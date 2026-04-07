Muốn trẻ bớt ồn ào nơi công cộng, không thể chỉ trông chờ vào việc quát tháo

Ngày 5/4, một sinh viên họ Trần đi tàu cao tốc từ Hàng Châu Đông đến Phụ Dương Tây. Trong suốt hành trình, một em nhỏ liên tục la hét gây ồn ào, dù nhân viên tàu đã nhắc nhở nhưng không hiệu quả.

Không chịu nổi, nam sinh đã lớn tiếng: “Con nhà ai vậy, có thể yên lặng một chút không?”

Sau tiếng quát này, toa tàu lập tức trở nên yên tĩnh.

Theo báo Tiêu Tương Thần Báo, đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng và nhanh chóng gây tranh luận.

Một bộ phận cư dân mạng ủng hộ hành động của nam sinh. Số khác cho rằng cách làm này thiếu phù hợp. Cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại khi đưa trẻ nhỏ đi tàu cao tốc trong tương lai.

Mâu thuẫn quen thuộc nơi công cộng

Tình trạng trẻ em gây ồn ào trên các phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu cao tốc, không phải chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, việc hành khách phải dùng đến cách quát lớn để giải quyết chỉ là giải pháp tình thế, không phải cách xử lý bền vững.

Trên thực tế, ngành đường sắt cũng khó có thể đưa ra quy định “cấm trẻ em gây ồn”, bởi đây là điều gần như không thể kiểm soát tuyệt đối.

Cần phân biệt từng tình huống cụ thể

Theo các chuyên gia, khi xử lý vấn đề này cần có cái nhìn hai chiều:

Với những hoạt động bình thường của trẻ, hành khách nên có sự bao dung và kiên nhẫn Nhưng với trường hợp trẻ ồn ào kéo dài, người lớn không thể lấy lý do “trẻ còn nhỏ” để buông lỏng quản lý.

Trước đó, từng có trường hợp nhân viên tàu phát đề bài cho trẻ làm để giữ yên lặng. Dù hiệu quả trong một số tình huống, nhưng rõ ràng không thể áp dụng rộng rãi, bởi không thể yêu cầu mọi nhân viên đều “kiêm luôn vai trò giáo viên”, và không phải trẻ nào cũng phù hợp với cách này.

Quyền được yên tĩnh là chính đáng

Việc nam sinh trong câu chuyện nhận được nhiều sự ủng hộ cho thấy, anh đã nói thay tiếng lòng của không ít hành khách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối, cho rằng: “Tàu là nơi công cộng, trẻ không có nghĩa vụ phải giữ im lặng”.

Quan điểm này bị cho là thiếu hợp lý. Bởi chính vì là nơi công cộng, nên cần dạy trẻ không thể tùy ý gây ồn như ở nhà .

Một số ý kiến khác còn cho rằng: “Muốn yên tĩnh thì hãy đi khoang thương gia hoặc máy bay riêng”.

Lập luận này cũng không thuyết phục, bởi dù ở bất kỳ hạng ghế nào, hành khách đều có quyền được hưởng môi trường không bị tiếng ồn quá mức làm ảnh hưởng.

Trách nhiệm chính thuộc về phụ huynh

Để hạn chế những mâu thuẫn tương tự, giải pháp cốt lõi nằm ở vai trò của người giám hộ. Ngành đường sắt có thể tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh khi đi cùng trẻ Các chương trình giáo dục gia đình tại trường học, cộng đồng cần chú trọng nội dung dạy trẻ ứng xử nơi công cộng

Đồng thời, xã hội cũng cần có cái nhìn cân bằng:

Không quá khắt khe với những hành vi trong phạm vi bình thường của trẻ

Nhưng cũng không dung túng cho việc gây ồn kéo dài, ảnh hưởng đến người khác

Lời kết

“Trẻ còn nhỏ nên khó dạy” không thể là lý do để biện minh cho việc buông lỏng quản lý. Cha mẹ với vai trò là người thầy đầu tiên cần chủ động hướng dẫn con cách ứng xử phù hợp ngay từ sớm.

Chỉ khi đó, những xung đột không đáng có nơi công cộng mới có thể được hạn chế, thay vào đó là một môi trường văn minh và tôn trọng lẫn nhau.

Nguồn: Sohu