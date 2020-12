Mở mang tầm mắt với thiên đàng 12k tại Sale 12.12: Đủ mặt anh tài bao gồm cả Innisfree, The Face Shop và DHC

Tưởng 12k chỉ đủ sức mạnh để mua quà ăn vặt như như bánh bao, bánh mì hay mua một tờ báo, uống vài cốc trà đá ư! Trong thời đại có các chương trình như Lễ hội mua sắm Lazada 12.12, 12k dư sức "tậu được" từ đồ skincare, mỹ phẩm làm đẹp cho các chị em cho đến các món đồ gia dụng trong gia đình, thậm chí là cả đủ thứ đồ ăn hấp dẫn. Cùng dạo quanh thị trường thăm quan thị trường deal 12k chất ngất trên Lazada nhé!



Các chị em khoe thành tích săn sale 12K trên Lazada với đủ các sản phẩm khác nhau.

Nếu vẫn cảm thấy hơi "sai sai" thì các chị em hãy tìm hiểu ngay xem deal 12K nào đang có mặt trên Lazada nhé!



12K mà nhà sạch và đẹp lung linh

Đầu tiên phải nhắc đến loạt deal đồ gia dụng đẹp ngoại hình, tốt chất lượng như hũ đựng gia vị, bình nước cách nhiệt, chỉ 12k. Quả là cơ hội tốt cho chị em chúng mình dọn dẹp lại căn nhà và sắm sửa để chuẩn bị đón một năm mới đang đến rất gần.

Bình đựng nước hay hũ đựng gia vị chỉ có 12K mà xinh xắn hết nấc.

Tiếp theo là đồ nội thất nhé! Một chiếc thảm lông mịn xinh xắn đặt ở phòng ngủ, một chiếc đèn led giúp ban công sáng sủa hay đơn giản là một hũ gia vị gỗ lạ mắt khiến căn bếp của bạn trở nên ấn tượng hơn. Tất cả đều đang có deal 12K trên Lazada từ 12.12 - 14.12.

Thảm lông mịn vừa đẹp lại vừa sang mà giá chỉ có 12K, nhiều chị em nhanh tay đặt luôn 2 chiếc, một chiếc để phòng khách, một chiếc để phòng ngủ cho ấm áp.

12K cho chị em mình da đẹp, mặt xinh

Với các chị em thì đồ dưỡng da và mỹ phẩm chắc hẳn không thể thiếu rồi. Vì thế mà loạt deal mỹ phẩm, đồ dưỡng da của các thương hiệu nổi tiếng như The Face Shop, Innisfree, DHC, Senka.. đang được giảm giá cực sốc khiến hội chị em vô cùng thích thú.

Hội chị em quan tâm đến dưỡng da sẽ không thể bỏ qua sản phẩm sữa rửa mặt Senka, kem chống nắng Innisfree hay son dưỡng môi DHC đang được mở bán chỉ với 12K trên Lazada. Giá gốc của các "em ý" đều tầm 100 - 200k đấy. Với loạt deal này mùa đông có hanh khô thì da chúng mình vẫn đẹp.

Chìm đắm trong thế giới mỹ phẩm 12K.



Đến phần trang điểm làm đẹp này. Sự lựa chọn 12K không thể bỏ qua là Mascara dưỡng mi The Face Shop Gold Collagen hay má hồng thỏi trái tim Kiss Beauty Heart On My Cheek. Bộ đôi giúp các chị em tươi tắn, xinh xắn khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Thế là các deal 12K đáp ứng trọn vẹn cả combo dưỡng da và làm đẹp cho các chị em luôn nhé!

Nhiều chị em đã nhanh tay săn được các deal mua mỹ phẩm với giá không thể tốt hơn. Mua cả loạt món đồ mỹ phẩm, dưỡng da mà chưa hết 100K.

12K mà "chanh sả" hết cỡ

Có một sự thật mà có lẽ chẳng chỉ chị em nào phủ nhận đó là: quần áo có bao nhiêu thì cũng chẳng đủ. Lướt Lazada lại thấy cả loạt deal mua sắm từ quần áo, giày dép cho đến phụ kiện lại chỉ có 12K, chẳng chị em nào có thể cầm lòng nổi.

Giày Converse cao cổ chỉ 12K mà có đủ size cho các chị em chọn.

Phong cách nào của chị em thì deal 12K cũng đáp ứng hết luôn nhé! Giày Converse cho chị gái thích mặc kiểu dáng trẻ trung, team "cute hột me" thì đích thị kiểu gì cũng thích chiếc áo hoodie mũ vịt gắn nơ đáng yêu quên lối về, hội chị em "chanh sả" thì đã có mẫu đầm ren tiểu thư xinh xắn hay kính mắt mèo phong cách retro thời trang… Tủ quần áo, giày dép ở nhà có chật thêm đôi chút nhưng ai cũng vui vì mua được deal quá hời.

Kính mắt mèo nửa gọng retro lại tặng kèm cả bao da dành cho các chị em phong cách "chanh sả".

Chưa đến 12K mà ăn uống thả ga

Đang thèm đồ ăn vặt mà lại nhìn thấy loạt deal đồ ăn ngon lành, hấp dẫn được giảm giá trên Lazada thì đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" các chị em mình nhỉ?

Kẹo Alpenliebe hương xoài nhân muối ớt đang làm mưa làm gió thời gian gần đây mua vừa rẻ lại vừa chuẩn trên Lazada chẳng lo mua nhầm hàng "pha-ke", rồi thì kẹo viên Milo Cube hay cơm cháy lắc khô gà cũng đều được bán với hời lắm các chị em ạ! Các deal này đặc biệt hơn cả vì chưa cần đến 12K là đã mua được rồi.

Biết chị em thích đồ ăn vặt nên các deal đồ ăn còn chưa đến 12 K cơ.

Đồ ăn vặt thì luôn luôn sẵn sàng, chỉ không biết các chị em có bỏ qua việc giảm cân mà rước "các em ý" về hay không mà thôi. Nhưng đồ ăn ngon thế này, ai lại nỡ bỏ qua nhỉ…



Từng này thông tin về các deal quá đỉnh thế này mà mọi người còn chưa vào mua ngay và luôn thì buồn lắm đó nha! Cùng ghé lên Lazada từ nay đến hết 14/12 để tận hưởng Lễ hội mua sắm Sale To Cuối Năm trên cả hoành tráng nhé!

Lễ hội mua sắm 12/12 Sale To Cuối Năm nằm trong chuỗi lễ hội mua sắm cuối năm với chủ đề "Niềm vui bất tận" của Lazada và được khởi động từ ngày 04/12 với hàng loạt ưu đãi và trải nghiệm chưa từng có.

Bên cạnh 12 triệu ưu đãi toàn sàn giảm đến 50%++, hàng chục triệu mã giảm giá cùng sự tham gia của hàng chục ngàn thương hiệu chính hãng và nhà bán hàng, khách mua sắm sẽ hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội cuối năm với chuỗi hoạt động giải trí do Lazada tổ chức như Đại nhạc hội trực tuyến Super Show, livestream "Siêu hội chém giá" trên app Lazada từ 10h30 - 15h30 để sở hữu hàng triệu sản phẩm giá 1k , 12k và 99k, cùng các sản phẩm chính hãng giảm đến 99%,...

Để tận dụng tốt nhất ưu đãi của chương trình, độc giả có thể tham khảo thêm thông tin tại website hoặc fanpage Lazada Vietnam. Và đừng quên bỏ trước vào giỏ hàng tất cả những sản phẩm bạn yêu thích, thu thập voucher và thanh toán đồng loạt vào ngày 12/12 để hưởng trọn deal hời tại đây!