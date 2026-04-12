Đừng cho bé ăn dặm theo cảm tính: Lịch ăn dặm 6–12 tháng chuẩn khoa học, giúp con tiêu hóa tốt, lớn khỏe mỗi ngày

Khi bé bước sang mốc 6 tháng tuổi, chỉ sữa mẹ hoặc sữa công thức thôi là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Đây cũng là thời điểm nhiều mẹ bắt đầu “đau đầu”: nên cho ăn dặm lúc nào, ăn gì trước, mỗi tháng thêm thực phẩm ra sao để con không bị rối loạn tiêu hóa?

Thực tế, không ít mẹ vì thiếu kinh nghiệm mà cho bé ăn sai cách: thực phẩm quá thô, nêm nếm sớm hoặc thay đổi liên tục… khiến trẻ dễ bị đầy bụng, biếng ăn, thậm chí “yếu bụng” kéo dài. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng phương pháp, việc ăn dặm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giúp bé ăn ngon, hấp thu tốt và phát triển toàn diện.

Giai đoạn 6 tháng: Bắt đầu với bột ăn dặm giàu sắt

Bữa ăn dặm đầu tiên của bé nên là bột ăn dặm giàu sắt , thay vì cháo, lòng đỏ trứng hay nước ép trái cây.

Lý do là bởi sau 6 tháng, lượng sắt dự trữ từ khi còn trong bụng mẹ đã gần như cạn kiệt. Nếu không bổ sung kịp thời, bé có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Mẹ nên pha bột thật loãng, bắt đầu từ 1–2 thìa nhỏ mỗi ngày để bé làm quen dần. Đây là giai đoạn “tập ăn”, không cần ép bé ăn nhiều.

Giai đoạn 6–7 tháng: Làm quen thực phẩm dạng xay nhuyễn

Sau khi bé đã quen với bột, mẹ có thể bắt đầu bổ sung các loại rau củ, trái cây nghiền mịn như bí đỏ, cà rốt, khoai tây, táo, chuối…

Nguyên tắc quan trọng là:

Mỗi lần chỉ thử 1 loại thực phẩm mới

Duy trì trong 3 ngày liên tiếp để theo dõi phản ứng (dị ứng, tiêu chảy, nổi mẩn…)

Nếu bé không có dấu hiệu bất thường, mẹ mới chuyển sang thực phẩm khác. Giai đoạn này, bé có thể ăn dặm 1–2 bữa/ngày, nhưng vẫn đảm bảo lượng sữa là chính.

Giai đoạn 8–9 tháng: Tăng độ thô, bổ sung đạm

Khi bé lớn hơn, mẹ có thể chuyển từ dạng nhuyễn sang dạng lợn cợn, xay thô , đồng thời bổ sung thêm chất đạm như:

Lòng đỏ trứng (bắt đầu từ 1/4 rồi tăng dần)

Cá (cá hồi, cá tuyết)

Thịt nạc xay

Ngoài ra, có thể cho bé ăn cháo, mì mềm, rau củ băm nhỏ để rèn kỹ năng nhai.

Lúc này, bé có thể ăn 2 bữa dặm/ngày, lượng sữa duy trì khoảng 600–800ml.

Giai đoạn 10–12 tháng: Tập ăn như “người lớn thu nhỏ”

Ở giai đoạn này, bé có thể ăn thức ăn dạng miếng nhỏ, mềm như:

Cơm nát

Nui, mì mềm

Thịt băm, rau củ cắt nhỏ

Hoành thánh nhỏ

Thực đơn cần đa dạng: ngũ cốc, rau xanh, trái cây, thịt, cá, tôm… để đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Mỗi ngày, bé có thể ăn 3 bữa dặm kết hợp 2–3 cữ sữa, dần hình thành thói quen ăn uống khoa học.

3 nguyên tắc “vàng” khi cho bé ăn dặm

Để bé có hệ tiêu hóa khỏe, mẹ cần ghi nhớ:

1. Không nêm gia vị

Trẻ dưới 1 tuổi chưa hoàn thiện chức năng thận, việc thêm muối, đường hay nước mắm có thể gây áp lực cho cơ thể. Thực phẩm tự nhiên đã đủ vị cho bé.

2. Ăn dặm từ từ, không ép

Mỗi bé có tốc độ thích nghi khác nhau. Nếu bé không muốn ăn, mẹ nên dừng lại, tránh tạo tâm lý sợ ăn.

3. Sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính

Trong năm đầu đời, sữa vẫn đóng vai trò chủ đạo. Ăn dặm chỉ là bổ sung, không nên thay thế hoàn toàn sữa.

Đừng quên yếu tố vệ sinh và theo dõi tiêu hóa

Thực phẩm phải tươi, chế biến sạch sẽ

Dụng cụ ăn uống cần tiệt trùng thường xuyên

Quan sát phản ứng của bé sau mỗi bữa ăn

Nếu bé có dấu hiệu đầy bụng, tiêu hóa kém, mẹ nên giảm lượng ăn dặm và điều chỉnh thực đơn cho phù hợp.

Ăn dặm là một cột mốc quan trọng trong hành trình lớn lên của trẻ. Chỉ cần mẹ nắm đúng nguyên tắc, không cần quá cầu kỳ hay chạy theo trào lưu, bé vẫn có thể ăn ngon, tiêu hóa tốt và phát triển khỏe mạnh mỗi ngày.

Nguồn: Sohu