Johnny Depp ký tiếp hợp đồng với Dior làm đại diện nước hoa Sauvage

Johnny Depp quảng cáo cho Sauvage

Ở tuổi 59, Johnny Depp vẫn duy trì vị thế là một biểu tượng của phái mạnh. Đợt gia hạn này dự kiến sẽ kéo dài vài năm.



Nguồn tin cho rằng, nam tài tử đã ký kết một hợp đồng lên đến bảy con số để tiếp tục trở thành gương mặt đại diện cho dòng nước hoa bán chạy nhất Sauvage của nhà mốt Dior, theo TMZ đưa tin.

Ngày 8-8, tài khoản Instagram chính thức của Dior Beauty đã đăng tải những bức ảnh và video chụp Johnny Depp phía trong hậu trường của một trong những buổi diễn nhạc rock của anh ấy ở Paris, các khoảnh khắc ấy được bắt trọn bởi ống kính của nhiếp ảnh gia Greg Williams.

Dòng chú thích viết: "Fearless yet human, just like Sauvage." (tạm dịch: Đầy bản lĩnh nhưng cũng không thiếu tính người, giống như Sauvage vậy).

Hàng triệu người hâm mộ đã tràn vào phần bình luận để thể hiện sự ủng hộ dành cho nam diễn viên và Dior.

Johnny Depp sau vụ kiện vợ cũ tốn giấy mực đã lấy lại phong độ của mình

Kể từ khi Johnny Depp ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho Dior lần đầu tiên vào năm 2017, Sauvage đã trở thành loại nước hoa bán chạy nhất trên thế giới, vượt qua các mùi hương dành cho phụ nữ của Chanel hay các thương hiệu hàng đầu khác, theo Business of Fashion.



Nhưng mối quan hệ đối tác này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vào năm 2019, một quảng cáo Sauvage với sự tham gia của Depp có chứa hình ảnh liên quan đến văn hóa người Mỹ bản địa đã làm dấy lên các cáo buộc chiếm dụng văn hóa gay gắt.

Năm tiếp theo, Dior vẫn chọn đồng hành cùng Johnny Depp khi anh thua kiện với một tờ báo Anh vì đã gọi Depp là "kẻ đánh vợ".

Gần đây nhất, phiên tòa xét xử tội phỉ báng của Depp đối với vợ cũ Amber Heard đã là chủ đề nóng sốt trong nhiều tuần lễ, trong đó Dior vẫn giữ nguyên quan hệ hợp đồng với ngôi sao trong suốt thời gian đó.

Chiến lược đó đã thành công mỹ mãn. Bằng chứng là ngày càng có nhiều người hâm mộ đã mua Sauvage trên các trang web như Sephora hay Ulta như một sự ủng hộ đối với cả Johnny Depp và Dior, theo Wall Street Journal đưa tin.

Sau khi nam diễn viên thắng kiện vào tháng 6, Dior thậm chí còn phát sóng quảng cáo của Sauvage với sự góp mặt của Johnny Depp vào khung giờ vàng trên kênh Fox, theo TMZ.