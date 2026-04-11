4 sự thật mẹ bầu cần biết về "đẻ không đau", điều cuối cùng nhiều người vẫn hiểu sai

Nhiều mẹ bầu khi nghĩ đến cơn đau chuyển dạ “cấp độ 10” đều không khỏi lo lắng.

Trên thực tế, y học hiện đại đã có giải pháp giúp giảm đáng kể cảm giác này, đó là giảm đau khi sinh (thường gọi là sinh không đau).

Hiểu một cách đơn giản, đây là phương pháp sử dụng kỹ thuật y khoa để giảm cường độ đau trong quá trình sinh xuống mức có thể chịu đựng, chứ không phải làm mất hoàn toàn cảm giác.

Lợi ích của phương pháp này khá rõ ràng:

Giúp mẹ không bị kiệt sức vì đau

Giảm tâm lý sợ hãi trước khi sinh

Giữ sức cho giai đoạn rặn đẻ quan trọng

Hiện nay, phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất là gây tê ngoài màng cứng – đưa một lượng nhỏ thuốc giảm đau vào vùng lưng để “chặn” tín hiệu đau từ nửa dưới cơ thể.

Dưới đây là những thắc mắc thường gặp mà mẹ bầu cần hiểu đúng:

1. Giảm đau khi sinh có làm mất hoàn toàn cảm giác đau?

Câu trả lời là không .

Thuốc giảm đau chủ yếu tác động lên dây thần kinh cảm giác, giúp cơn đau giảm đi rõ rệt, nhưng không biến mất hoàn toàn .

Mẹ vẫn có thể cảm nhận được các cơn co tử cung và áp lực vùng bụng, nhưng thay vì đau dữ dội, cảm giác sẽ nhẹ hơn, giống như căng tức, khó chịu.

Cách này giúp:

Tránh tiêu hao sức lực quá mức

Vẫn giữ được cảm nhận cần thiết để phối hợp khi sinh

Đây được xem là phương án an toàn và “nhân văn” hơn cho cả mẹ và bé.

2. Đã gây tê rồi thì khi sinh còn phải rặn không?

Vẫn phải rặn như bình thường.

Thuốc dùng trong giảm đau khi sinh có nồng độ thấp, chỉ làm giảm cảm giác đau chứ không ảnh hưởng đến vận động .

Điều đó có nghĩa:

Mẹ vẫn cử động được chân

Vẫn cảm nhận được cơn co tử cung

Vẫn có thể phối hợp rặn theo hướng dẫn của bác sĩ

Nói cách khác, thuốc chỉ “giảm đau”, không “làm thay” quá trình sinh.

3. Giảm đau khi sinh có ảnh hưởng đến em bé không?

Đây là câu hỏi khiến nhiều mẹ bầu băn khoăn nhất.

Thực tế, lượng thuốc sử dụng trong phương pháp này rất thấp , thấp hơn nhiều so với các ca phẫu thuật. Thuốc chủ yếu hoạt động tại chỗ, lượng đi qua nhau thai vào cơ thể thai nhi rất ít, gần như không đáng kể .

Nhiều nghiên cứu và thực tiễn lâm sàng đã cho thấy:

Giảm đau khi sinh không ảnh hưởng đến trí não hay sự phát triển của trẻ.

Ngược lại, nếu mẹ quá đau và căng thẳng kéo dài, có thể gây bất lợi cho cả mẹ và bé.

4. Có phải mẹ bầu nào cũng áp dụng được phương pháp này?

Không phải ai cũng phù hợp.

Một số trường hợp cần cân nhắc hoặc không nên áp dụng, bao gồm:

Không đủ điều kiện sinh thường (nhau tiền đạo, suy thai, cần mổ cấp cứu…)

Dị ứng với thuốc gây tê hoặc có cơ địa đặc biệt

Rối loạn đông máu (tăng nguy cơ chảy máu khi gây tê)

Có bệnh lý kèm theo như tim mạch, hoặc từng phẫu thuật/có chấn thương vùng cột sống

Vì vậy, mẹ bầu nên trao đổi trước với bác sĩ để được đánh giá và tư vấn phù hợp.

Lời kết

Giảm đau khi sinh được xem như một “món quà” của y học hiện đại dành cho các bà mẹ. Nếu đủ điều kiện và có tâm lý lo sợ cơn đau chuyển dạ, mẹ hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn phương pháp này.

Thay vì vừa chịu đau vừa lo lắng, mẹ có thể yên tâm hơn khi đã có cơ sở khoa học rõ ràng:

Giảm đau đúng cách – an toàn cho cả mẹ và bé.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không thay thế tư vấn y khoa. Mọi quyết định liên quan đến thai kỳ và sinh nở cần được tham khảo trực tiếp từ bác sĩ chuyên môn.

Nguồn: Sohu