Gợi ý 5 chai nước hoa hương hoa cỏ thơm mát, rất đáng mua cho mùa Thu năm nay

1. MORRA - Chill With the Blue



Chai nước hoa này sinh ra để dành cho các cô nàng yêu sự tươi mát của hoa cỏ nhưng mùi hương vẫn thanh lịch, sang trọng. "Em này" nằm trong BST The Mood của MORRA, tượng trưng cho sắc thái mềm mại, nhẹ nhàng và dồi dào cảm xúc. Trong thành phần của Chill With the Blue có sự kết hợp của hương hoa huệ, hương petitgrain, hương hoa cam, hương kem sữa,... để rồi tạo nên một hợp hương rất đỗi cân bằng, "nịnh mũi". Trong thời điểm giao mùa Hạ - Thu, hương thơm của MORRA - Chill With the Blue chắc chắn sẽ mang lại sự dễ chịu, thoải mái cho bạn.

Chỉ cần bỏ ra 340.000 đồng là bạn có thể trải nghiệm em nó với mẫu chiết 10ml. Vậy nên, đừng ngần ngại "chốt đơn" để cảm nhận sự bay bổng, tươi mới mà MORRA - Chill With the Blue mang lại nhé!

Nơi mua: MORRA Giá: 390.000 - 2.490.000 đồng

2. Jeanne Lanvin Eau De Parfum

Jeanne Lanvin Eau De Parfum của thương hiệu Lanvin đến từ nước Pháp xinh đẹp là dòng nước hoa mang hương thơm trái cây, thích hợp dùng trong cả mùa Hè lẫn mùa Thu. Hương thơm nhẹ nhàng, nữ tính lại tươi mát mang đến cho nàng những trải nghiệm vô cùng thích thú, giúp nàng thể hiện sự trẻ trung, yêu đời của mình. Với hương thơm dễ chịu, không nồng, không gắt, bạn hoàn toàn có thể dùng em này để đi học hoặc đi làm.

Nơi mua: The Perfume Giá: 305.000 - 1.397.000 đồng

3. Armaf Club De Nuit

Armaf Club De Nuit thuộc nhóm hương trái cây dành cho các cô gái tinh tế, đáng yêu. Mùi hương của em này thích hợp để dùng trong mùa Xuân hoặc mùa Thu bởi nó gợi lên sự dịu nhẹ, mát mẻ và tươi mới. Thiết kế dáng hình vuông vức với điểm nhấn dây xích vàng khiến Armaf Club De Nuit trở nên cực kỳ sang chảnh. Đây chắc chắn là một gợi ý đáng để ghim ngay nếu chị em muốn sở hữu một chai nước hoa tại thời điểm này.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá sale: 890.000 đồng

4. F Fresh Dance In The Rain

Thêm một gợi ý mùi hương thích hợp để bạn sắm vào mùa Thu này, đó là nước hoa F Fresh Dance In The Rain. Chai nước hoa này có độ lưu hương bền bỉ lên đến 12 tiếng. Không chỉ có khả năng bám vào làn da mà em này còn có khả năng lưu hương trên quần áo cực tốt. Đặc biệt, F Fresh Dance In The Rain được dành cho cả nữ lẫn nam sử dụng, nên các anh chàng hoàn toàn có thể "chốt đơn" nha.

Nơi mua: F Fresh Srpay Giá mua: 690.000 đồng

5. Berdoues 1902 Ylang & Fleur De Sel Eau De Toilette

Nếu say đắm mùa Thu nhưng vẫn còn lưu luyến mùa Hè thì Berdoues 1902 Ylang & Fleur De Sel Eau De Toilette đích thị là chai nước hoa dành riêng cho bạn. Em này có mùi hương đặc trưng là sự tươi mát của biển cả. Tầng hương thứ nhất là hương vị của nước dừa, hoa cam, hương biển. Tầng hương thứ hai là sự kết hợp giữa ngọc lan tây, hoa nhài, hoa sứ. Tầng hương thứ ba là mùi của xạ hương trắng, tuyết tùng, hổ phách. Tất cả mang đến một hương thơm thanh thuần, thanh khiết và rất dễ chịu.

Nơi mua: Berdoues 1902 Giá: 1.250.000 đồng

Ảnh: Pinterest, Facebook