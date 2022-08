5 chai nước hoa unisex mang hương thơm thanh lịch, bí ẩn

Nước hoa được coi là thứ ''vũ khí'' tối thượng giúp chúng ta ghi điểm và để lại dấu ấn của bản thân với người khác. Ngày nay, quan điểm của mọi người về mùi hương dần trở nên cởi mở hơn, ngày một nhiều các thương hiệu nước hoa unisex ra đời với những hương thơm dễ chịu, không quá ngọt, không quá gắt và đặc biệt là chúng phù hợp với mọi giới tính. Dưới đây là 5 chai nước hoa unisex với những hương thơm độc đáo mà bạn nên đầu tư ngay.



1. MORRA - Breakfast in Bed

MORRA là thương hiệu nước hoa Việt được ra đời vào năm 2019. Hãng sở hữu những hương nước hoa mang lại vẻ bí ẩn, quyến rũ có thể khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò và mê mẩn. Nổi bật phải kể đến chai nước hoa unisex Breakfast in Bed nằm trong bộ sưu tập ''THE MOOD'' của MORRA. Em nước hoa này được ví như những trái tim cuồng dại trong tình yêu, là sự hòa quyện của hương hoa hồng, hoa violet cùng hương quả ngọt và hương gỗ để tạo nên nét đẹp của sự thanh lịch, trưởng thành và sâu sắc. Nỗi tầng hương lại mang đến một ấn tượng độc đáo riêng, khi duyên dáng, nhẹ nhàng lúc lại vô cùng sành điệu và cuốn hút. Với giá bán khoảng 340k, em nước hoa này sẽ là lựa chọn vô cùng phù hợp với tất các bạn trẻ dù là nam hay nữ.

Nơi mua: MORRA Giá sale: 340k

2. No.001 - Chill in the Wood

Chill in the Wood là một trong 3 sản phẩm đến từ thương hiệu nước hoa unisex mới ra mắt của Gil Lê - F Fresh Spray. Sản phẩm lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phóng khoáng, tự do của thiên nhiên hòa với sự ngọt ngào của hoa lá để tạo nên hương thơm tươi mát và ngọt ngào. Em này có 3 tầng hương với 3 đặc trưng khác nhau: tươi mới từ trái cây, dịu ngọt của hoa hồng, hoa cam và ấm áp của hương gỗ nồng nàn. Với giá bán khoảng 590k, bạn sẽ có thể sở hữu ngay 1 chai nước hoa nội địa không hề kém cạnh các thương hiệu quốc tế.

Nơi mua:F Fresh Spray Giá: 590k

3. Code Deco Santal 33

Code Deco Santal 33 là dòng nước hoa đến từ thương hiệu cũng được nhiều bạn trẻ Việt ưa chuộng - Code Deco. Em này sở hữu một mùi hương thoải mái, dễ chịu, phù hợp với mọi giới tính và đủ để gây dựng ấn tượng cho đối phương. Santal 33 sở hữu hương thơm bí ẩn, là sự hòa quyện giữa gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, bạch đậu khấu, hoa violet,... để tạo nên hương thơm độc đáo và không hề đại trà. Giá thành của em này cũng vô cùng hợp lý, chỉ khoảng 350k cho chai 10ml thôi bạn nhé.

Nơi mua: Code Deco Giá: 350k

4. Cleopatra Perfume - Jasmin Vu

Cleopatra Perfume là thương hiệu nước hoa pha chế độc đáo mang thương hiệu Việt. Trong đó, chai nước hoa Jasmin Vu sở hữu hương thơm unisex dành cho cả nam và nữ với vẻ đẹp sống động và tự nhiên. Mở đầu là hương trầm hương, tuyết tùng, bạch đậu khấu. Sau đó là hương thơm bí ẩn của hoa cỏ, rồi cuối cùng là hương gỗ và hương quả lê nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngoài ra, các sản phẩm đến từ Cleopatra Perfume còn có bao bì vô cùng sang trọng và bắt mắt, đảm bảo sẽ khiến bạn phải mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nơi mua: Cleopatra Perfume



5. De Memoria - Lampang 09

Chai nước hoa Lampang 09 nằm trong bộ sưu tập ''Ký Ức Bất Tận'' của thương hiệu nước hoa đến từ Hàn Quốc - De Memoria. Sản phẩm mang hương thơm đặc trưng của phương Đông với vẻ huyền bí, lắng đọng nhờ những tầng hương ấm áp của cam Bergamot, trầm hương và xạ hương. Lampang 09 được ví như làn khói thú vị trong thời tiết trong lành, đủ để khiến cả chàng và nàng cùng say đắm.