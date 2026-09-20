Không phải ngẫu nhiên mà danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Thái” gắn liền với tên tuổi của Baifern Pimchanok. Bao năm qua, người đẹp sinh năm 1992 vẫn giữ vững phong độ từ diễn xuất đến hình ảnh, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 34, Baifern vẫn sở hữu nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung cùng khí chất cuốn hút, đứng ở đâu cũng nổi bật. Góp phần tạo nên sức hút của Baifern, bên cạnh nhan sắc còn phải kể đến gu thời trang ngày càng thăng hạng. Người đẹp gần như chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng về khoản ăn mặc, từ những bộ cánh lộng lẫy khi dự sự kiện đến street style đời thường đều ghi điểm bởi sự tinh tế, trendy. Cô nàng có khả năng cân đẹp nhiều phong cách, khi ngọt ngào, nữ tính, lúc lại trẻ trung, phóng khoáng, khiến mỗi lần lên đồ đều dễ dàng trở thành công thức mặc đẹp đáng để chị em tham khảo.

Ngắm tủ váy vóc lộng lẫy mỗi khi dự sự kiện cũng đủ “đã con mắt”, nhưng style đời thường của Baifern mới là điều được yêu thích hơn cả. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, cô thường khéo kết hợp những item quen thuộc theo cách trẻ trung, trendy mà vẫn giữ được nét nữ tính riêng. Chính sự gần gũi này giúp outfit đời thường của Baifern trở thành nguồn cảm hứng thú vị, chị em hoàn toàn có thể học hỏi và biến tấu theo phong cách của mình.

Mới đây, Baifern Pimchanok vừa đốn tim dân tình khi đăng tải loạt ảnh xinh xắn trong chuyến ghé thăm Việt Nam. Nàng “ngọc nữ” màn ảnh Thái gây thương nhớ với visual trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng hình ảnh đội nón lá đầy duyên dáng. Người đẹp lựa chọn set đồ tông trắng nhẹ nhàng gồm áo tay phồng kết hợp quần dáng suông rộng, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, sành điệu. Từ nhan sắc đến gu thời trang đều ghi điểm, mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào, nữ tính lại vừa hiện đại, thanh lịch.

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Bao năm qua, Baifern Pimchanok vẫn giữ vững phong độ nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Dáng người thanh mảnh giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ nữ tính, ngọt ngào đến quyến rũ, gợi cảm. Với thiết kế đầm trắng dáng yếm với chi tiết hở lưng tinh tế, Baifern khoe trọn vẻ yêu kiều nhưng vẫn đầy phóng khoáng, sành điệu. Thiết kế không có họa tiết cầu kỳ, tập trung vào phom dáng và những đường cắt may vừa đủ, nhờ đó tôn lên vẻ thanh thoát của người mặc mà không tạo cảm giác phô trương. Chỉ với gam trắng trang nhã cùng kiểu dáng tối giản, nàng “ngọc nữ” đã có ngay một diện mạo cuốn hút, sang và đầy khí chất.

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Street style của Baifern Pimchanok chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Người đẹp sở hữu gu ăn vận trẻ trung, bắt trend nhưng vẫn có cách phối đồ rất riêng, tạo nên những công thức vừa bắt mắt vừa dễ tham khảo. Với áo baby tee kết hợp chân váy chấm bi, Baifern mang đến diện mạo năng động, nữ tính mà không kém phần sành điệu. Phom váy áo ôm vừa vặn, tôn lên vẻ gọn gàng, được Baifern hoàn thiện bằng đôi sneaker khỏe khoắn, giúp tổng thể thêm trẻ trung và tràn đầy sức sống.

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Mặc đẹp từ hè sang đông, Baifern tiếp tục gợi ý một set đồ thu đông đơn giản mà xinh sang để chị em tham khảo. Cô lựa chọn áo dài tay dáng ôm, chất liệu vặn thừng màu hồng ngọt ngào, kết hợp cùng quần jeans phóng khoáng. Sự kết hợp giữa gam màu nữ tính và chất liệu denim khỏe khoắn tạo nên tổng thể hài hòa, trẻ trung mà vô cùng thời thượng. Chẳng cần mix match cầu kỳ, Baifern vẫn có được một outfit vừa ấm áp, vừa sành điệu, rất dễ ứng dụng trong những ngày trời se lạnh.

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