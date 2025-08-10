Em gái BLACKPINK bị phát hiện đã thẩm mỹ, lý do y hệt Rosé?

Ella Gross - mảnh ghép nổi bật của MEOVV từ khi ra mắt vào tháng 8/2024 đã được kỳ vọng sẽ trở thành tân binh quái vật của làng nhạc Kpop khi sở hữu nhiều điểm chung và có mối quan hệ đặc biệt với BLACKPINK. Trước khi theo đuổi âm nhạc, Ella Gross có nhiều năm làm người mẫu, xây dựng nên biệt danh "mẫu nhí đẹp nhất thế giới", vẻ đẹp kiêu kỳ được ví như loài mèo của Ella cũng là lý do người ta gọi cô là "tiểu Jennie".

Sau một năm debut, mới đây Ella bất ngờ bị đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khi một bài đăng có hơn 120.000 lượt xem mới đây đã cáo buộc cô phẫu thuật làm mắt 2 mí. Những bức ảnh mới cho thấy đôi mắt của Ella trông có nhiều điểm khác biệt so với trước đây: to và long lanh hơn với nếp gấp mí rõ, so với đôi mắt mèo có độ dài nhất định như trước.

So sánh với 1 năm trước - khi hình ảnh Ella Gross dưới tư cách thành viên của MEOVV được công bố, lúc này nữ idol vẫn còn nguyên mắt 1 mí đậm chất Hàn dù mang trong mình đến 3 dòng máu Mỹ - Hàn - Đức.

Nghi vấn PTTM nổi lên làm một số fan hâm mộ cảm thấy buồn và thất vọng, một số khác phản pháo các bình luận tiêu cực bằng cách chia sẻ ảnh Ella lúc nhỏ vốn dĩ đã có đôi mắt mí lót rất giống hiện tại.

Trong khi đó, một nhóm ý kiến khác lên tiếng giải thích thay Ella Gross và các nữ thần tượng từng bị đặt vào nghi vấn tương tự, lý do chính vì họ sử dụng dán kích mí: "Tôi đã sử dụng keo dán mí trong khoảng 8 năm, vì vậy tôi có thể biết rằng đây chỉ là thủ thuật thôi." - một netizen Hàn bình luận.

Cách đây không lâu, người chị thân thiết của Ella, Rosé cũng bị cáo buộc PTTM khi nhiều lần xuất hiện với đôi mắt 2 mí rõ nét từ đầu năm 2024. Trong khi trước đó, mắt một mí là một trong những đặc điểm signature của nhan sắc "hoa hồng nước Úc". Cuối năm ngoái, khi tham gia một chương trình ăn cay, đôi mắt sưng húp, lộ rõ mí mắt to và sắc nét, đặc biệt ở những khoảnh khắc nhìn xuống là lý do nghi vấn can thiệp thẫm mỹ bộ phận này của Rosé một lần nữa xôn xao trở lại kể từ lần đầu tiên.

Tương tự Ella, Rosé cũng được minh oan bằng những hình ảnh cũ với đôi mắt "lúc này lúc khác", dấu hiệu của việc sử dụng dán kích mí.