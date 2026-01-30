Style của gái ngoan nức tiếng Kbiz: U40 trẻ trung bất bại nhờ 5 công thức diện đồ

Nhắc đến Seohyun, khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ "sạch bong scandal", tính cách nhẹ nhàng, hòa nhã và luôn giữ được sự chừng mực trong cả đời sống lẫn hình ảnh trước công chúng. Ở tuổi 35, Seohyun không chạy theo những trào lưu quá phô trương hay gây sốc, thay vào đó cô trung thành với phong cách ăn mặc gọn gàng, nữ tính và dễ ứng dụng.

Style của Seohyun vì thế không khiến người xem phải trầm trồ ngay lập tức, nhưng càng nhìn càng thấy hợp lý và có sức sống lâu dài.

Áo màu sắc và quần ống suông

Một trong những công thức quen thuộc nhất của Seohyun là áo màu sắc kết hợp cùng quần ống suông. Đây là lựa chọn vừa trẻ trung vừa an toàn, giúp cô giữ được nét tươi tắn mà không quá "chói". Những chiếc áo màu pastel hay xanh đậm thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Seohyun, đi cùng quần ống suông dáng đứng, chất liệu thời thượng như denim hay kaki.

Sự kết hợp này tạo cảm giác gọn gàng, lịch sự nhưng không hề cứng nhắc, rất phù hợp với hình tượng nhẹ nhàng, nhưng vẫn tươi trẻ, năng động của nữ diễn viên.

Áo trắng và item màu nhã nhặn

Áo trắng và các item màu nhã nhặn cũng là combo được Seohyun áp dụng thường xuyên, từ đi dạo phố cho tới các chuyến du lịch. Áo trắng trong style của cô hiếm khi cầu kỳ, thường là sơ mi, áo thun hoặc áo tank top, phom dáng vừa vặn.

Khi áo trắng được phối cùng các tông màu như trắng, đen hay nâu, tổng thể trang phục mang lại cảm giác trang nhã, nhẹ mắt và rất "dễ chịu". Đây cũng là cách Seohyun giữ cho hình ảnh của mình luôn thanh lịch mà không cần nhiều chi tiết gây chú ý.

Chân váy và áo màu trung tính

Với những ai yêu thích sự nữ tính, style chân váy kết hợp áo màu trung tính của Seohyun là một gợi ý đáng tham khảo. Cô thường chọn chân váy suông, chân váy denim hoặc chân váy ngắn trẻ trung, phối cùng áo màu trắng, be hoặc đen.

Bảng màu trung tính giúp trang phục trở nên hài hòa, không lỗi mốt và dễ phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Các công thức này giúp người mặc giữ được vẻ chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc hay cứng nhắc.

Quần jeans và áo màu nâu

Một điểm thú vị khác trong phong cách của Seohyun là cách cô phối quần jeans cùng áo màu nâu. Đây là combo mang hơi hướng trưởng thành hơn, nhưng không hề làm cô trông "dừ".

Quần jeans dáng đứng hoặc ống suông, kết hợp áo khoác màu nâu, caramel hoặc nâu sữa giúp tổng thể trở nên ấm áp và gần gũi. Cách phối này thường được Seohyun áp dụng trong những dịp đời thường, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ gọn gàng.

Váy mini

Dù gắn liền với hình ảnh ngoan hiền, Seohyun không hề né tránh váy mini. Tuy nhiên, cách cô chọn váy mini luôn rất chừng mực. Độ dài váy vừa phải, phom dáng đơn giản, ít chi tiết cắt xẻ, thường đi cùng áo kín đáo hoặc áo khoác nhẹ.

Nhờ vậy, váy mini trong style của Seohyun mang lại cảm giác trẻ trung, năng động chứ không quá gợi cảm. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc cô biết cách làm mới hình ảnh mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Xuyên suốt phong cách của Seohyun là sự nhất quán. Cô không cố gắng trở thành tâm điểm bằng những món đồ quá táo bạo, mà chọn cách xây dựng hình ảnh bền vững, phù hợp với độ tuổi và tính cách. Những công thức diện đồ của Seohyun đều rất dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày, đặc biệt với những ai yêu thích phong cách ngoan xinh, thanh lịch và không quá phô trương. Chính sự tiết chế này khiến style của Seohyun luôn giữ được thiện cảm và khó bị lỗi thời theo thời gian.

Ảnh: Instagram