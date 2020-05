Giá dưới 200k nhưng màu đẹp, chất xịn, 5 dòng son thỏi Âu Mỹ bình dân "lão làng" này vẫn hot dần đều qua năm tháng

Milani Bold Color Statement Lipstick

Giá gốc: 165.000 VNĐ

Nhắc đến son thỏi ngon bổ rẻ mà bỏ qua thương hiệu Milani thì hẳn sẽ có nhiều người phản đối lắm. Dòng son Bold Color Statement luôn âm thầm là một trong những sản phẩm best-seller của hãng vì bảng màu toàn những tông nổi bật, tôn da chẳng bao giờ lỗi mốt, đã vậy còn mềm mượt, lên màu chuẩn, tựu trung là "đánh thích kinh khủng" theo lời của rất nhiều tín đồ làm đẹp. Em này có chất son lì siêu bền màu, siêu lâu trôi nhưng vẫn giữ môi mềm trong suốt thời gian đánh.

Màu nên thử: I Am Motivated, I Am Confident, I Am Radiant, I Am Strong

Maybelline Color Sensational Creamy Matte Lipstick

Giá gốc: 160.000 VNĐ

Dòng son thỏi lì của Maybelline lại được các tín đồ làm đẹp xếp vào hàng huyền thoại vì bạt ngàn màu đẹp "bá cháy", thường xuyên được tôn làm bản dupe của các dòng son hi-end đắt đỏ. Bảng màu của dòng son này vừa chiều lòng được team cổ điển với rất nhiều sắc đỏ, hồng nịnh da mà còn chinh phục cả team cá tính với hàng loạt tông nude cực kỳ đẹp. Chất son siêu lì, có thể sánh ngang với một số loại son kem lì nhưng không vì thế mà gây khô môi. Nhược điểm duy nhất là lớp vỏ không được bắt mắt cho lắm, nhưng khi đã "tốt gỗ" như vậy thì "nước sơn" cũng chẳng còn quá quan trọng.

Màu nên thử: Burgundy Blush, Nude Nuance, Touch of Spice, Divine Wine, Rich Ruby, Siren in Scarlet



NYX Matte Lipstick

Giá gốc: 140.000 VNĐ

Dòng son thỏi lì vỏ đen chính là sản phẩm làm nên tiếng tăm cho NYX từ những ngày đầu và cũng là huyền thoại của thương hiệu mỹ phẩm bình dân nước Mỹ. Có giá siêu mềm nhưng cây son này sở hữu chất lượng có thể khiến bạn ngạc nhiên: chất son mềm mượt, lên môi vô cùng mỏng nhẹ nhưng lại lên màu cực tốt, lì nhưng vẫn mềm môi và siêu bền màu. Chưa hết, bảng màu còn cực kỳ đa dạng với hơn 30 tông đủ để làm bạn "hoa mắt", trong đó có rất nhiều tông đỏ và nude xinh xẻo, dễ diện để bạn dùng quanh năm.

Màu nên thử: Pure Red, Alabama, Tea Rose, Sierra

Almay Smart Shade Butter Kiss Lipstick

Giá gốc: 140.000 VNĐ

Có thể không đình đám bằng NYX hay Maybelline nhưng hãng mỹ phẩm bình dân Almay cũng có một "bảo bối" cực kỳ đáng thử: son bơ Smart Shade Butter Kiss. Gọi là son bơ vì em nó cực nhiều dưỡng với thành phần chính là bơ hạt mỡ và dầu dừa, chỉ nghe đã thấy chất son mềm mượt, mỡ màng ra sao rồi. Bảng màu tuy chỉ có 10 tông nhưng lại toàn màu tươi tắn, dễ diện như đỏ, hồng, berry, cực kỳ hợp với những nàng nào môi khô và ghét đánh son vì son lên màu rất trong trẻo, nhẹ nhàng.

Màu nên thử: Red Medium, Nude Medium, Nude Light-Medium



L'Oréal Colour Riche Lip Colour

Cây son vỏ vàng của L'Oréal có thể được coi là "chị đại" của làng son thỏi bình dân. Đã ra mắt từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ, dòng son này vẫn được "điểm mặt chỉ tên" mỗi khi người ta nhắc tới những cây son thỏi bình dân đáng mua nhất. Chất son Colour Riche siêu mềm môi, mướt mát nên bạn có thể bỏ qua son dưỡng mà chẳng phải lo lắng môi sẽ bị khô. Bảng màu hơn 40 tông đầy đủ đỏ, hồng, cam, nude... cho bạn chọn mệt nghỉ.

Màu nên thử: Cinnamon Toast, Divine Wine, Raisin Rapture