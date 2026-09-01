Đọ style Hà Hồ và Lưu Diệc Phi khi đụng mặt: Đại diện Việt chẳng hề lép vế mỹ nhân quốc tế

Một sự kiện thời trang xa hoa tại Thượng Hải mới đây vô tình trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam khi hai mỹ nhân đình đám là Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi cùng xuất hiện. Không chỉ có màn hội ngộ đáng chú ý, phong cách thời trang của cả hai cũng nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh. Một bên là đại diện đến từ Việt Nam, một bên là mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với khí chất thanh tao, sang trọng.

Đáng chú ý hơn cả, câu chuyện càng trở nên ồn ào khi bức ảnh chụp chung của hai người xuất hiện trên trang cá nhân của Hà Hồ, trong khi phiên bản hình ảnh được Lưu Diệc Phi đăng tải lại chỉ giữ khoảnh khắc riêng giữa cô và đại diện thương hiệu. Hành động này lập tức khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán, dù nguyên nhân thực sự phía sau vẫn chưa được xác nhận. Thế nhưng, nếu tạm gác những câu chuyện bên lề, màn đọ style giữa hai mỹ nhân mới là điều khiến giới mộ điệu quan tâm. Và phải thừa nhận rằng, Hà Hồ hoàn toàn không hề lép vế khi đứng cạnh nàng "Hoa Mộc Lan".

Hà Hồ chọn haute couture cùng 42 tỷ đồng kim cương

Xuất hiện tại sự kiện của BVLGARI ở Thượng Hải, Hồ Ngọc Hà cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng khi lựa chọn một thiết kế haute couture thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Tamara Ralph. Thiết kế mang đậm tinh thần thời trang cao cấp, với phom dáng được xử lý tinh tế, tạo nên diện mạo vừa quyền lực vừa quyến rũ cho nữ ca sĩ. Thay vì lựa chọn một bộ trang phục quá phô trương, Hà Hồ giữ tổng thể ở trạng thái sang trọng, tập trung vào đường nét của thiết kế và thần thái của người mặc.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở bộ trang sức BVLGARI được cô sử dụng. Theo thông tin được giới mộ điệu chia sẻ, bộ trang sức đính kim cương mà Hà Hồ mang theo có giá trị lên tới 42 tỷ đồng. Con số này khiến màn xuất hiện của đại diện Việt Nam càng thêm đáng chú ý. Bởi với những sự kiện của các thương hiệu trang sức cao cấp, việc lựa chọn trang phục và trang sức thường được tính toán rất kỹ để tạo nên một tổng thể đồng nhất. Hà Hồ rõ ràng đã lựa chọn hướng đi an toàn nhưng hiệu quả: haute couture kết hợp kim cương, vừa đủ quyền lực mà không làm mất đi vẻ thanh lịch.

Lưu Diệc Phi cũng gây choáng với bộ trang sức 300 tỷ đồng

Ở phía đối diện, Lưu Diệc Phi xuất hiện với hình ảnh đúng với phong cách quen thuộc của cô: sang trọng, nữ tính và có phần cổ điển. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế haute couture Thu Đông 2026 của Elie Saab. Những đường nét mềm mại cùng phom váy tinh xảo giúp cô duy trì hình ảnh mỹ nhân thanh tao vốn đã trở thành thương hiệu của mình. Nếu Hà Hồ gây chú ý bởi sự sắc sảo và quyền lực, Lưu Diệc Phi lại ghi điểm bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiêu sa. Hai người đứng cạnh nhau tạo ra hai thái cực khá thú vị nhưng không hề đối chọi.

Đặc biệt, Lưu Diệc Phi còn sử dụng bộ trang sức gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn thuộc bộ sưu tập Eclettica của BVLGARI. Theo những đồn đoán từ giới thạo tin, bộ trang sức mà nữ diễn viên sử dụng có giá trị lên tới 300 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác, đây thực sự là một màn đầu tư thời trang gây choáng. Giá trị của bộ trang sức vượt xa con số 42 tỷ đồng mà Hà Hồ mang theo, khiến Lưu Diệc Phi gần như chiếm ưu thế tuyệt đối về độ "khủng" của phụ kiện.





Không phải cứ đắt hơn là thắng

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào giá trị trang sức để phân định người thắng kẻ thua thì có lẽ hơi thiếu công bằng. Lưu Diệc Phi có lợi thế của một mỹ nhân Hoa ngữ với hình ảnh đã được định hình rõ ràng. Thiết kế Elie Saab cũng đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp mong manh, thanh thoát của cô, giúp nữ diễn viên trông giống như bước ra từ một bộ phim cổ tích. Trong khi đó, Hà Hồ lại mang tới cảm giác trưởng thành, sắc sảo và thời thượng hơn. Thiết kế Tamara Ralph tạo nên một hình ảnh có phần quyền lực, phù hợp với vị thế của một nữ nghệ sĩ Việt Nam nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Đặc biệt, khi đặt hai người cạnh nhau, Hà Hồ không hề bị lu mờ. Ngược lại, sự khác biệt về phong cách còn giúp mỗi người có một "vùng sáng" riêng.

Điều thú vị nhất sau màn hội ngộ này không nằm ở việc ai mặc đẹp hơn, mà là hình ảnh một đại diện Việt Nam xuất hiện trong cùng không gian với những ngôi sao quốc tế và hoàn toàn đủ sức tạo dấu ấn. Hà Hồ không cần cố gắng sao chép phong cách của Lưu Diệc Phi. Cô lựa chọn một hướng đi riêng với haute couture, kim cương và thần thái sắc sảo. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi tiếp tục phát huy thế mạnh về vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.

Một người có 42 tỷ đồng trang sức, một người được đồn đoán mang theo bộ trang sức trị giá tới 300 tỷ đồng; một bên Tamara Ralph, một bên Elie Saab. Cuộc đọ style vì thế càng trở nên thú vị. Và dù xét về giá trị trang sức, Lưu Diệc Phi có phần áp đảo, nhưng về tổng thể thời trang, Hà Hồ vẫn chứng minh rằng đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể đứng chung khung hình với những mỹ nhân đình đám quốc tế mà không hề lép vế.