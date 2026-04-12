Sinh con được 2 tháng, Thơ Nguyễn chi gần 200 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ, không quên nhắn gửi: "Mẹ yêu con, và cũng yêu bản thân mình"

Thơ Nguyễn - một nữ YouTuber đầu tiêng tại Việt Nam đạt nút kim cương, trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân sau khi sinh con đầu lòng. Chỉ sau 2 tháng "vượt cạn", cô khiến nhiều người bất ngờ khi chi gần 200 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, thể hiện sự chịu chi và quan điểm sống hiện đại của mình.

Không chỉ được biết đến là một YouTuber thành công với nội dung dành cho trẻ em, Thơ Nguyễn còn khiến công chúng chú ý bởi lối sống độc lập, tự chủ tài chính. Cô không ngần ngại đầu tư cho bản thân và cho con, đặc biệt là trong việc chăm sóc và cải thiện nhan sắc.

Mẹ đơn thân chi tiền để sinh con và nghỉ ngơi tại phòng tổng thống của bênh viện quốc tế

Vào tháng 2 vừa qua, Thơ Nguyễn thông báo đã sinh con đầu lòng và đặt tên con là "bé Youtube". Đây được xem như một lời tri ân sâu sắc đến khán giả - những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên xây dựng sự nghiệp trên nền tảng YouTube.

Để chuẩn bị cho hành trình sinh nở, nữ YouTuber đã lựa chọn sinh tại phòng tổng thống của một bệnh viện quốc tế lớn. Đây là khu vực có điều kiện chăm sóc y tế cao cấp, không gian riêng tư, hiện đại và đầy đủ tiện nghi, giúp sản phụ có tâm lý thoải mái và an toàn tối đa trong suốt quá trình lâm bồn.

Cuộc sống của bé Youtube ngay từ khi chào đời cũng khiến nhiều người trầm trồ. Cậu bé được chăm sóc trong điều kiện đầy đủ, thậm chí "ăn sữa bằng thìa vàng", sống trong gia đình có nhiều người giúp việc và sở hữu khối tài sản lớn, bao gồm cả 20hecta đất.

Chi 200 triệu phẫu thuật thẩm mỹ: Không chỉ đầu tư cho con, mà còn chịu chi cho chính mình

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là việc Thơ Nguyễn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ chỉ sau 2 tháng sinh con. Cô đã chi gần 200 triệu để chỉnh sửa các đường nét trên khuôn mặt và không ngại công khai hình ảnh hậu phẫu trên trang cá nhân.

Chia sẻ về trải nghiệm này, cô cho biết: "Mẹ yêu bản thân nhưng cũng yêu con. Dù gì cũng muốn ôm con ngủ. Lúc này là đau lắm nhưng vẫn muốn tự mình chăm con, ôm con ngủ. Mắt sưng lên nên không thể nhìn xuống phía dưới như bình thường để coi con. Lúc nằm ra thì nước miếng chảy liên tục phải lấy khăn thấm. Lâu lâu con moro giật mình lại đụng vào mặt mẹ điếng người luôn".

Trước những thắc mắc về việc tại sao vừa sinh con đã đi thẩm mỹ, cô thẳng thắn chia sẻ: "Thực ra mình sợ cảm giác con mình lớn hơn rồi nó biết lạ, lúc đó mình làm xong mình về nó thấy mình nó khóc. Mình ôm nó nó đẩy mình ra. Giờ về nó ngửi mùi vẫn nhận ra mẹ nó."

Đặc biệt, Thơ Nguyễn còn bày tỏ một quan điểm rất riêng về vai trò của người mẹ: "Mình không phải là chỗ dựa của con mà con chính là chỗ dựa của mình".

Cô cũng tâm sự thêm: "Mẹ yêu con, nhưng mẹ không quên ước mơ của mẹ. Con sẽ lớn lên yêu thương mẹ và không cảm thấy áy náy vì mẹ đã quên đi ước mơ của mình vì con. Mẹ tự thưởng cho mình một gương mặt đẹp hơn sau 9 tháng mang thai và hành trình sinh con vất vả mà không cần phải xin phép chồng. Quá đã".

Mới trải qua phẫu thuật chưa lâu nên gương mặt của Thơ Nguyễn vẫn còn sưng và cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, nhưng nhìn vào hành trình cô đã trải qua, nhiều người không khỏi tò mò và mong chờ diện mạo mới của bà mẹ bỉm này trong thời gian tới.

Hình ảnh Thơ Nguyễn hiện lên là một người phụ nữ hiện đại: tự chủ tài chính, yêu con hết mực nhưng vẫn không quên yêu thương và chăm sóc bản thân. Câu chuyện của cô cũng mở ra nhiều góc nhìn về việc cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và quyền được sống cho chính mình trong xã hội ngày nay.