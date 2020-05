5 thỏi son nội địa Trung, Thái giá cực rẻ mà màu lại xinh xẻo, đến giờ vẫn chưa biết thì ắt là bạn mê son chưa đủ nhiều đâu!

Heng Fang Lip Gloss Silky & Lasting (giá khoảng: 140.000/set)



Nếu sành mỹ phẩm nội địa Trung thì Heng Fang hẳn không còn xa lạ gì với bạn, bởi hãng đã chinh phục nhiều quý cô qua loạt son xinh yêu, giá mềm dễ "múc". Lip Gloss Silky & Lasting hiện là dòng son được săn đón nhiệt tình với 6 tông màu cam, hồng đất, đỏ đất ai đánh cũng hợp. Thêm một điểm cộng cho dòng son này là ngoài giá rẻ như cho, thì chất son lì, không khô môi và kháng nước tốt.

Sivanna Colors In The Peach One Week's Advent Lips Makeup (giá khoảng: 250.000 VNĐ/set)

Xinh đẹp và cuốn hút khó cưỡng chính là bộ 6 thỏi son "tích hợp" son thỏi và son kem của Sivanna Colors. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng Thái Lan khéo "đốn tim" chị em khi trình làng 2 set son có tông MLBB chủ đạo. Son được đánh giá là cho lớp finish mịn mượt, son lên màu chuẩn chỉnh khỏi bàn.

Tanako Peach Girl Matte Silky Lipstick (giá khoảng: 100.000 VNĐ/set)

Không thể bỏ qua set 4 thỏi son "thuốc lá" mini dễ cưng của Tanako bởi nhiều tín đồ đã liêu xiêu trước em nó từ lần đầu "chạm mặt". Son và vỏ hộp đều được thiết kế "cộp mác" điếu thuốc, hộp thuốc lá, nên nhìn ngồ ngộ, mới mẻ là lẽ đương nhiên. Nhưng không chỉ có diện mạo bên ngoài hay ho, bảng màu son tông đào của em ấy cũng thu hút lắm chứ chẳng đùa, đặc biệt là với những cô gái thích style makeup nhẹ nhàng, sương sương.

Hasaya Matte Edttion 2 in 1 (giá khoảng: 140.000/set)

Thỏi son thiết kế 2 đầu thuận tiện cho việc viền môi cũng xứng đáng nằm trong danh sách những "em" son Thái hot hit đáng rước về. Ngay khi giá cả không còn là trở ngại với ví tiền, thì việc sở hữu set Matte Edition 2 trong 1 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và ắt là bạn sẽ có động lực rước cả set son về hơn khi biết cả 5 màu đều tôn da đỉnh, hợp nhiều style makeup, chất son lại mịn mướt, lướt đều trên môi.

Kiss Beauty Sweet Lipgloss (giá khoảng: 120.000/set)

Giả dụ bạn có nhìn nhầm hoặc liên tưởng đến những em son Black Rouge của Hàn Quốc khi nhìn thấy Kiss Beauty Sweet Lipgloss thì cũng dễ hiểu thôi vì cả 2 có thiết kế hao hao quá cơ mà! Nhưng cũng phải "confirm" lại rằng đây chính là dòng son nội địa Trung gồm 6 tông màu đỏ, cam chủ đạo. Bên cạnh thiết kế xinh xẻo, "cute" thì chất son của em ấy cũng xịn sò, cho độ lì đáng nể. Muốn múc trọn bộ son lì giá rẻ, màu trendy thì bạn nên triển ngay!