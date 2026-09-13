Thời gian gần đây, Nghê Ni liên tục được gọi tên trên các diễn đàn và hot search, nhưng nguyên nhân lại chẳng liên quan đến một tác phẩm mới nào mà đến từ chuyện tình cảm trong quá khứ với Tỉnh Bách Nhiên. Độ hot của bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đã khiến Nghê Ni vẫn vô tình trở thành nhân vật được bàn luận, cho thấy sức hút của mối tình từng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên từng có hơn 2 năm yêu nhau.

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân nổi bật của lứa Tiểu Hoa Đán, Nghê Ni ghi dấu ấn bằng đường nét sắc sảo, body chuẩn chỉnh, khí chất sang trọng cùng phong thái thời trang thuộc hàng nổi bật của Cbiz. Nhưng hành trình sở hữu vóc dáng thanh mảnh hiện tại của cô lại không hoàn toàn dễ dàng.

Thời niên thiếu, nữ diễn viên từng khá tự ti vì tỷ lệ cơ thể chưa cân đối, đặc biệt là phần chân bị bạn bè trêu chọc vì trông đầy đặn dù cao đến 1m70. Những bộ quần áo rộng từng là lựa chọn quen thuộc để cô che đi khuyết điểm. Chỉ đến khi bước vào làng giải trí và có thời gian làm người mẫu, Nghê Ni mới nghiêm túc điều chỉnh vóc dáng để phù hợp với yêu cầu công việc. Từ đó, cô xây dựng cho mình chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn, từng bước tạo nên hình thể thon gọn, săn chắc như hiện tại.

Nghê Ni là một trong những mỹ nhân Cbiz hội tụ đủ nhan sắc, vóc dáng, thần thái cùng tài nguyên thời trang.

Từng phải đau khổ để kiểm soát cân nặng

Không phải người có thể dễ dàng từ bỏ chuyện ăn uống, Nghê Ni từng phải khá "đau khổ" khi bắt đầu kiểm soát cân nặng. Thực đơn của cô được xây dựng theo hướng ưu tiên protein và rau xanh, với những món quen thuộc như trứng luộc, ức gà, thịt bò... nhằm tạo cảm giác no nhưng vẫn kiểm soát lượng năng lượng nạp vào. Nữ diễn viên cũng có thói quen tự chuẩn bị đồ ăn tại nhà để chủ động hơn với gia vị, đặc biệt là lượng muối trong mỗi bữa. Theo chia sẻ được nhắc đến, cô hạn chế muối vì lo ngại tình trạng giữ nước có thể khiến cơ thể trông nặng nề, kém thon gọn.

Bên cạnh nhóm thực phẩm giàu protein, Nghê Ni cũng chú ý bổ sung những thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn. Cô thay các loại nước ngọt bằng trà ô long và duy trì thói quen uống đủ nước, hướng tới việc hạn chế đồ uống nhiều đường và hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái nhẹ nhàng hơn.

Không thể thiếu tập luyện

Chế độ ăn chỉ là một phần trong hành trình giữ dáng của Nghê Ni. Từ nhỏ, cô đã tham gia đội tuyển múa của trường, nhờ vậy hình thành thói quen vận động và đặc biệt có nền tảng tốt về khả năng kiểm soát cơ thể. Khi trưởng thành, nữ diễn viên vẫn duy trì khiêu vũ như một cách rèn luyện độ dẻo dai, giúp cơ thể linh hoạt và đường nét đôi chân trông thanh thoát hơn.

Ngoài khiêu vũ, bơi lội cũng là bộ môn được Nghê Ni yêu thích. Việc kết hợp nhiều hình thức vận động thay vì chỉ tập trung vào một bài tập giúp cô duy trì vóc dáng săn chắc mà không tạo cảm giác quá nặng nề. Chính sự kết hợp giữa ăn uống có kiểm soát và vận động đều đặn đã góp phần tạo nên hình thể mảnh mai, khỏe khoắn và đặc trưng của Nghê Ni hiện tại.

Để duy trì hình thể săn chắc cùng những đường cong quyến rũ, Nghê Ni cũng không bỏ qua việc tập gym đều đặn. Tình cũ Tỉnh Bách Nhiên chú trọng các bài tập giúp cơ thể thon gọn nhưng vẫn giữ được độ săn chắc, đặc biệt là những nhóm cơ ở chân, eo và phần thân dưới. Việc duy trì cường độ tập luyện ổn định không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giúp vóc dáng thêm cân đối, khỏe khoắn.

Nghê Ni rất chăm chỉ luyện tập để giữ dáng.