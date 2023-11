HLV Yoga người Nhật chỉ ra 3 động tác siết mỡ đùi, giúp chị em có được đôi chân thon dài gợi cảm

Không phải ai cũng may mắn có được cặp chân thon dài, săn chắc để tự tin diện váy ngắn, quần dáng ôm hay bất kỳ những món đồ kén dáng nào. Sở hữu đôi chân to, tích mỡ bắp đùi cũng khiến chị em tự ti không kém vấn đề bụng mỡ, vòng eo bánh mì. Tuy nhiên nếu cứ ngồi đấy, không bắt tay vào tập luyện hay điều chỉnh lại chế độ ăn uống thì có than trời cũng vô ích mà thôi.

Đa số những cô nàng chân thon dài, cân đối đều duy trì tập luyện những động tác hỗ trợ siết mỡ bắp đùi, thu nhỏ bắp chân. Không có đôi chân dài miên man, nhưng chỉ cần duy trì tập luyện để hỗ trợ siết mỡ đùi là cặp chân của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Vấn đề mấu chốt ở đâu không hẳn là chiều dài đôi chân mà là tỉ lệ bắp đùi, bắp chân của bạn có cân đối, thon gọn hay không.

Và dưới đây là một vài động tác chuyên tác động vào các nhóm cơ đùi, được HLV Yoga người Nhật Tsuki (trang cá nhân@tsukiyoga) hướng dẫn giúp chị em có thể giải quyết tình trạng mỡ đùi, bắp chân thô kệch của mình.

Động tác 1: Chữ V ngược nhón/ đá chân

* Cách thực hiện: 20 lần/ hiệp, ngày tập 4 hiệp

- Gập người theo hình chữ V ngược, lòng bàn chân áp sát xuống thảm.

- Hai tay điều chỉnh cố định lòng bàn tay trên thảm và khuỷu tay áp sát vào tai.

- Nhón 2 chân nhịp nhàng theo nhịp thở hoặc lần lượt đá chân cao rồi hạ xuống và đổi chân.

- Chú ý giữ hông cân bằng, lưng thẳng và hóp bụng suốt quá trình tập.

Động tác này không chỉ giúp bạn có được đôi chân thon thả cân đối mà còn tác động sâu vào cơ bụng để siết mỡ bụng, tạo rãnh săn chắc. Mỗi lần phải di chuyển nhiều, gây nhức mỏi hay căng cơ, bạn đều có thể tập động tác này để đôi chân được thư giãn, giảm căng thẳng.

Động tác 2: Hạ thấp trọng tâm, siết cơ đùi

* Cách thực hiện:20 lần/ mỗi bên

- Khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, áp mũi chân sau xuống thảm, chân trước vuông góc, đầu gối không vượt quá mũi chân.

- Hai tay chống xuống thảm ngang với chân trước.

- Cố định 2 chân và di chuyển phần thân người rướn lên và lùi về sau nhịp nhàng.

Khi mới bắt đầu, động tác này có vẻ khá khó khăn, nhưng dần dần bạn sẽ điều chỉnh được phần thân trên để thực hiện nhịp nhàng hơn. Động tác tác động nhiều vào phần cơ bắp đùi từ đó đốt mỡ đùi giúp đôi chân thon gọn, săn chắc hơn. Bạn nên duy trì tập đều đặn mỗi ngày để có được đôi chân thon như ý muốn.

Động tác 3: Vươn vai nâng người

* Cách thực hiện: 20 lần/mỗi chân, mỗi ngày thực hiện 2 - 3 hiệp (mỗi hiệp thực hiện đều 2 chân)

- Bắt đầu động tác bằng tư thế đứng chân trước chân sau rộng quá vai. Bàn chân trước áp xuống sàn, bàn chân sau nhón lên, chống bằng đầu ngón chân.

- Vươn thẳng hai tay áp sát tai, sau đó hạ thấp trọng tâm sao cho đầu gối chân trước vuông góc và không vượt quá mũi chân.

- Thực hiện nhịp nhàng nâng lên hạ xuống và cảm nhận độ căng của bắp đùi.

Động tác này siết cơ đùi cực kỳ hiệu quả, bạn nên duy trì tập mỗi ngày để cải thiện đôi chân của mình. Phần chân sau nhón mũi chân tác động thêm vào bắp chân, có thể giải quyết tình trạng bắp chân thô cứng của các chị em.

Cách massage để cải thiện bắp chân to

Ngoài 3 động tác ở trên, HLV Tsuki còn hướng dẫn các chị em chiêu massage để có đôi chân thon gọn. Sau một ngày hoạt động, đôi chân của bạn sẽ chịu nhiều áp lực khiến máu huyết khó lưu thông, dẫn đến tình trạng tích mỡ và bắp chân ngày một thô cứng.

Cách này đặc biệt hiệu quả với những chị em thường xuyên phải đi giày cao gót. Bạn có thể dùng thêm dầu dưỡng da hoặc lotion để vừa massage vừa dưỡng ẩm cho đôi chân của mình.

Bắt đầu bằng việc dùng đầu ngón tay miết dọc phần cẳng chân lên đến đùi, tập trung nhiều vào phần cổ chân, và ngón chân.

Đối với lòng bàn chân, bạn nhấn vào phần giữa của ngón cái và ngón trỏ, vừa nhấn vừa day nhẹ để kích thích tuần hoàn máu, sau đó lại tiếp tục miết lên phần mắt cá và cẳng chân. Thực hiện đều đặn mỗi tối, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả của chiêu massage này đối với đôi chân của mình.

Nguồn: Tsuki Yoga