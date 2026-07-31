2 "bánh bèo" nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn trộm vía ăn ngủ vào nếp từ bé: Nghe cách "mom Dương" rèn con là đủ hiểu

Trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân", những chia sẻ của ba Tuấn Dương về cách đồng hành cùng hai con Nami và Suli nhận được nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự kiên nhẫn, cách nuôi dạy của gia đình còn cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng nề nếp ngay từ nhỏ, từ chuyện ăn uống, giờ giấc sinh hoạt đến cách cư xử và giao tiếp hàng ngày.

Rèn con ăn đúng giờ: Chỉ 30 phút cho mỗi bữa ăn

Nói về việc tập cho hai bé ăn uống có nề nếp, ba Tuấn Dương chia sẻ: "Hồi nhỏ, hai bé này, giờ ăn là gia đình chỉ cho 30 phút thôi, 30 phút không ăn xong là dẹp hết. Ví dụ giờ ăn tối là lúc 6 giờ chiều chẳng hạn, mà 5 giờ kêu đói không cho ăn luôn.

Đúng đến cái giờ đấy, hai đứa mới được ăn để nó thành một cái nhịp sống, rồi hai đứa sẽ biết là: À bây giờ nếu mà mình bỏ cái bữa này thì cái bữa sau mình sẽ bị đói, nên là cái bữa này, cái giờ ăn thì mình phải ăn tử tế".

Vì sao cách làm này được nhiều phụ huynh đồng tình?

Điều đáng chú ý không nằm ở việc "để con đói", mà là xây dựng một lịch sinh hoạt ổn định và nhất quán. Việc duy trì giờ ăn cố định giúp trẻ hình thành nề nếp sinh hoạt và hiểu rằng mỗi bữa ăn đều có thời gian rõ ràng.

Khi biết bỏ bữa sẽ phải chờ đến bữa tiếp theo, trẻ cũng dần tập trung hơn trong giờ ăn, hạn chế tình trạng vừa ăn vừa chơi hoặc kéo dài bữa ăn. Điều quan trọng là bố mẹ cần kiên trì và thống nhất khi áp dụng để con hình thành thói quen tốt.

Rèn con tự ngủ mà không cần người lớn bên cạnh

Không chỉ chuyện ăn uống, việc tập cho hai bé tự ngủ cũng là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì của cả gia đình.

Ba Tuấn Dương kể: "Ngày xưa là hai đứa này đi ngủ là phải có người ở bên cạnh. Bắt buộc phải có người ở trong phòng là vợ chồng mình cũng rèn. Trời ơi, lúc ấy chúng nó khóc quá trời, có những hôm khóc tới nửa tiếng đồng hồ. Mình thấy con khóc thì mình cũng sót đấy. Nó cứ ở trong phòng khóc nửa tiếng đồng hồ, tại vì nó đang quen ngủ với mẹ hoặc ngủ với bà.

Nhưng mà nếu thấy con khóc to quá thì mình chỉ đi vào dỗ dành một tí, kiểu như chỉ nói: 'Con ơi ngủ đi, ba mẹ ở ngay ngoài thôi, ba mẹ không có đi đâu hết'. Nhớ là vào dỗ một tí thôi nha. Đúng nghĩa một tí nha, chứ không có kiểu mà cứ gào lên khóc là lại vào bế rồi dỗ, đến lần sau rèn còn khó hơn nữa".

Giai đoạn đầu vất vả nhưng mang lại kết quả lâu dài

Điểm mấu chốt trong cách rèn của gia đình là sự nhất quán. Những ngày đầu, việc thay đổi thói quen khiến hai bé khóc là điều dễ hiểu vì các con đã quen có người ngủ cùng. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc giữa chừng, ba mẹ vẫn ở gần để con cảm thấy an toàn nhưng không phá vỡ nguyên tắc đã đặt ra.

Sau vài ngày thích nghi, hai chị em dần hình thành thói quen tự ngủ. Theo chia sẻ của gia đình, chỉ cần ôm gối là các bé có thể tự vào giấc mà không cần ba mẹ hay bà ở cạnh. Thậm chí, bé Suli khi mới hơn 1 tuổi đã có thể ngủ một mình trong phòng.

Không chỉ nề nếp sinh hoạt, còn rèn cả cách ứng xử

Bên cạnh ăn và ngủ, gia đình còn đặc biệt chú trọng việc dạy con lễ phép trong giao tiếp.

Các bé được hướng dẫn gặp người lớn phải chào hỏi, khi muốn xin điều gì phải hỏi ý kiến, nói chuyện cần có "thưa", có "ạ".

Có lần, khi Nami mách: "Ba ơi, Su nó nghịch, vứt dưa hấu ra bàn".

Ba Dương lập tức nhẹ nhàng chỉnh lại: "Không được gọi em Suli là 'nó', mà phải nói là: Em Su, em ấy vứt dưa hấu ra bàn".

Đó là những điều rất nhỏ nhưng được uốn nắn ngay trong từng tình huống hằng ngày, giúp trẻ hình thành cách giao tiếp lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Dạy con biết yêu thương và nhường nhịn em

Do Nami và Suli chỉ cách nhau khoảng một tuổi nên chuyện tranh đồ chơi là điều khó tránh khỏi.

Thay vì quát mắng, ba Dương thường nhẹ nhàng phân tích cho con: "Em Su là em của mình đúng không con, nên thỉnh thoảng con nhường em một xíu. Mình chơi rồi, xong mình sẽ cho em Su chơi, xong rồi em Su chơi xong thì mình lại chơi. Em Su chỉ chơi một tí thôi là em chán rồi".

Cách trò chuyện bình tĩnh giúp trẻ hiểu lý do cần chia sẻ, thay vì chỉ làm theo vì sợ bị mắng.

Ba Tuấn Dương cũng cho biết: "Từ lúc sinh ra đến giờ, mình và bà ngoại chăm hai đứa là chủ yếu, mẹ Lucie chỉnh lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động cho hai bé".

Có thể thấy, việc nuôi dạy Nami và Suli là sự phối hợp của cả gia đình. Mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng đều thống nhất về nguyên tắc và cách giáo dục, nhờ đó hai bé dần hình thành những thói quen tốt trong sinh hoạt cũng như ứng xử hàng ngày.

Dù mỗi em bé có tính cách và tốc độ phát triển khác nhau, việc xây dựng những quy tắc phù hợp, duy trì đều đặn và hướng dẫn con bằng sự bình tĩnh sẽ giúp trẻ dần hình thành tính tự lập và ý thức trong cuộc sống hàng ngày.

(Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân)