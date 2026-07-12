Đưa con lên công ty, chỉ vài giây mải làm mẹ "hồn bay phách lạc" khi thấy con tự dập ghim vào tay!

Chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác của người lớn, chiếc dập ghim văn phòng quen thuộc đã găm thẳng vào ngón tay em bé.

Câu chuyện là lời hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về những nguy cơ tai nạn sinh hoạt khuất lấp ngay nơi làm việc và tầm quan trọng của việc xử lý y tế đúng cách.

Mới đây, chia sẻ của một người mẹ về tai nạn hy hữu nhưng đầy nguy hiểm của cậu con trai tại văn phòng làm việc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Sự việc một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Tai nạn với trẻ nhỏ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chỉ trong tích tắc.

Theo lời kể, tranh thủ dịp phù hợp, người mẹ đã đưa con lên công ty mình chơi. Nghĩ rằng môi trường văn phòng công sở vốn an toàn, chị tập trung giải quyết công việc.

Thế nhưng, đúng với bản tính hiếu động và tò mò của trẻ nhỏ, chỉ một cái quay đi quay lại, chị đã hoảng hồn phát hiện con mình tự bấm chiếc dập ghim thẳng vào ngón tay.

"Cũng may ngay cạnh văn phòng là bệnh viện, hai mẹ con lập tức sang làm thủ thuật rút ghim và tiêm uốn ván. Chi phí xử lý hết 1,5 triệu đồng. Không biết đâu mà lần với bọn trẻ con đâu" - người mẹ lo lắng chia sẻ kèm theo hình ảnh ngón tay nhỏ xíu của em bé phải băng bó sau khi xử lý y tế.

Chiếc ghim bấm nhỏ bé, sắc nhọn khi găm sâu vào phần mềm của trẻ không chỉ gây tổn thương da thịt, chảy máu mà nguy hiểm hơn, nó là dung môi đưa vi khuẩn vào sâu bên trong cơ thể. May mắn trong trường hợp này, em bé đã được đưa đến cơ thể y tế gần nhất ngay lập tức để sát trùng và làm thủ thuật an toàn.

Nguy cơ từ những vết thương nhỏ và bài học "bắt buộc" về tiêm phòng uốn ván

Nhiều người thường có tâm lý chủ quan khi trẻ bị các vết thương nhỏ do đinh, ghim, kim bấm, hay mảnh sành cào xước.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, chính những vết thương rách da nhỏ nhưng có độ sâu lại là môi trường kị khí lý tưởng cho bào tử vi khuẩn uốn ván (*Clostridium tetani*) phát triển.

Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Vi khuẩn uốn ván tồn tại rất nhiều trong môi trường tự nhiên, bám vào các đồ vật kim loại (đặc biệt là đồ bị rỉ sét hoặc để trong môi trường văn phòng, bụi bẩn).

Khi trẻ bị các vật sắc nhọn đâm trúng, việc xử lý y tế không chỉ dừng lại ở việc rút dị vật hay băng bó, mà hai bước sau đây là bắt buộc:

Xử lý ngoại khoa: Phải do bác sĩ thực hiện để đảm bảo lấy hết dị vật, sát trùng sâu, tránh tình trạng ghim bị gãy hoặc sót lại mảnh vụn trong xương, cơ gây nhiễm trùng, hoại tử.

Tiêm phòng khẩn cấp: Trẻ cần được kiểm tra lịch sử tiêm chủng và tiêm huyết thanh/vắc-xin phòng uốn ván càng sớm càng tốt (tốt nhất trong vòng 24 giờ sau khi bị thương) để kích hoạt kháng thể bảo vệ cơ thể nếu cần thiết dựa trên chỉ định y tế.

Khuyến cáo dành cho các bậc phụ huynh

Văn phòng làm việc của cha mẹ tưởng chừng như an toàn nhưng thực tế lại chứa rất nhiều "bẫy ngầm" đối với trẻ nhỏ: từ kéo, dao dọc giấy, dập ghim, máy hủy tài liệu cho đến hệ thống dây điện dưới gầm bàn.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần lưu ý:

1. Thu xếp không gian an toàn: Nếu bắt buộc phải đưa con đến nơi làm việc, hãy cất toàn bộ văn phòng phẩm sắc nhọn, các vật dụng nhỏ dễ nuốt vào tủ có khóa hoặc vị trí cao ngoài tầm với của trẻ.

2. Không rời mắt khỏi con: Trẻ nhỏ chưa có ý thức về sự nguy hiểm, một phút lơ là của người lớn có thể phải đánh đổi bằng nỗi đau đớn của con trẻ.

3. Sơ cứu đúng cách: Nếu chẳng may tai nạn xảy ra, tuyệt đối không tự ý giật mạnh dị vật nếu găm quá sâu, không đắp các loại lá, thuốc theo mẹo dân gian. Hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý vô trùng và tiêm phòng uốn ván kịp thời.