Muốn da đẹp tự nhiên ngày hè, đừng bỏ qua 5 kem chống nắng nâng tông nhẹ nhàng này

Vào mùa hè, kem chống nắng không chỉ là bước bảo vệ da khỏi tia UV mà còn trở thành sản phẩm giúp nâng tông nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng da sáng khỏe và đều màu hơn. Những dòng kem chống nắng tone-up ngày càng được yêu thích nhờ khả năng kết hợp giữa chống nắng và hiệu chỉnh sắc da tự nhiên, giúp gương mặt trông tươi tắn hơn mà không cần makeup quá nhiều. Đặc biệt với những ngày nóng bức, một lớp kem chống nắng nâng tông mỏng nhẹ có thể thay thế lớp nền dày, vừa giúp da thông thoáng vừa mang lại vẻ ngoài rạng rỡ hơn. Dưới đây là 5 dòng kem chống nắng tone-up được nhiều người yêu thích nhờ khả năng nâng tông tự nhiên và phù hợp để sử dụng hằng ngày.

1. Anessa Tone Up UV Gel SPF50+ PA++++

Anessa là thương hiệu nổi tiếng với các dòng chống nắng có khả năng bảo vệ da cao, và phiên bản Tone Up UV Gel được nhiều người yêu thích nhờ hiệu ứng nâng tông tự nhiên. Sản phẩm có kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, dễ tán và tạo lớp finish căng bóng nhẹ trên da. Tone nâng của kem thiên hồng nhẹ giúp da trông tươi và có sức sống hơn thay vì trắng bệch. Ngoài khả năng chống nắng với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm còn phù hợp với những người thích phong cách makeup trong trẻo kiểu Hàn – Nhật, đặc biệt trong những ngày chỉ muốn makeup tối giản.

2. Torriden DIVE IN Tone Up Sun Cream Purple SPF50+ PA++++

Dòng chống nắng tone-up tím của Torriden hướng đến những làn da xỉn màu hoặc có sắc vàng nhẹ cần hiệu ứng làm sáng tự nhiên. Tone tím lavender giúp da nhìn trong và đều màu hơn mà không tạo cảm giác quá trắng. Sản phẩm cũng được đánh giá cao nhờ texture mỏng nhẹ, dễ tệp vào da và không gây bí bách trong thời tiết nóng ẩm. Bên cạnh khả năng nâng tông, dòng DIVE IN còn bổ sung các thành phần cấp ẩm giúp da giữ được độ mềm mượt và hạn chế khô mốc khi sử dụng cả ngày.

3. Innisfree Vitamin C Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++

Innisfree là thương hiệu quen thuộc với những sản phẩm thiên về hiệu ứng da khỏe tự nhiên, và dòng Vitamin C Tone Up Sunscreen cũng không ngoại lệ. Sản phẩm kết hợp khả năng chống nắng cùng hiệu ứng làm sáng da nhẹ nhờ tone màu đào tự nhiên. Texture kem khá mỏng, dễ tán và tạo lớp finish ráo vừa phải, phù hợp với nhiều loại da. Ngoài hiệu ứng nâng tông, sản phẩm còn hướng đến khả năng hỗ trợ làm da trông tươi hơn nhờ bổ sung vitamin C và các thành phần dưỡng sáng.

4. Elixir Day Care Revolution Tone Up SPF50+ PA++++

Dòng Day Care Revolution của Elixir được nhiều người yêu thích nhờ khả năng kết hợp giữa chống nắng, dưỡng da và nâng tông nhẹ nhàng. Sản phẩm có finish khá đẹp trên da, giúp bề mặt trông căng bóng và mịn hơn sau khi thoa. Khả năng nâng tông của kem thiên về kiểu tự nhiên, giúp da sáng hơn nhưng vẫn giữ cảm giác trong trẻo thay vì quá trắng. Đây là sản phẩm phù hợp với những người thích kiểu makeup "no makeup" hoặc muốn tiết kiệm thời gian vào buổi sáng nhờ sản phẩm đa công dụng.

5. d'Alba Waterfull Tone-up Sun Cream SPF50+ PA++++

d'Alba là thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng với các sản phẩm mang hiệu ứng da glow khỏe khoắn, và Waterfull Tone-up Sun Cream là một trong những dòng được yêu thích nhất của hãng. Sản phẩm có khả năng nâng tông nhẹ, tạo hiệu ứng da căng bóng tự nhiên và phù hợp với phong cách makeup trong veo kiểu Hàn Quốc. Texture kem mỏng nhẹ, giàu độ ẩm nhưng không quá nhờn dính, giúp da giữ được vẻ mềm mượt trong thời tiết nóng. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích lớp finish glow nhẹ thay vì lì hoàn toàn.

Tóm lại, kem chống nắng tone-up đang trở thành sản phẩm được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhờ khả năng kết hợp giữa bảo vệ da và nâng tông tự nhiên. Những dòng sản phẩm như Anessa, Torriden hay d'Alba không chỉ giúp da sáng và đều màu hơn mà còn mang lại cảm giác nhẹ mặt, phù hợp để sử dụng hằng ngày thay cho lớp nền dày. Tuy nhiên, khi lựa chọn kem chống nắng tone-up, điều quan trọng vẫn là ưu tiên khả năng bảo vệ da trước tia UV và chọn tone nâng phù hợp với sắc da để giữ được hiệu ứng tự nhiên nhất.