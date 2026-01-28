Style của phụ nữ Pháp sang trọng mọi lúc mọi nơi, hóa ra là nhờ 5 mẫu áo dài tay

Nhắc đến thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự thanh lịch không cần gắng gượng, càng nhìn càng thấy cuốn. Phụ nữ Pháp không chạy theo xu hướng một cách ồn ào, họ chọn những món đồ cơ bản, bền dáng, dễ phối và có thể mặc đi mặc lại nhiều năm. Trong tủ đồ mùa đông xuân của họ, áo dài tay gần như là "nhân vật chính". Dưới đây là 5 mẫu áo dài tay được phụ nữ Pháp đặc biệt yêu thích, vừa sang, vừa xịn, lại rất dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Áo cardigan

Áo cardigan là một trong những item kinh điển gắn liền với hình ảnh phụ nữ Pháp. Không quá cầu kỳ, cardigan thường có phom dáng gọn gàng, chất liệu len mỏng hoặc len cashmere mềm mại. Phụ nữ Pháp hay chọn cardigan trơn màu như be, xám, navy, đen hoặc đỏ rượu vang để dễ phối đồ.

Điểm hay của cardigan nằm ở sự linh hoạt, có thể khoác ngoài áo thun, áo hai dây, hoặc cài kín cúc để mặc như áo len. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh, chân váy chữ A hay quần âu ống đứng, cardigan lập tức mang lại vẻ ngoài vừa nữ tính vừa thanh lịch. Nhiều quý cô Pháp còn khéo léo mặc cardigan lệch cúc hoặc cài hờ vài nút trên cùng để tạo cảm giác phóng khoáng rất đặc trưng.

Áo kẻ ngang

Áo kẻ ngang gần như là biểu tượng của phong cách Pháp. Kiểu áo này thường có nền trắng hoặc kem, kẻ ngang xanh navy hoặc đen, tay dài, cổ tròn hoặc cổ thuyền.

Điều khiến áo kẻ ngang được yêu thích là khả năng "hack" phong cách cực tốt. Chỉ cần mặc cùng quần jeans, thêm đôi giày ballet hoặc loafer là đã có ngay vẻ ngoài rất Parisian. Phụ nữ Pháp không quá lo lắng việc kẻ ngang làm lộ nhược điểm, bởi họ tin rằng thần thái tự tin mới là yếu tố quyết định. Một chiếc áo kẻ ngang vừa vặn, chất vải tốt sẽ luôn mang lại cảm giác gọn gàng và tinh tế.

Áo len pastel

Không phải lúc nào phụ nữ Pháp cũng trung thành với các gam màu trung tính. Áo len pastel là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày muốn làm mới phong cách mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Các gam màu như hồng phấn, xanh baby, tím lavender hay vàng nhạt thường xuất hiện trong tủ đồ của họ vào đầu xuân hoặc những ngày trời se lạnh.

Áo len pastel thường có thiết kế tối giản, không họa tiết rườm rà, tập trung vào phom dáng và chất liệu. Khi phối đồ, phụ nữ Pháp hay kết hợp áo len pastel với quần trắng, quần beige hoặc chân váy trung tính để tổng thể trông hài hòa. Chính sự tiết chế này giúp màu pastel không bị "sến" mà ngược lại còn rất sang và hiện đại.

Áo len trầm màu

Bên cạnh pastel, áo len trầm màu là "chân ái" của mùa lạnh. Những gam màu như nâu chocolate, xanh rêu, xám đậm, burgundy hay đen luôn được phụ nữ Pháp ưu ái vì dễ mặc, dễ phối và không bao giờ lỗi mốt. Áo len trầm màu mang lại cảm giác ấm áp, chững chạc và có phần bí ẩn.

Phụ nữ Pháp thường chọn áo len trầm màu dáng suông nhẹ, cổ tròn hoặc cổ lọ, chất len mịn, không quá dày. Khi kết hợp cùng quần jeans tối màu, boots da hoặc áo khoác trench coat, tổng thể trang phục trở nên cực kỳ "sang xịn mịn". Đây cũng là kiểu áo phù hợp cho nhiều độ tuổi, từ trẻ trung đến trưởng thành.

Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay là món đồ không thể thiếu trong phong cách Pháp. Khác với sơ mi công sở cứng nhắc, sơ mi kiểu Pháp thường có phom dáng thoải mái hơn, chất liệu cotton, linen hoặc lụa nhẹ, tạo cảm giác tự nhiên khi mặc. Màu sắc phổ biến nhất vẫn là trắng, xanh nhạt, kẻ mảnh hoặc màu kem.

Phụ nữ Pháp rất giỏi trong việc biến áo sơ mi thành item đa phong cách: có thể sơ vin gọn gàng với quần âu, thả nhẹ vạt áo khi đi dạo, hoặc xắn tay áo để tạo vẻ ngoài phóng khoáng. Chỉ một chiếc sơ mi dài tay, thêm thắt lưng da và đôi giày đơn giản, họ đã có một outfit đủ tinh tế cho cả ngày dài.

Ảnh: Instagram