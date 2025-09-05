Vía tâm linh: 6 mẹo dân gian mẹ hãy làm cho con vào ngày đầu tiên của năm học mới

Mẹ nào cũng mong con mình có những khởi đầu tốt đẹp nhất, và ngày đầu tiên của năm học mới chính là một trong những khoảnh khắc quan trọng như thế. Với mẹ, đó không chỉ đơn giản là một ngày đi học, mà là bước mở đầu cho cả một chặng đường dài con sắp đi qua. Vì vậy, mẹ luôn cố gắng chu đáo trong từng chi tiết nhỏ, để con có thể bước vào năm học mới với sự tự tin và niềm hứng khởi.

Từ tối hôm trước, mẹ đã cẩn thận chuẩn bị quần áo đồng phục gọn gàng, kiểm tra lại sách vở, bút thước, nhãn dán để con không thiếu sót gì. Buổi sáng hôm ấy, mẹ dậy sớm hơn thường lệ, nấu cho con một bữa sáng đủ dinh dưỡng, hy vọng con có đủ năng lượng và tinh thần vui vẻ để bắt đầu ngày học đầu tiên. Đôi khi, chỉ là một lời nhắc nhở dịu dàng, một cái nắm tay ấm áp hay nụ cười động viên của mẹ, cũng đủ khiến con cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Mẹ hiểu rằng, khởi đầu tốt không chỉ đến từ vật chất đầy đủ, mà còn từ sự chuẩn bị tinh thần. Vì vậy, mẹ luôn động viên con rằng đi học là điều thật vui, là cơ hội để gặp bạn mới, học thêm nhiều điều hay. Dù trong lòng mẹ có chút lo lắng, nhưng điều mẹ mong nhất là con sẽ cảm thấy tự tin, vững vàng khi bước vào cánh cửa trường học. Bởi với mẹ, không gì hạnh phúc hơn khi thấy con khởi đầu thuận lợi, sẵn sàng cho hành trình trưởng thành.

Bên cạnh đó, không ít mẹ có chút "tâm linh" vào ngày đầu tiên con đi học để hy vọng con có 1 khởi đầu mới tốt đẹp nhất.

Dân gian Việt Nam xưa nay vẫn tin rằng những nghi thức nhỏ trong ngày khai giảng hay ngày đầu tiên đến trường có thể mang đến sự may mắn, hanh thông cho con cả năm học. Một số mẹo dân gian mà các mẹ thường áp dụng để “lấy vía” tốt cho con.

1. Mặc đồ màu tươi sáng:

Dân gian cho rằng màu đỏ, vàng hoặc trắng sẽ mang lại may mắn, giúp con vui vẻ, tự tin hơn khi bước vào môi trường mới.

Thông thường các con sẽ mặc áo đồng phục theo quy định của nhà trường, mẹ có thể để con đội mũ màu đỏ để lấy may.

2. Ăn món ngọt vào buổi sáng:

Nhiều mẹ cho con ăn một chiếc kẹo, miếng bánh ngọt hay bát chè nhỏ để “cả năm học hành ngọt ngào, suôn sẻ”.

Bữa sáng của năm học mới, mẹ hãy chọn món nào đó ngọt ngào hơn so với thường lệ. Nếu cả mẹ và con đều không có nhiều thời gian, mẹ có thể để 1 vài chiếc kẹo nhỏ trong cặp sách của con.

3. Chuẩn bị bút mới, vở mới đầy đủ:

Không chỉ tạo sự hứng thú cho con, mà còn mang ý nghĩa “đầu xuôi đuôi lọt”, mọi việc học hành sẽ thuận lợi.

Mẹ hãy cố gắng đảm bảo con có đủ dụng cụ học tập, sách vở vào ngày đầu tiên đi học.

4. Không để con khóc/buồn ngày đầu nhập học:

Theo quan niệm, nếu ngày đầu đến lớp con vui vẻ, không rơi nước mắt thì cả năm sẽ thêm nhiều niềm vui, ít gặp trở ngại.

Nếu con có chút vụng về vào ngày này, mẹ hãy bỏ qua cho con để con có tâm trạng tốt nhất trong ngày đầu tiên của năm học mới.

5. Cha mẹ nói lời may mắn:

Sáng hôm đó, bố mẹ nên dành cho con những câu chúc như: “Con học giỏi nhé!”, “Năm nay con sẽ thật tự tin và ngoan ngoãn”. Lời nói mang năng lượng tích cực được tin rằng sẽ gieo vào con niềm tin và sự hứng khởi.

6. Đưa con đến trường bằng lối quen thuộc và đúng giờ:

Dân gian quan niệm rằng sự thuận đường, thuận lối sẽ giúp hành trình học tập cả năm được hanh thông.

Hãy cân đối thời gian xuất phát và tính toán khả năng tắc đường để đảm bảo rằng con không đi học muộn trong ngày học đầu tiên của năm mới mẹ nhé!

Kết

Dù mang màu sắc dân gian, những mẹo này phần nhiều mang tính tinh thần, tạo sự yên tâm cho cha mẹ và thêm động lực cho con khi bắt đầu năm học mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm