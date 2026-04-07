Bé 8 tháng tuổi uống nước mật ong suýt mất mạng: Bác sĩ cảnh báo 6 thực phẩm tuyệt đối tránh trước 1 tuổi
Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, có những loại thực phẩm tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ.
Một trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc sau khi uống mật ong gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chế độ ăn uống của trẻ dưới 1 tuổi. Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, có những loại thực phẩm tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ.
Suýt mất mạng vì vài thìa mật ong
Theo thông tin từ bệnh viện, một bé 8 tháng tuổi sau khi uống nước mật ong để “trị ho” đã xuất hiện các biểu hiện bất thường như:
Lơ mơ, khó đánh thức
Bú kém
Khóc yếu
Khi nhập viện, trẻ được chẩn đoán ngộ độc botulinum – một dạng ngộ độc hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Bác sĩ cho biết, mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn botulinum. Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, vi khuẩn dễ phát triển trong ruột và sinh độc tố gây liệt thần kinh, thậm chí dẫn đến suy hô hấp.
6 thực phẩm cần tuyệt đối tránh với trẻ dưới 1 tuổi
Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý tránh cho trẻ dưới 1 tuổi sử dụng những thực phẩm sau:
1. Mật ong
Nguy cơ gây ngộ độc botulinum
Có thể dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp
Khuyến cáo: Không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Muối
Theo khuyến nghị dinh dưỡng:
Trẻ đã nhận đủ natri từ sữa mẹ, sữa công thức và thực phẩm tự nhiên
Việc thêm muối gây áp lực lên thận
Hình thành thói quen ăn mặn sớm, tăng nguy cơ bệnh tim mạch về sau.
3. Đường
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo:
Không thêm đường vào thức ăn dặm
Nguy cơ:
Sâu răng
Béo phì
Lệ thuộc vị ngọt
4. Các loại hạt nguyên hạt
Dù giàu dinh dưỡng nhưng:
Dễ gây hóc, tắc đường thở
Nên:
Xay nhuyễn
Làm dạng bột hoặc bơ hạt
5. Thức ăn của người lớn
Đặc điểm:
Nhiều gia vị, muối, đường
Có thể chứa phụ gia
Không phù hợp với hệ tiêu hóa non yếu của trẻ, tiềm ẩn nguy cơ nghẹn, hóc.
6. Thực phẩm dễ gây dị ứng
Gồm:
Xoài
Sữa tươi
Lòng trắng trứng
Hải sản
Cách cho ăn đúng:
Thử từng loại
Lượng nhỏ
Theo dõi phản ứng trong 3–5 ngày
Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi không nên dùng sữa tươi, chỉ nên sử dụng sữa mẹ hoặc sữa công thức.
Chuyên gia khuyến cáo
Các bác sĩ nhấn mạnh, tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi còn rất non nớt, vì vậy việc ăn dặm cần:
Đúng thời điểm
Đúng cách
Đúng loại thực phẩm
Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như:
Bú kém
Lơ mơ
Sốt, nôn, tiêu chảy
Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám kịp thời.
Lời kết
Nuôi con trong những năm đầu đời không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi kiến thức khoa học. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, đồng thời phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
Nguồn: Sohu