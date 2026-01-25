Sắm 4 kiểu áo khoác này diện Tết, đầu năm dễ rơi vào cảnh mặc xấu

Tết 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục là mùa lên ngôi của phong cách thanh lịch, ứng dụng cao và dễ phối đồ. Sau vài năm các xu hướng "độc – lạ" chiếm spotlight, thời trang Tết đang dần quay về với tinh thần tối giản, tinh tế và bền vững hơn. Chính vì vậy, không phải kiểu áo khoác nào cũng phù hợp để đầu tư diện Tết. Dưới đây là 4 kiểu áo khoác bạn nên cân nhắc không sắm cho Tết 2026, kèm theo những lựa chọn thay thế hợp thời và dễ mặc hơn.

Áo blazer dáng cape

Áo blazer dáng cape từng "làm mưa làm gió" trong các bộ ảnh street style và sự kiện thời trang nhờ phom dáng bay bổng, tạo cảm giác quyền lực và thời thượng. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế diện Tết, thời điểm cần di chuyển nhiều, chúc Tết họ hàng, đi chơi, ăn uống, kiểu áo này lại bộc lộ khá nhiều bất tiện.

Ngoài ra, blazer dáng cape cũng khá kén dáng người và không dễ phối đồ thường ngày, dẫn đến nguy cơ "mặc được đúng vài lần rồi cất tủ". Thay vì chạy theo kiểu dáng cầu kỳ, áo blazer dáng cơ bản với phom đứng, vai gọn gàng, chất liệu dày dặn sẽ là lựa chọn thông minh hơn cho Tết 2026. Blazer dáng cơ bản không chỉ dễ phối với váy liền hay quần âu mà còn có thể tận dụng cho môi trường công sở sau Tết.

Áo khoác denim dáng crop top

Áo khoác denim dáng crop top mang đậm tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp với các outfit dạo phố thường ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh Tết, dịp mang nhiều yếu tố truyền thống và tính trang trọng nhất định, kiểu áo này lại dễ tạo cảm giác thiếu chỉn chu. Phom dáng lửng ngang eo cũng khá "khó chiều", đặc biệt với những ai muốn che khuyết điểm.

Chưa kể, denim dáng crop thường mỏng, ít giữ ấm và không tạo được cảm giác sang trọng trong những buổi gặp gỡ gia đình, họ hàng. Nếu bạn vẫn muốn một chiếc áo khoác mang hơi hướng trẻ trung nhưng tinh tế hơn, áo khoác da lộn là gợi ý đáng cân nhắc. Chất liệu da lộn mang lại cảm giác mềm mại, ấm áp, dễ phối với váy dài, quần ống suông, vừa thời thượng vừa phù hợp không khí đầu năm.

Áo vải tweed cầu kỳ

Tweed luôn là chất liệu gắn liền với sự thanh lịch và sang trọng, đặc biệt được ưa chuộng mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, những thiết kế tweed quá cầu kỳ với nhiều chi tiết đính kết, tua rua, nút kim loại to bản hay phối màu phức tạp lại đang dần trở nên lỗi thời trong năm 2026. Kiểu áo này không chỉ khó phối đồ mà còn dễ khiến tổng thể trang phục trở nên nặng nề, đứng tuổi hơn so với mong muốn.

Trong khi đó, xu hướng tweed hiện đại đang nghiêng về sự tối giản với phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính hoặc pastel nhẹ, chi tiết được tiết chế tối đa. Áo khoác tweed tối giản không chỉ giữ được vẻ sang trọng cần có trong ngày Tết mà còn linh hoạt hơn trong nhiều hoàn cảnh, từ đi chúc Tết, du xuân đến đi làm đầu năm.

Áo phao

Áo phao luôn là "vị cứu tinh" trong những ngày rét đậm nhờ khả năng giữ ấm vượt trội. Tuy nhiên, xét về mặt thẩm mỹ, áo phao lại khó ghi điểm trong các outfit Tết. Phom dáng cồng kềnh, chất liệu bóng và thiết kế thiên về tính thể thao khiến áo phao dễ phá vỡ sự tinh tế của tổng thể trang phục, đặc biệt khi kết hợp với váy, áo dài hay các set đồ mang hơi hướng truyền thống.

Thay vì áo phao, áo khoác dạ sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho Tết 2026. Áo khoác dạ có khả năng giữ ấm tốt, phom dáng thanh lịch và đa dạng kiểu dáng, từ dáng dài cổ điển đến dáng ngắn hiện đại. Đây là item vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giúp bạn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng suốt những ngày đầu năm.

