương mang đến sắc thái thơm thảo, trong khi hoa cam làm mềm tổng thể. Khi kết hợp với blazer hoặc váy tối giản, mùi hương này có thể trở thành một điểm nhấn giúp diện mạo thêm cuốn hút.

6. Chloé Atelier des Fleurs Cedrus Eau de Parfum: Hương gỗ dịu dàng, gần gũi

Cedrus thuộc bộ sưu tập Atelier des Fleurs của Chloé, mang sắc thái gỗ mềm, ấm và phảng phất xạ hương. Cảm hứng của sáng tạo này đến từ ký ức tuổi thơ của nhà điều hương Quentin Bisch: Bó cành cây mà cha ông từng tặng mẹ.

Câu chuyện ấy phần nào gợi đúng tinh thần của Cedrus: Mộc mạc, thân mật và có chút lãng mạn. Người thích nước hoa gỗ nhưng muốn tìm cảm giác dịu hơn những mùi trầm đậm có thể cân nhắc thử chai này.

7. Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum: Ngọt ngào với hoa dành dành

Flora Gorgeous Gardenia xoay quanh hương hoa dành dành trắng kết hợp hoa nhài. Hợp hương hoa lê mang đến nét tươi vui, còn đường nâu bổ sung vị ngọt nhẹ cho tổng thể.

Mùi hương gợi hình dung về một khu vườn đầy hoa, phù hợp với người yêu phong cách nữ tính và lãng mạn. Thiết kế chai màu hồng với họa tiết hoa cũng khiến sản phẩm trở thành một gợi ý quà tặng dễ gây thiện cảm với những người thích vẻ đẹp mềm mại.

8. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum: Đậm đà và giàu dấu ấn

Baccarat Rouge 540 phiên bản Extrait de Parfum mang cấu trúc hoa, hổ phách và gỗ. Hoa nhài kết hợp hạnh nhân đắng, sắc ngọt của ethyl maltol cùng hợp hương long diên hương có nét khoáng, tạo nên tổng thể dày dặn và nhiều lớp. Thương hiệu mô tả đây là một sáng tạo có độ lưu hương lâu.

Trong danh sách gốc, đây là một trong những cái tên được nhấn mạnh về khả năng lưu hương. Tuy nhiên, thay vì xem là "vua bám mùi" với mọi người, nên hình dung Baccarat Rouge 540 Extrait như một lựa chọn dành cho người thích nước hoa có độ hiện diện rõ và nét ngọt ấm đặc trưng.

9. Penhaligon's The Coveted Duchess Rose Eau de Parfum: Hoa hồng mềm mại trong chai nắp đầu cáo

The Coveted Duchess Rose thuộc dòng Portraits, dễ nhận diện nhờ chiếc nắp hình đầu cáo. Hương quýt, gỗ mềm và xạ hương góp phần tạo nên nét tươi sáng, dịu dàng cho sáng tạo mang tên hoa hồng này.

Chai nước hoa gợi phong cách cổ điển nhưng vẫn gần gũi, thích hợp với người muốn khám phá hương hồng theo hướng thanh lịch. Thiết kế giàu cá tính cũng là điểm cộng với những ai xem nước hoa như một món đồ sưu tầm trên bàn trang điểm.

10. BYREDO Rose of No Man's Land Eau de Parfum: Hoa hồng có nét trầm lắng

Rose of No Man's Land mở đầu với tiêu hồng và cánh hồng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa mâm xôi cùng tinh chất hồng tạo chiều sâu cho phần hương giữa, trước khi hổ phách và cói giấy mang đến lớp nền ấm, khô nhẹ.

Sức hấp dẫn của chai nước hoa này nằm ở cách thể hiện hoa hồng có sự cân bằng giữa mềm mại và trầm tĩnh. Đây là gợi ý cho người muốn một mùi hồng ít thiên về cảm giác ngọt ngào, dễ hòa vào phong cách ăn mặc tối giản.

Dù yêu hương hoa hay hương gỗ, bạn vẫn nên thử nước hoa trên da và chờ mùi hương phát triển trước khi quyết định. Độ lưu hương, độ tỏa và cảm nhận về vị ngọt có thể khác nhau tùy người. Khi mua tại sân bay, hãy đối chiếu đúng phiên bản, dung tích và giá theo mỗi ml để chọn được chai phù hợp với cả sở thích lẫn ngân sách.