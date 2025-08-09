50 tuổi da không một nếp nhăn, người phụ nữ này có cách chăm da tốn "0 ĐỒNG"

Không cần phải đi tiêm botox, tiêm filler hay bất kỷ phương pháp thẩm mỹ nào để níu kéo nhan sắc, beauty blogger người Nhật May Mirror (50 tuổi) vẫn có làn da mịn màng, khỏe mạnh không gợn nếp nhăn lão hóa nhờ một phương pháp đặc biệt.

Cận cảnh làn da tuổi 50 của May Mirror.

Tuy sống tại Los Angeles nhiều năm, nhưng May Mirror vẫn giữ cho mình những thói quen làm đẹp của phụ nữ Nhật. Một trong những phương pháp được cô duy trì suốt 30 năm qua là: Phương pháp bấm huyệt Shiatsu của Nhật. May Mirror còn xuất bản cuốn sách "30+ years of Shiatsu Love" để hướng dẫn mọi người các bước trẻ hóa làn da và khuôn mặt. Giờ đây May Mirror xây dựng kênh TikTok với hơn 100 nghìn lượt yêu thích, chỉ rõ từng bước "chống già" theo phương pháp bấm huyệt Shiatsu.

Giảm quầng thâm, nếp nhăn mắt theo cách của phụ nữ Nhật. (Nguồn: @maymirrorstyle).

Vùng da dưới mắt luôn là vùng da nhạy cảm, mỏng manh và dễ bị nếp nhăn, không chỉ phụ nữ tuổi trung niên mà cả những cô nàng mới 20 - 30 tuổi cũng dễ gặp phải tình trạng bọng mắt to, mắt thâm quầng hay nếp nhăn in hẳn rõ nét.

May Mirror cũng hướng dẫn chi tiết cách bấm huyệt trên mặt để cải thiện vùng da dưới mắt mà không cần tiêm hay dùng mỹ phẩm. Bạn chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng lên da là được.

1. Dùng 3 đầu ngón tay ấn nhẹ vào phần bọng mắt: Mỗi bên 3 lần

Đầu tiên bạn dùng 3 đầu ngón tay ấn và day nhẹ lên phần bọng mắt. Bạn day và giữ như vậy trong khoảng 5 giây. Thực hiện mỗi bên 3 lần.

Động tác này sẽ giúp bạn kích thích tuần hoàn máu ở vùng da dưới mắt, từ đó giảm căng thẳng mệt mỏi, giảm bọng mắt và cải thiện cả quầng thâm dưới mắt. Chỉ một động tác đơn giản nhưng nếu thực hiện đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt.

2. Dùng ngón tay cái ấn vào phần đuôi mắt: Mỗi bên 3 lần

Với phần đuôi mắt nhiều nếp nhăn, đây là động tác có thể giúp các chị em giảm bớt tình trạng này. Phần đuôi mắt nhăn, khiến mỗi khi cười là bao nhiêu dấu vết tuổi tác lộ ra hết, vậy nên đã là phụ nữ thì ai cũng muốn loại bỏ vết tích này. Và May Mirror cũng hướng dẫn các chị em động tác ấn huyệt để loại bỏ nếp nhăn đuôi mắt.

Bạn dùng ngón tay cái ấn vào phần đuôi mắt vào hơi kéo lên, bạn sẽ thấy đuôi mắt hơi xếch lên và có cảm giác căng ở mắt. Ấn và giữ khoảng 5 giây thì bỏ ra, thực hiện mỗi bên mắt 3 lần ấn và kéo lên như vậy.

3. Dùng 5 đầu ngón tay ấn vào vùng trên thái dương: Thực hiện 3 lần mỗi bên

Động tác này sẽ giúp xoa dịu căng thẳng cho đôi mắt, nhất là khi bạn phải ngồi làm việc với máy tính nhiều giờ liền hay nhưng khi mắt căng và nhức mỏi. Động tác này tuy không tác động trực tiếp nhưng cũng giản nhức mỏi cho đôi mắt của bạn.