Bé 8 tháng tuổi uống nước mật ong suýt mất mạng: Bác sĩ cảnh báo 6 thực phẩm tuyệt đối tránh trước 1 tuổi

Một trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc sau khi uống mật ong gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chế độ ăn uống của trẻ dưới 1 tuổi. Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, có những loại thực phẩm tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ.

Suýt mất mạng vì vài thìa mật ong

Theo thông tin từ bệnh viện, một bé 8 tháng tuổi sau khi uống nước mật ong để “trị ho” đã xuất hiện các biểu hiện bất thường như:

Lơ mơ, khó đánh thức

Bú kém

Khóc yếu

Khi nhập viện, trẻ được chẩn đoán ngộ độc botulinum – một dạng ngộ độc hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ cho biết, mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn botulinum. Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, vi khuẩn dễ phát triển trong ruột và sinh độc tố gây liệt thần kinh, thậm chí dẫn đến suy hô hấp.

6 thực phẩm cần tuyệt đối tránh với trẻ dưới 1 tuổi

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý tránh cho trẻ dưới 1 tuổi sử dụng những thực phẩm sau:

1. Mật ong

Nguy cơ gây ngộ độc botulinum

Có thể dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp

Khuyến cáo: Không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Muối

Theo khuyến nghị dinh dưỡng:

Trẻ đã nhận đủ natri từ sữa mẹ, sữa công thức và thực phẩm tự nhiên

Việc thêm muối gây áp lực lên thận

Hình thành thói quen ăn mặn sớm, tăng nguy cơ bệnh tim mạch về sau.

3. Đường

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo:

Không thêm đường vào thức ăn dặm

Nguy cơ:

Sâu răng

Béo phì

Lệ thuộc vị ngọt

4. Các loại hạt nguyên hạt

Dù giàu dinh dưỡng nhưng:

Dễ gây hóc, tắc đường thở

Nên:

Xay nhuyễn

Làm dạng bột hoặc bơ hạt

5. Thức ăn của người lớn

Đặc điểm:

Nhiều gia vị, muối, đường

Có thể chứa phụ gia

Không phù hợp với hệ tiêu hóa non yếu của trẻ, tiềm ẩn nguy cơ nghẹn, hóc.

6. Thực phẩm dễ gây dị ứng

Gồm:

Xoài

Sữa tươi

Lòng trắng trứng

Hải sản

Cách cho ăn đúng:

Thử từng loại

Lượng nhỏ

Theo dõi phản ứng trong 3–5 ngày

Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi không nên dùng sữa tươi, chỉ nên sử dụng sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Chuyên gia khuyến cáo

Các bác sĩ nhấn mạnh, tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi còn rất non nớt, vì vậy việc ăn dặm cần:

Đúng thời điểm

Đúng cách

Đúng loại thực phẩm

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như:

Bú kém

Lơ mơ

Sốt, nôn, tiêu chảy

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám kịp thời.

Lời kết

Nuôi con trong những năm đầu đời không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi kiến thức khoa học. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, đồng thời phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: Sohu