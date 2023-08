Dược sĩ Tiến tại The New Mentor: Lên đồ "chặt" cả 4 vị HLV, nhưng vẫn chưa "ô dề" bằng show trước

The New Mentor đã phát sóng đến tập thứ 3 và "cuộc chiến" phong cách của 4 vị HLV quyền lực vẫn gay cấn hơn bao giờ hết. Nhưng công chúng không chỉ ấn tượng, choáng ngợp với những màn thể hiện đỉnh cao của 4 vị HLV: Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang, thì phong cách thời trang của Dược sĩ Tiến - host của The New Mentor cũng không kém phần ác liệt.

Dược sĩ Tiến và 4 vị HLV của The New Mentor.

Gây ấn tượng mạnh mẽ từ The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ với phong cách "ngàn lần khắc tên anh", mỗi tập phát sóng, Dược sĩ Tiến mang dấu ấn cá nhân in hằn vào từng outfit. Thậm chí không ít lần anh còn lấn át cả các vị HLV quyền lực.

Dược sĩ Tiến tại The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ.

Dược sĩ Tiến xuất hiện mọi lúc mọi nơi với phong cách thời trang "ngàn lần khắc tên anh". DST đã trở thành dấu ấn in hằn mạnh mẽ trong từng set đồ, từng món phụ kiện mà anh sử dụng.

Sang đến The New Mentor, có vẻ như Dược sĩ Tiến đã tiết chế hơn trong phong cách của mình. Vẫn là những outfit in hằn "khẩu hiệu" DST, nhưng ghi điểm hơn nhiều so với nhưng chương trình truyền hình thực tế trước mà anh từng làm host.

Tập 3 The New Mentor vừa mới được phát sóng, Dược sĩ Tiến thay tới 3 outfit, sự đầu tư của anh không hề kém cạnh dàn HLV và khách mời trên ghế nóng.

Bộ đầu tiên trong tập 3 The New Mentor là một set đồ matching với sơ mi và quần âu. Thiết kế sơ mi phá cách thêm điểm nhấn với khuy cài DST "cộp mác" Dược sĩ Tiến. Style của host The New Mentor không thể trộn lẫn với bất kỳ ai.

Outfit thứ 2 là một bộ suit cách điệu với họa tiết hoa mảnh mai uyển chuyển nhưng không làm mất đi vẻ ngoài nam tính, quyền lực của người "cầm cân nảy mực" tại The New Mentor.

Sang outfit thứ 3, Dược sĩ Tiến lựa chọn một set black - white với sơ mi, quần âu. Điểm đặc biệt nhất là chiếc áo corset đan dây phía sau, tạo nét cá tính riêng biệt cho hình ảnh của host quyền lực trong phòng loại trừ của tập 3.

Mỗi tập của The New Mentor sẽ theo một chủ để riêng và trong tập 2 với thử thách chụp hình xuyên không, Dược sĩ Tiến cũng xuất hiện với một outfit đậm nét huyền ảo, ma mị.

Bộ cánh matching hoàn toàn với khung cảnh cũng như concept chụp hình của tập 2 The New Mentor.

Thêm một bộ suit cách điệu thể hiện quyền lực và cá tính thời trang riêng biệt của Dược sĩ Tiến. Bộ suit tưởng nhã nhặn, đơn giản nhưng vẫn điểm thêm chi tiết tua rua phá cách. Đúng là Dược sĩ Tiến, vị host chưa bao giờ ngừng "tạo nét" khi lên sóng.

Lại một lần nữa, dân tình soi ngay chiếc khuy cài mang tên DST trên outfit của Dược sĩ Tiến. Anh sẽ không trừ một set đồ nào để khắc ghi dấu ấn cá nhân của mình.

Ngay tập đầu tiên của The New Mentor, Dược sĩ Tiến đã chặt chém ác liệt với một set đồ full black nhưng điểm xuyết trang sức đính đá lấp lánh tạo hiệu ứng bắt mắt vô cùng.

Tuy một tập phát sóng, Dược sĩ Tiến vẫn chiếm spotlight với mỗi outfit của mình. Nhưng so với những show thực tế trước đó, The New Mentor đánh dấu sự tiết chế của vị host quyền lực. Nhớ lại một The Next Gentleman đầu tiên, dân tình thậm chí còn bị "ám ảnh" trước cách lên đồ ngập tràn thương hiệu DST của anh.

Không một tập nào của The Next Gentleman, Dược sĩ Tiến không "ôm trọn" bộ họa tiết DST lên trang phục của mình. Anh còn diện nguyên cả bộ suit DST huống chi là điểm xuyết vài chi tiết trên trang phục.

Hoạt tiết DST phủ sóng khắp mọi mặt trận có sự xuất hiện của Dược sĩ Tiến.



Thông qua các trang phục họa tiết "DST" mang đậm dấu ấn riêng tại The Next Gentleman, dường như Dược sĩ Tiến đang muốn khắc họa hình ảnh của mình trong tâm trí công chúng.

Ấn tượng nhất tại The Next Gentleman có lẽ là bộ suit "như hình với bóng" của Dược sĩ Tiến.



Netizen không khỏi trầm trồ trước độ "chịu chơi" của host The Next Gentleman. Mỗi lần xuất hiện lại là một lần anh khiến dân tình phải "mắt chữ O mồm chữ A".



Dược sĩ Tiến là ai?

Dược Sĩ Tiến tốt nghiệp thủ khoa ngành Dược sĩ trường Đại học Y dược Cần Thơ. Anh là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo thẩm mỹ Dược sĩ Tiến, là thành viên của Viện hàn lâm thẩm mỹ nội khoa Mỹ, là thành viên Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình và y học thẩm mỹ Châu Âu. Danh xưng "Dược sĩ Tiến" ra đời từ đó.

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến. Anh đăng quang ngôi vị Nam vương tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương người Việt thế giới 2017. Anh trừng là giám khảo của: Siêu Mẫu Việt Nam, Chinh Phục Hoàn Mỹ, Quý Ông Hoàn Mỹ - The Next Gentleman, và hiện tại là The New Mentor.