Hồ Ngọc Hà đụng hàng bạn gái Tỉnh Bách Nhiên một thiết kế cắt xẻ hiểm hóc, một cơn gió thoảng qua cũng đủ thiến dân tình "thót tim"

Mới đây, Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi xuất hiện trong một thiết kế Gucci ôm sát, sở hữu những đường cắt xẻ táo bạo, cao đến tận hông. Cô khoe trọn lợi thế hình thể cùng thần thái đầy cuốn hút, biến một thiết kế vốn đã gây chú ý trên sàn diễn thành màn xuất hiện đầy ấn tượng.

Thiết kế này được trình làng trong show diễn Gucci Thu Đông 2026 tại Milan Fashion Week, dưới thời Giám đốc sáng tạo Demna. Bộ sưu tập đánh dấu màn ra mắt runway chính thức của Demna tại Gucci, với nhiều thiết kế mang tinh thần gợi cảm, ôm sát cơ thể và gợi nhắc mạnh mẽ tới thẩm mỹ cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Không hổ danh là Friend of the House của Gucci, Hồ Ngọc Hà là nữ nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam nhận được danh phận này từ nhà mốt nước Ý với sự chấp thuận trực tiếp từ đại bản doanh Gucci ở Ý. Với Hồ Ngọc Hà, đây tiếp tục là một màn chứng minh khả năng "cân" những thiết kế khó nhằn, hiểm hóc nhất của Gucci.

(Nguồn: @tproductionofficial, @to.bnh.thnh.seyhi)

Không chỉ đơn thuần mặc đẹp, Hồ Ngọc Hà còn cho thấy khả năng biến trang phục thành một phần của thần thái. Đường cong được tôn lên bởi phom dáng ôm sát, trong khi những khoảng hở được đặt đúng chỗ tạo nên tổng thể vừa táo bạo vừa sang trọng.

Chỉ cần một chuyển động cũng đủ khiến thiết kế trở nên nổi bật. Một cơn gió thoảng qua cũng khiến bao người "thót tim". Vì vậy trong rất nhiều khoảng khắc, Hồ Hgọc Hà cho thấy một thế mạnh khác, kỹ năng xử lý những bộ cánh hiểm hóc đòi hỏi hình thể, thần thái và khả năng tạo dáng trước ống kính.

(Nguồn: @showbizthoinay)

Trước khi được Hồ Ngọc Hà diện ngoài đời thực, thiết kế từng xuất hiện trên sàn catwalk với màn trình diễn của siêu mẫu Liu Wen (Lưu Văn, sinh năm 1988, chiều cao 1m79) - một trong những siêu mẫu đắt giá nhất Trung Quốc, cô cũng là bạn gái của nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên - tổng tài được săn đón nhất xứ Trung thời gian gần đây.

Tại show Gucci Thu Đông 2026 diễn ra ở Milan ngày 27/2, Liu Wen xuất hiện với thiết kế có đường xẻ cao đầy thách thức và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Nếu Hồ Ngọc Hà mang đến cảm giác quyến rũ, quyền lực thì Liu Wen lại thể hiện đúng tinh thần của một người mẫu runway kỳ cựu: sắc lạnh, kiêu kỳ và hoàn toàn làm chủ thiết kế. Bộ đầm vốn được đánh giá là khá kén người mặc, đòi hỏi người diện phải có kỹ năng trình diễn và khả năng kiểm soát hình thể tốt để không bị trang phục "nuốt chửng".

Cùng một thiết kế, nhưng với Liu Wen, thiết kế Gucci mang đậm chất runway. Siêu mẫu giữ biểu cảm lạnh, bước đi dứt khoát, tạo cảm giác sắc bén và có phần lạnh lùng. Từng đường cắt trên trang phục được cô xử lý như một phần của màn trình diễn, thay vì chỉ đơn thuần khoe hình thể.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại đem đến một phiên bản gần gũi hơn tại sự kiện thời trang. Nữ hoàng giải trí tận dụng tối đa lợi thế vóc dáng, kết hợp ánh mắt, biểu cảm và thần thái để tạo nên cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

Vì thế, đây gần như là cuộc "so găng" giữa hai kiểu khí chất thời trang: một bên là vẻ đẹp sắc lạnh, chuyên nghiệp của siêu mẫu quốc tế; bên kia là sức hút gợi cảm, quyền lực của một nữ nghệ sĩ đã quá quen thuộc với những cuộc chơi thời trang cao cấp. Và thiết kế càng hiểm hóc, người mặc càng phải đủ bản lĩnh để làm chủ nó.