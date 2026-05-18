Mùa hè đến cũng là lúc hội chị đẹp lên lịch cho những chuyến đi biển đầy nắng gió. Mới đây, nhóm bạn thân gồm Nhã Phương, Diệu Nhi, Trương Quỳnh Anh, Sỹ Thanh, Khổng Tú Quỳnh và dâu hào môn Mi Trần, Dương Hoàng Yến khiến nhiều người thích thú khi rủ nhau đi biển hè này.

Bên cạnh váy áo, kính râm hay những màn lên đồ sexy gợi cảm, đoạn clip các chị đẹp khoe kem chống nắng mang theo khi đi biển càng khiến các chị em quan tâm hơn cả.

Đặc biệt, điểm chung dễ nhận thấy là các chị đẹp đều ưu tiên những dòng kem chống nắng có khả năng nâng tông nhẹ, với chỉ số SPF cao vừSPF 50+ PA++++ để bảo vệ da dưới nắng hè, vừa tạo hiệu ứng da sáng mịn, đều màu như một lớp nền mỏng tự nhiên.

Những dòng kem chống nắng nâng tông nhẹ đang trở thành "bảo bối" trong túi đồ du lịch vì vừa chống nắng, vừa tạo lớp nền mỏng, giúp da sáng mịn tự nhiên mà không cần trang điểm quá nhiều.

Sỹ Thanh dùng La Roche-Posay Anthelios XL SPF50+ PA++++

Là người khá am hiểu về make up và skincare trong hội, Sỹ Thanh chọn kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50+ PA++++. Đây là dòng kem chống nắng quen thuộc với nhiều tín đồ làm đẹp nhờ chỉ số chống nắng cao với SPF50+ PA++++, phù hợp để sử dụng trong những ngày phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng.

Với những chuyến đi biển, một sản phẩm chống nắng mạnh, bền bỉ và dễ dùng như La Roche-Posay là lựa chọn khá hợp lý để bảo vệ làn da trước tia UV. Tuýp kem Anthelios XL này có khả năng kiềm dầu và kháng nước giúp tạo ra một lớp finish lì và giảm thiểu bã nhờn.

Nơi mua: La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50+ PA++++ Giá: Khoảng hơn 470k

Hội mẹ bỉm Nhã Phương, Trương Quỳnh Anh và dâu hào môn Mi Trần dùng d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF50+ PA++++

Dòng kem chống nắng này là sản phẩm lai vật lý và hóa học, gây chú ý nhờ hiệu ứng nâng tông sáng hồng tự nhiên, giúp da trông tươi tắn hơn mà không bị quá trắng bệch. Với những ai yêu thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng khi đi biển, chỉ cần một lớp kem chống nắng nâng tông như d'Alba là đã đủ để gương mặt rạng rỡ, trong trẻo hơn.

Tuýp kem được công nhận là thuần chay 100%, chống nắng phổ rộng cung cấp khả năng bảo vệ da mạnh mẽ khỏi tác hại của tia UV mà còn giúp cải thiện độ săn chắc, mang lại làn da trẻ trung. Đồng thời, kem còn có tác dụng làm sáng và đều màu da, giúp da trở nên rạng rỡ hơn mỗi ngày. Đây là loại kem chống nắng "3 in 1" hoàn hảo cho những ngày nắng nóng.

Nơi mua: d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream Giá: Khoảng hơn 500k

Diệu Nhi chọn Round Lab Birch Juice Moisturizing Tone-up Sunscreen

Đây là dòng kem chống nắng thiên về cảm giác ẩm mượt, có khả năng nâng tông nhẹ nhàng. Diệu Nhi thậm chí còn tận dụng luôn lớp nền mỏng mịn từ chất kem chống nắng Round Lab mà không cần thêm bước tạo nền khi trang điểm. Cách này rất phù hợp với những chuyến đi biển, khi làn da cần được bảo vệ nhưng vẫn phải thoáng nhẹ, tránh cảm giác bí bách.

Tuýp kem chống nắng Round Lab sở hữu 4 màng lọc thế hệ mới có khả năng chống nắng đạt chuẩn SPF50+ PA++++. Bảng thành phần lành tính, an toàn với rạn san hô để bạn an tâm sử dụng khi lặn biển hay tắm biển. Thành phần chính là chiết xuất từ nhựa cây Bạch Dương vùng Inje giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và củng cố hàng rào giữ ẩm cho da luôn mềm mại, khoẻ khoắn.

Nơi mua: Round Lab Birch Juice Moisturizing Tone-up Sunscreen Giá: Khoảng hơn 300k

Khổng Tú Quỳnh dùng kem chống nắng AHC Masters Tone-Up SPF50+ PA+++

cũng không nằm ngoài xu hướng kem chống nắng nâng tông khi chọn AHC Masters Tone-Up SPF50+ PA+++. Sản phẩm này hướng đến hiệu ứng làm sáng da tức thì, hỗ trợ che nhẹ những vùng da xỉn màu và giúp tổng thể gương mặt trông đều màu hơn.

Với những ai muốn có làn da tươi tắn nhanh chóng trước khi ra biển, kem chống nắng nâng tông như AHC là lựa chọn khá tiện lợi. Ngoài khả năng chống nắng, AHC Masters còn chứa 10 loại HA cấp ẩm, không sợ khô mốc dưới nắng hè.

Nơi mua: AHC Masters Tone-Up SPF50+ PA+++ Giá: Khoảng hơn 270k

Từ vali đi biển của Nhã Phương, Diệu Nhi, Sỹ Thanh, Trương Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh và Mi Trần, có thể rút ra một bí quyết làm đẹp rất đáng học hỏi: mùa hè không cần trang điểm quá dày, chỉ cần chọn đúng kem chống nắng nâng tông phù hợp là đã có ngay làn da sáng khỏe, mịn màng và rạng rỡ trong mọi khung hình.