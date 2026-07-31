Thai phụ 22 tuần đột ngột bí tiểu: Suýt mất cả mẹ lẫn con vì viên sỏi thận "lãng quên" 9 năm

Chị Liêu (34 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) có tiền sử mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên việc thụ thai vốn đã rất khó khăn. Nhận tin vui vào cuối năm ngoái, chị cực kỳ giữ gìn. Những tháng đầu thai kỳ, chị thường xuyên bị tiểu dắt, tiểu nhiều lần nhưng chỉ nghĩ đó là hiện tượng sinh lý bình thường của thai phụ.

Tuy nhiên, khi thai nhi bước sang tuần thứ 22, chị Liêu đột ngột xuất hiện những cơn đau dữ dội như dao cắt ở vùng lưng trái, kèm theo triệu chứng nguy hiểm: hoàn toàn không thể đi tiểu .

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, các bác sĩ đã lập tức cho chị dùng thuốc giải co thắt và giảm đau. Mặc dù vậy, chỉ 3 giờ sau, cơn đau lưng bùng phát dữ dội hơn, nhiệt độ cơ thể vọt lên 39,8°C, huyết áp tụt sâu. Bệnh nhân lập tức được xếp vào nhóm nguy cơ cực kỳ nguy hiểm (mức độ cam) và chuyển khẩn cấp vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Bác sĩ Hạ Tuấn Hà, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, chia sẻ: "Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng rất nặng, chỉ số huyết áp có thời điểm tụt xuống mức 40/20 mmHg – ngưỡng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Điều kỳ diệu là dù người mẹ bị tụt huyết áp nghiêm trọng như vậy, tim thai trong bụng vẫn giữ được nhịp ổn định."

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gia đình đã ký cam kết chấp nhận rủi ro mất con để ưu tiên cứu mạng sống của người mẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn quyết tâm thực hiện phương án "còn nước còn tát", ưu tiên lựa chọn các dòng thuốc điều trị an toàn nhất cho thai nhi.

Sau khi ổn định tạm thời các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân, ekip bác sĩ Khoa Niệu đã tranh thủ "thời gian vàng" để can thiệp đặt ống xông (stent) niệu quản.

Ngay khi ống xông được đưa vào, một lượng lớn dịch mủ tích tụ lâu ngày tràn ra ngoài. Lúc này, "ngòi nổ" gây ra thảm họa mới chính thức lộ diện: viên sỏi thận đã nằm trong cơ thể bệnh nhân suốt 9 năm bất ngờ di chuyển, kẹt cứng tại niệu quản .

Việc tắc nghẽn khiến nước tiểu không thể thoát ra ngoài, lâu ngày ứ đọng, tạo thành ổ mủ nhiễm trùng và bùng phát thành đợt nhiễm trùng huyết toàn thân.

Sau 24 giờ điều trị tích cực tại ICU, các chỉ số sinh tồn của chị Liêu dần ổn định và chị được chuyển về theo dõi tại khoa Sản.

Từ tuần thai thứ 22 đến tuần thứ 37, chị Liêu trải qua nhiều đợt điều trị và theo dõi sát sao tại bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ khoa Sản liên tục kiểm tra các chỉ số nhiễm trùng và tốc độ phát triển của thai nhi.

Đến giữa tháng 7/2026, ở tuần thai thứ 37+3, chị Liêu được chỉ định phẫu thuật lấy thai. Một bé gái kháu khỉnh đã chào đời an toàn. Sau 7 ngày theo dõi tại Khoa Sơ sinh với các chỉ số phát triển đạt chuẩn, bé đã được xuất viện về nhà cùng mẹ. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều phục hồi rất tốt.

Khuyến cáo từ chuyên gia y tế

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử mắc sỏi thận hoặc các bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu cần chủ động thông báo rõ với bác sĩ ngay từ lần khám thai đầu tiên. Việc khai báo tiền sử bệnh đầy đủ sẽ giúp các bác sĩ chủ động đánh giá nguy cơ, lên phương án tầm soát và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra trong suốt thai kỳ.

Nguồn: Sohu