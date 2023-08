100 thiết kế được chuẩn bị cho tập mở màn The New Mentor

The New Mentor gây tiếng ngay từ những shoot hình đầu tiên của 3 vị HLV: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang. Và đây cũng đánh dấu sự tái xuất của siêu mẫu Lan Khuê với cương vị là một HLV của chương trình thực tế tìm kiếm thế hệ người mẫu mới.

Team Lan Khuê tại The New Mentor.

Bộ ảnh đầu tiên của 4 team The New Mentor đã thể hiện những góc cạnh khác nhau mà mỗi vị HLV muốn khai thác. Team Lan Khuê hóa thân thành các quý cô sang trọng, kiêu kỳ trong những thiết kế đậm chất công sở. HLV Lan Khuê cũng khoe dáng trong bộ bộ đầm đen tinh giản sang trọng thể hiện quyền lực của một siêu mẫu mà không quá lấn át các thí sinh của mình.

NTK Vân Anh Scarlet

Cùng với Kye Nguyễn - stylist chính của The New Mentor, NTK Vân Anh Scarlet là người đứng sau những thiết kế mà team Lan Khuê mặc cho shoot hình chung và các thí sinh xuất hiện trong tập phát sóng đầu tiên. NTK chia sẻ ý tưởng chủ đạo của những thiết kế này là phong cách nữ quyền, hiện đại từ chính những gam màu basic nhất.

100 bộ trang phục dành cho The New Mentor tập đầu tiên là do NTK Vân Anh Scarlet và ê kíp thực hiện. Vậy đó là những bộ đã có sẵn hay thiết kế mới hoàn toàn?

Tôi cùng ê kíp cần chuẩn bị số lượng lớn cho tập phát sóng đầu tiên và thêm cả những trang phục dự phòng, nên một nửa là thiết kế đã có và một nửa nằm trong BST chuẩn bị ra mắt.

Tất cả mất hơn 2 tuần để chuẩn bị từ khâu lên ý tưởng, phác thảo đến hoàn thiện, chỉnh sửa theo số đo của mỗi người. Thời gian rất ngắn và những bộ trang phục tuy đơn giản nhưng có đường may rất cầu kỳ, các chi tiết cut out và độn vai hiện đại đòi hỏi kỹ thuật cao. Đặc biệt gần như tất cả các thiết kế đều có tông màu lạnh và đen giống nhau. Nên nhìn tổng thể phải rất tinh mắt mới phân biệt được.

Vân Anh có thể chia sẻ thêm về BST lần này chuẩn bị cho tập đầu tiên của The New Mentor?

BST lần này khá ấn tượng, tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu về chương trình cũng như các thí sinh sẽ tham dự để đưa có được những ý tưởng thiết kế cụ thể. Nên BST lần này nhấn mạnh vào tính nữ quyền, nội lực, tinh thần những cô gái mạnh mẽ, trí tuệ. Trendy của BST là 2 tông màu đen - trắng với thiết kế cá tính, khoe đường cong cơ thể.

Ngoài những thiết kế dành cho các thí sinh trong tập mở màn, team Lan Khuê cũng chọn những thiết kế của Vân Anh Scarlet cho bộ ảnh chung đầu tiên của cả team. Khác với những outfit mở màn, BST mà tôi dành riêng cho team Lan Khuê tập trung khai thác đường cắt may, tạo khối góc cạnh của những bộ suit, sơ mi, quần âu... đứng dáng khác lạ.

Những thiết kế đậm nét công sở nhưng vẫn có những chi tiết, kiểu dáng điểm xuyết để tăng tính nhận diện cho team Lan Khuê. Nếu như Hương Giang cho cả team diện đồ hiệu, Hà Hồ với phong cách tối giản, Thanh Hằng với concept sáng tạo thì team Lan Khuê với sự mạnh mẽ, gai góc mang dấu ấn nữ quyền rõ nét.

Với 100 thiết kế ấy, bạn lựa chọn phân chia trang phục cho từng thí sinh như thế nào khi vóc dáng của mỗi người không giống nhau?

Hình thể của thí sinh rất tốt, đa số là những model đã có kỹ năng chuyên nghiệp, có thời gian phát triển trong showbiz và đạt được những thành công nhất định, nên không phải chỉnh sửa phom dáng quá nhiều.

Với 100 thiết kế này, tôi sắp xếp theo từng set và stylist sẽ kết hợp với phụ kiện, lựa chọn set đồ phù hợp với hình dáng body của các thí sinh. Mỗi outfit cho mỗi người sẽ được chụp hình lại với đầy đủ trang phục và phụ kiện đi kèm ứng với từng thí sinh.

Đây cũng là một công đoạn mất nhiều thời gian, 24 thí sinh sẽ có 24 set đồ cho phân đoạn mở màn, sau đó là những bộ cánh sẽ dùng cho những shoot hình tiếp theo. Nếu không phân chia rõ ràng rất dễ bị nhầm nên cần sự tập trung cao từ ê kíp trang phục.