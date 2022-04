Gái xinh The Face sở hữu cả "núi hàng hiệu" ở tuổi 21, nhiều lần khoe túi Chanel - Hermès lên tới cả vài trăm triệu khiến dân tình đỏ mắt ghen tị

The Face Vietnam 2022 đã chính thức trở lại. Một trong những thí sinh được đánh giá rằng rất tiềm năng trong cuộc thi năm nay là cô mẫu lookbook đình đám Linh Trương. Linh Truơng là gương mặt quen thuộc của nhiều local brand từ tầm trung đến cao cấp như Veo's by Khanh, Joiedesroses, D.CHIC, MUST HAVE...

Không chỉ có kinh nghiệm 3 năm làm mẫu ảnh, Linh Trương còn sở hữu nét đẹp thanh thoát, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, dù ở độ tuổi rất trẻ, nàng mẫu 2001 còn có gu thời trang sang xịn. Dạo một vòng Instagram của Linh, bạn sẽ thấy cả "một bầu trời" đồ hiệu nhìn thôi cũng phải đỏ mắt ghen tị. Cô nàng này mạnh tay chi tới vài trăm triệu cho loạt đồ đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Hermès, Chanel, Louis Vuitton...



Núi đồ hiệu của Linh khiến các chị em nhìn vào chỉ biết ước

Dior

Như bao cô gái theo đuổi phong cách tiểu thư công chúa, Linh Trương cũng rất để tâm đến thương hiệu Dior. Các mẫu túi xách đình đám có giá lên tới gần trăm triệu đồng như Lady Dior, Dior Saddle Bag, Dior Book Tote... từng xuất hiện nhiều lần trên trang cá nhân của Linh. Phối đồ với Dior, cô nàng biến hóa theo nhiều phong cách, từ năng động trẻ trung với áo crop top cho đến chanh sả kiêu kì bên váy vóc tiểu thư.

Louis Vuitton

Túi xách, quần áo, giày của Louis Vuitton là những item rất dễ bắt gặp khi lướt xem Instagram của Linh Trương. Khi diện đồ của nhà mốt nước Pháp, cô nàng sẽ biến hóa để trông trưởng thành, đằm thắm hơn. Màu sắc trang phục thiên về các tông trung tính, makeup hoặc sẽ màu nude hiện đại hoặc sẽ mang tông đỏ quyền lực.

Chanel

Đương nhiên, đã là "yêu nữ hàng hiệu" thì không thể thiếu túi Chanel. Các dòng túi classic với họa tiết trám căng phồng được Linh Trương cực kì yêu thích. Giá mỗi túi giờ lên tới hơn 200 triệu đồng, dù rất đắt đỏ nhưng Linh Trương sở hữu tới vài cái với rất nhiều màu. Mỗi khi lên đồ với túi Chanel, cô nàng lại trở nên sang chảnh, thời thượng, xen lẫn nét gợi cảm quyến rũ đầy cuốn hút.

Hermès

Với Hermès, Linh Trương cũng như rất nhiều tín đồ hàng hiệu khác, dành rất nhiều sự ưu ái cho dòng túi Hermès Birkin. Dịu dàng, nữ tính, trưởng thành và rất đỗi thanh lịch là những tính từ miêu tả phong cách của Linh khi đi cùng thương hiệu đình đám này.

Xem thêm các thông tin thời trang và làm đẹp khác tại đây.

Ảnh: Tổng hợp