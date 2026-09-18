Khoảnh khắc đọ sắc giữa hai gương mặt nổi bật của làng thời trang thế giới: Lưu Văn và Bella Hadid tại sự kiện của Chopard đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đứng chung khung hình với một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, Lưu Văn vẫn cho thấy sức hút chẳng hề "lép vế". Bạn gái Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng với visual sắc sảo, đường nét gương mặt rõ ràng cùng thần thái lạnh lùng, cuốn hút đặc trưng. Trong khi Bella Hadid nổi tiếng với gương mặt được đánh giá có tỷ lệ vàng gần 95% theo một số phân tích về tỷ lệ khuôn mặt, Lưu Văn lại chinh phục người đối diện bằng vẻ đẹp Á Đông cá tính và khí chất thời trang rất riêng.

Lưu Văn và Bella Hadid hội ngộ tại event Chopard. (Nguồn: Instagram)

Trong cùng một khung hình, Lưu Văn và Bella Hadid tạo nên một tương phản visual rất thú vị: một người kín đáo, tối giản; một người quyến rũ, nữ tính nhưng cả hai đều có sức hút riêng khiến người nhìn khó rời mắt.

Lưu Văn gây ấn tượng bằng vẻ thanh lịch, điềm tĩnh và sắc sảo. Cô diện mẫu áo cổ cao màu trắng cùng quần suông rộng, gần như che kín toàn bộ cơ thể, nhưng chính phom dáng gọn gàng, bờ vai thẳng, cổ cao và cách đứng rất tự nhiên lại khiến tổng thể cực kỳ sang. Bạn gái Tỉnh Bách Nhiên không cần khoe da thịt vẫn nổi bật nhờ khí chất lạnh vừa đủ, cuốn hút và năng lượng. Trong khi đó, Bella Hadid mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng với mái tóc vàng uốn lơi, váy hai dây màu champagne ôm dáng và nụ cười rạng rỡ.

Khung hình đọ sắc mỗi người một vẻ của 2 siêu mẫu nổi tiếng.

Thần thái rạng rỡ của Lưu Văn và Bella Hadid. Thậm chí, siêu mẫu xứ tỷ dân còn nhỉnh hơn chút về chiều cao so với Bella Hadid.

Lưu Văn luôn gây ấn tượng với phong cách tối giản, sang trọng nhưng vẫn đậm chất hiện đại. Nữ siêu mẫu không cần đến những bộ váy cầu kỳ hay chi tiết phô trương để thu hút ánh nhìn. Thay vào đó, cô thường ưu tiên những thiết kế có đường cắt gọn gàng, phom dáng tinh tế, qua đó tôn trọn lợi thế hình thể và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Cùng với đó, visual lạnh sang, thần thái sắc sảo và biểu cam tự tin giúp Lưu Văn dễ dàng biến những set đồ tưởng chừng đơn giản thành tổng thể thời thượng, đúng tinh thần thời trang cao cấp.

Lưu Văn vẫn nổi bật trong set đồ casual. Cô lưa chọn kiểu tóc búi gọn, tông son đỏ để tăng thêm vẻ sắc sảo, hút mắt.

Vừa qua, Lưu Văn cũng chính thức được bổ nhiệm làm tân Đại sứ toàn cầu của Chopard, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của một trong những siêu mẫu hàng đầu châu Á trên bản đồ thời trang quốc tế. Đây cũng là dấu mốc cho thấy hình ảnh của người đẹp sinh năm 1988 ngày càng gắn liền với những thương hiệu xa xỉ danh tiếng.

Trong sự kiện chính của Chopard, bạn gái Tỉnh Bách Nhiên thu hút chú ý khi diện mẫu váy đỏ rực rỡ có thiết kế tối giản, gần như không cần thêm thắt chi tiết cầu kỳ. Điểm nhấn nằm ở sợi dây chuyền lấp lánh được lựa chọn khéo léo, tạo hiệu ứng tương phản với sắc đỏ nổi bật của trang phục. Cùng visual lạnh sang và thần thái sắc sảo, Lưu Văn mang đến tổng thể vừa quyến rũ vừa tinh tế.

Lưu Văn ra mắt với vai trò Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Chopard.

Ảnh: Instagram.