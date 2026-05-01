Chiêu nhỏ khi bôi kem chống nắng giúp ngăn nám và tàn nhang, không phải ai cũng nói cho bạn biết

Sự thật ít ai để ý: Gò má chính là vùng da dễ bị nám nhất

Tình trạng sạm nám da thường xảy ra nhiều nhất ở hai bên gò má. Lý do rất đơn giản: đây là vùng cao nhất trên khuôn mặt, cũng là nơi đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Nếu như vùng trán thường được che chắn bởi mũ, nón, còn mũi lại phần nào được bảo vệ bởi khẩu trang, thì hai bên má lại gần như "phơi bày" hoàn toàn. Không chỉ vậy, đây còn là khu vực dễ bị hao hụt kem chống nắng nhất. Nguyên nhân là do thói quen kéo lên, kéo xuống khẩu trang trong ngày, vô tình làm trôi đi một phần lớp kem chống nắng đã bôi trước đó.

Chính vì thế, hai bên gò má trở thành vùng da dễ bị sạm nám nhất trên khuôn mặt.

Chiêu bôi kem chống nắng ngăn chặn sạm nám dành riêng cho hai bên gò má

Bạn có thể đã từng nghe đến nguyên tắc bôi kem chống nắng đủ liều lượng, như một đồng xu hoặc theo quy tắc hai ngón tay cho toàn bộ khuôn mặt. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để bảo vệ tối ưu vùng gò má.

Riêng khu vực này, có một nguyên tắc nhỏ nhưng rất quan trọng: B ôi chồng 2 lớp kem chống nắng .

Cách thực hiện như sau:

- Sau khi bôi lớp kem chống nắng đầu tiên cho toàn bộ khuôn mặt, hãy chờ khoảng vài phút để kem khô và ổn định trên da.

- Tiếp theo, bôi thêm một lớp nữa riêng vào hai bên gò má.

Việc này giúp tăng cường lớp bảo vệ, đặc biệt trong trường hợp kem bị trôi đi do khẩu trang xô lệch trong ngày. Một thay đổi nhỏ trong cách bôi, nhưng có thể giúp bạn hạn chế đáng kể tình trạng sạm nám lâu dài.

Chính vì thế, các chị em nên ưu tiên lựa chọn những tuýp kem chống nắng có kết cấu thẩm thấu nhanh, không gây bết dính. Như vậy, khi bôi 2 lớp chồng lên nhau, da vẫn giữ được cảm giác mịn màng, thông thoáng, không bí bách hay nặng mặt.

Trên thực tế, các dòng kem chống nắng hóa học hoặc gel/essence thường có ưu điểm thấm nhanh, không để lại vệt trắng và dễ tán đều trên da.

Nếu bạn thường xuyên đeo khẩu trang hoặc hoạt động ngoài trời nhiều, hãy ưu tiên:

- SPF từ 50+ trở lên PA++++ (bảo vệ UVA tốt)

- Kết cấu dạng ultra-light, gel, essence

Chỉ cần chọn đúng loại kem chống nắng phù hợp, việc bôi 2 lớp ở vùng gò má sẽ không còn là "gánh nặng" cho da, mà trở thành bí quyết giúp bạn giữ làn da đều màu, không lo nám sạm lâu dài.

* Gợi ý một số kem chống nắng thấm nhanh, không bết, SPF cao:

Nhóm mỏng nhẹ, thấm nhanh, dùng hàng ngày

Các dòng này nổi bật ở kết cấu nhẹ, dễ tán, phù hợp để bôi nhiều lớp mà không bị nặng mặt. Đặc biệt, dạng gel hoặc lotion giúp thẩm thấu nhanh và không gây bí da.

Skin1004 Madagascar Centella Air Fit Suncream Plus SPF 50 là kem chống nắng vật lý có màu da để giúp làn da tươi sáng, đều màu hơn và finish hoàn hảo cho da không gây bết dính, khó chịu. Dòng kem chống nắng hợp từ da nhạy cảm, da hư tổn đến da mụn.

Cetaphil Sun Light Gel SPF50+ có kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không để lại vệt trắng hay cảm giác bết rít, tạo lớp nền khô thoáng, tự nhiên và dễ chịu. Sản phẩm còn kháng nước cao, thích hợp khi sử dụng trong điều kiện hoạt động ngoài trời, đi biển hoặc ra nhiều mồ hôi.

Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF50+ à kem chống nắng vật lý lai hóa học đếm từ thương hiệu Kiehl's. Với khả năng cấp ẩm và bảo vệ da cải thiện dấu hiệu tuổi tác, hỗ trợ bảo vệ da cải thiện tác động từ tia UVA/UVB và tác nhân gây hại từ ô nhiễm môi trường và các gốc tự do.

Nhóm kiềm dầu, không bết, không vệt trắng

Những sản phẩm này phù hợp với da dầu hoặc hỗn hợp, giúp hạn chế bóng nhờn khi phải bôi 2 lớp. Một số dòng còn có hiệu ứng nâng tone nhẹ, giúp da nhìn sáng và đều màu hơn.

Zakka Naturals Acnoil Protection với kết cấu mỏng nhẹ, tan vào da, mang lại cảm giác khô thoáng dễ chịu mà không hề bí bách. Sản phẩm giúp kiềm dầu hiệu quả, hỗ trợ giảm tình trạng mụn và giữ da luôn sạch thoáng suốt nhiều giờ.

L'Oreal Waterge UV Defender Aquafusion Daily Water được trang bị 2 lớp màng bảo vệ: Màng lọc Mexoryl SX và Mexoryl XL giúp cản tia UVA và UVB tối ưu suốt cả ngày dài, hỗ trợ ngăn ngừa da lão hoá.



