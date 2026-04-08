Ái nữ của Phương Trinh Jolie mới 13 tuổi đã cao 1m65: Hé lộ các động tác tập tại nhà giúp chân dài miên man ở tuổi dậy thì

Con gái lớn của Phương Trinh Jolie - bé Mia (tên thường gọi là Nam Phương) đang trở thành cái tên được dân mạng đặc biệt chú ý. Ở tuổi 13, Mia đã sở hữu chiều cao ấn tượng và tiếp tục phát triển nhanh trong giai đoạn dậy thì. Đặc biệt, đôi chân dài miên man, thẳng tắp cùng tỷ lệ cơ thể cân đối khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thậm chí dự đoán cô bé có tiềm năng trở thành người mẫu trong tương lai.

Hiện tại, Mia đang theo học tại trường quốc tế, đồng thời tham gia nhiều hoạt động như học nhảy, thể thao và các kỹ năng phát triển bản thân - đây cũng là yếu tố giúp vóc dáng cô bé ngày càng nổi bật.

Nếu lướt TikTok của Mia, dễ thấy cô bé không chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày bên gia đình mà còn thường xuyên đăng tải các clip vận động nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi dậy thì. Đặc biệt cô bé hướng dẫn các bạn đồng trang lứa đang ở tuổi dậy thì những động tác bổ trợ để tăng chiều cao, giữ dáng thon thả.

Cùng Mia tập 3 động tác giúp tăng chiều cao ở tuổi dậy thì.

Thậm chí cô bé còn thực hiện cả một seris các bài tập hỗ trợ tăng chiều cao, giúp đôi chân thon dài. Không hổ danh là ái nữ của Phương Trinh Jolie, cô bé cũng thừa hưởng "gen thể thao" của mẹ. Góc phòng mà Mia tập luyện cũng là căn phòng mẹ Phương Trinh Jolie từng chia sẻ rất nhiều động tác yoga hướng dẫn các chị em tập luyện mỗi ngày.

Động tác 1: Jumping Jack

Động tác 2: Nhảy Bobby

Động tác 3: Biến thể của plank

Những bài tập này tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với tuổi dậy thì - giai đoạn "vàng" để phát triển chiều cao. Việc duy trì vận động kết hợp ăn uống khoa học chính là bí quyết giúp Mia có được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 13.

Không quá lời khi nói rằng, với chiều cao nổi bật 1m65 ở tuổi 13, đôi chân dài thẳng tắp và phong thái tự nhiên, bé Mia đang dần trở thành một "visual tiềm năng" của thế hệ Gen Alpha.

Điều khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến là hình ảnh bé Mia ngày càng trưởng thành, biết đỡ đần bố mẹ chăm sóc hai em nhỏ. Nhiều người nhận xét rằng Mia không chỉ xinh đẹp, cao ráo mà còn có trái tim ấm áp, biết quan tâm tới gia đình, chăm lo 2 em nhỏ, khiến mẹ Phương Trinh Jolie vô cùng tự hào.