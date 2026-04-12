Trẻ sơ sinh có nên được bế nhiều? Chuyên gia khẳng định: 0–3 tháng tuổi, ôm con không làm trẻ “hư”

Trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh, không ít bà mẹ rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: khi con khóc, bản năng muốn bế con vào lòng, nhưng lại nghe những lời khuyên quen thuộc như “đừng bế nhiều kẻo quen tay”, “bế nhiều sau này con khó dỗ”. Chính những quan niệm truyền miệng này khiến nhiều cha mẹ lo lắng, thậm chí kìm nén nhu cầu an ủi con nhỏ.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhi khoa, đối với trẻ từ 0–3 tháng tuổi, việc bế ẵm và ôm ấp không những không gây hại mà còn vô cùng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trẻ sơ sinh khóc không phải để “đòi hỏi”

Các chuyên gia cho biết, trong 3 tháng đầu đời, trẻ chưa có khả năng phân biệt được mong muốn cá nhân hay hành vi “làm nũng”. Mỗi tiếng khóc của trẻ ở giai đoạn này thực chất là tín hiệu sinh tồn , thể hiện nhu cầu được bảo vệ, được an ủi và cảm thấy an toàn.

Vừa rời khỏi môi trường tử cung quen thuộc, trẻ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới lạ. Ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ… đều là những kích thích khiến trẻ dễ hoảng sợ. Việc được bế trong vòng tay cha mẹ giúp trẻ cảm nhận hơi ấm, nhịp tim và mùi quen thuộc, từ đó giảm căng thẳng và lo âu.

Bế nhiều có khiến trẻ “quen hơi”, khó nuôi?

Đây là lo ngại phổ biến của nhiều thế hệ nuôi con. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định, khái niệm “quen hơi” không tồn tại ở trẻ dưới 3 tháng tuổi . Trẻ chưa có khả năng hình thành thói quen có chủ đích hay thao túng người lớn bằng hành vi khóc.

Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên bị bỏ mặc khi khóc, cảm giác bất an có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng hình thành niềm tin trong những năm đầu đời.

Lợi ích của việc ôm ấp trẻ sơ sinh

Theo các nghiên cứu về phát triển sớm, việc thường xuyên bế ẵm mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

Giúp trẻ cảm thấy an toàn , giảm sợ hãi và căng thẳng

Tăng cường gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con

Kích thích phát triển não bộ , thông qua tiếp xúc giác quan, âm thanh và hình ảnh

Góp phần giúp trẻ ngủ sâu hơn, ít quấy khóc hơn

Khoảng thời gian “được bế” không kéo dài

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, giai đoạn trẻ thích được bế ẵm thực tế rất ngắn. Khi trẻ bắt đầu biết lật, biết bò và chủ động khám phá môi trường xung quanh, nhu cầu được ôm ấp sẽ giảm dần.

Vì vậy, cha mẹ không nên quá lo lắng về việc bế con trong những tháng đầu đời . Khi trẻ còn cần vòng tay người lớn, đó chính là cách đơn giản và tự nhiên nhất để trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn.

Kết luận: Với trẻ sơ sinh từ 0–3 tháng tuổi, bế ẵm không phải là nuông chiều, mà là một phần quan trọng trong chăm sóc và phát triển sớm. Khi con còn cần, hãy ôm con nhiều hơn – bởi đó là nền tảng đầu tiên giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nguồn: Sohu