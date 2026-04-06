6 nguyên nhân phổ biến khiến trẻ bị tiêu chảy, mẹ nhất định phải biết để bảo vệ hệ tiêu hóa của con

Mỗi em bé đều là “thiên thần nhỏ” của gia đình, và sức khỏe của con luôn khiến bố mẹ lo lắng từng chút một. Nhìn con bị tiêu chảy, quấy khóc, khuôn mặt mệt mỏi, chắc hẳn không ai là không xót xa.

Thực tế, tiêu chảy là vấn đề rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhiều khi không quá nghiêm trọng, nhưng nếu cha mẹ không hiểu rõ nguyên nhân, dễ rơi vào tình trạng hoang mang, xử lý sai cách, thậm chí làm bệnh nặng hơn.

Dưới đây là 6 nguyên nhân phổ biến nhất gây tiêu chảy ở trẻ , giúp bố mẹ hiểu rõ để chăm con đúng cách và bình tĩnh hơn khi xử lý.

1. Ăn uống chưa hợp lý – nguyên nhân thường gặp nhất

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ giống như một mầm cây non mới nhú, rất non nớt và chưa hoàn thiện. Vì vậy, chỉ cần “ăn sai cách” một chút cũng có thể dẫn đến tiêu chảy.

Ví dụ:

Cho bé ăn quá nhiều

Thêm đồ ăn dặm quá sớm hoặc quá nhanh

Cho bé thử quá nhiều loại thực phẩm cùng lúc

Tất cả đều khiến đường ruột “quá tải”, gây rối loạn tiêu hóa.

Bài học quan trọng: Cho bé ăn khoa học, tăng dần từng chút một mới là cách bảo vệ đường ruột tốt nhất.

2. Bị lạnh bụng

Một nguyên nhân rất dễ bị bỏ qua là bé bị lạnh bụng , đặc biệt khi:

Thời tiết thay đổi

Nằm phòng điều hòa lâu

Không giữ ấm vùng bụng khi ngủ

Khi bụng bị lạnh, nhu động ruột tăng lên, thức ăn chưa kịp tiêu hóa đã bị đẩy ra ngoài → gây phân lỏng.

Lưu ý: Luôn giữ ấm bụng cho bé , nhất là ban đêm.

3. Không dung nạp lactose hoặc dị ứng đạm sữa

Một số bé có cơ địa đặc biệt:

Không dung nạp lactose : thiếu enzyme tiêu hóa đường sữa → gây đầy hơi, tiêu chảy

Dị ứng đạm sữa bò : hệ miễn dịch phản ứng với protein trong sữa → tiêu chảy, có thể kèm phát ban

Trường hợp này cần:

Quan sát kỹ biểu hiện của bé

Tham khảo bác sĩ để điều chỉnh loại sữa phù hợp

4. Nhiễm virus hoặc vi khuẩn

Đây là nhóm nguyên nhân nguy hiểm hơn, thường gây tiêu chảy cấp.

Virus thường gặp: Rotavirus, Norovirus Vi khuẩn: E.coli…

Nguồn lây:

Tay bẩn

Đồ chơi

Thực phẩm không đảm bảo

Triệu chứng thường đi kèm:

Sốt Nôn

Mệt mỏi

Cần đặc biệt chú ý vì tình trạng này có thể tiến triển nhanh.

5. Tác dụng phụ của thuốc (đặc biệt là kháng sinh)

Khi bé dùng kháng sinh:

Vi khuẩn có hại bị tiêu diệt

Nhưng lợi khuẩn đường ruột cũng bị ảnh hưởng

→ Mất cân bằng hệ vi sinh → tiêu chảy

Nếu bé đang dùng thuốc và có dấu hiệu tiêu chảy, nên trao đổi với bác sĩ.

6. Rối loạn hệ vi sinh đường ruột

Ngoài thuốc, nhiều yếu tố khác cũng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh:

Chế độ ăn

Môi trường

Sức đề kháng yếu

Khi hệ vi sinh bị rối loạn, tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Khi bé bị tiêu chảy, cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng nhất không phải là hoảng loạn, mà là xử lý đúng cách :

Bù nước kịp thời (chia nhỏ nhiều lần, có thể dùng oresol)

Theo dõi:

Tình trạng tinh thần

Lượng nước tiểu

Có sốt, nôn hay không

Đưa bé đi khám nếu:

Tiêu chảy kéo dài

Có dấu hiệu mất nước

Bé mệt lả, bỏ bú

Lời kết

Hiểu nguyên nhân không phải để lo lắng nhiều hơn, mà để chăm con một cách chủ động và bình tĩnh hơn.

Nuôi con chưa bao giờ là dễ, nhưng khi có kiến thức, bố mẹ sẽ bớt hoang mang và vững vàng hơn rất nhiều.

Sức khỏe của con không chỉ cần sự chăm sóc, mà còn cần sự hiểu biết và kiên nhẫn từ chính cha mẹ mỗi ngày.

Nguồn: Sohu