4 cháu ngoại của đại gia Minh Nhựa chơi đùa với nhau vui cỡ này: Đúng là nhà đông con cháu lại còn giàu của cải!

Joyce Phạm, tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, là con gái đầu lòng của doanh nhân ngành nhựa nổi tiếng Minh Nhựa và bà Phương Thúy (vợ đầu). Cô được nhiều người biết đến như một “rich kid” đình đám trên mạng xã hội nhờ lối sống xa hoa, phong cách thời trang cá tính và niềm đam mê siêu xe, hàng hiệu.

Mẹ 4 con mà đẹp cỡ này!

Năm 2019, khi mới 20 tuổi, Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn (sinh năm 1997), cũng xuất thân trong gia đình giàu có. Đám cưới hoành tráng của cả hai từng gây chú ý lớn. Sau hôn nhân, Joyce nhanh chóng trở thành mẹ trẻ với 4 người con.

Jayden: con trai đầu lòng, sinh năm 2020 và Jayla: con gái thứ hai, sinh năm 2022.

Jayson: con trai thứ ba, sinh năm 2024 và Jayric: con trai út, sinh năm 2025.

Dù lập gia đình và sinh con khá sớm, Joyce Phạm vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội, được công chúng quan tâm bởi hình ảnh một bà mẹ trẻ trung, hiện đại. Hiện tại, cô cùng chồng và các con đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM, tiếp tục cuộc sống ngập tràn sự xa hoa và viên mãn.

Joyce Phạm được netizen nhận xét là "hợp đẻ" vô cùng vì đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng càng ngày nhan sắc của ái nữ nhà Minh Nhựa càng mặn mà và xinh đẹp. Với ngoại hình gọn gàng, trắng trẻo, xinh đẹp và đặc biệt là thần thái luôn rạng rỡ của 1 người phụ nữ hạnh phúc, Joyce Phạm ngày càng khiến nhiều người có cảm tình với cô hơn.

Nếu theo dõi gia đình Joyce Phạm sẽ thấy mặc dù bản thân cô khá bận rộn với công việc và lịch trình dày đặc nhưng mẹ trẻ 4 con này vẫn dành rất nhiều thời gian cho các con nhỏ, thậm chí cô còn lên thời gian biểu kĩ càng cho từng bạn nhỏ và đưa đón các con đi tham gia các lịch học năng khiếu vào cuối tuần.

3 cháu ngoại đại gia Minh Nhựa chơi đùa cùng nhau

Jayric mới chào đời nên chưa được tham gia vào đoàn quân của các anh chị nhưng 3 bạn nhỏ Jayden Jayla và Jayson lúc nào cũng chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Vì nhà đông con nên các bé cứ thế mà tự chơi với nhau, chỉ cần không gian rộng rãi, thoải mái và an toàn thì các bé cứ thoải sức mà giải phóng năng lượng.

Đoàn tàu nhỏ siêu dễ thương.

Joyce Phạm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của các bạn nhỏ nhà mình, nghe các cô cười khúc khích khi thấy các con nghịch ngợm với nhau đủ để biết bà mẹ 4 con này vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào.

Bởi vậy mới thấy, các cụ ngày xưa nói không sai: Lắm con thì nhiều của mà con cái thì đúng là lộc trời cho!