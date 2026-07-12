13 tuổi cao 1m65, con gái Phương Trinh Jolie hướng dẫn 3 động tác hỗ trợ phát triển chiều cao, hè này các bé tập theo là chuẩn bài

Là con gái của Phương Trinh Jolie - người có nhiều năm gắn bó với yoga và duy trì lối sống khỏe mạnh, bé Mia cũng được mẹ hướng dẫn tập luyện từ sớm. Bước vào tuổi dậy thì, cô bé hình thành thói quen vận động đều đặn với nhiều động tác đơn giản, phù hợp để cải thiện sự dẻo dai, tư thế và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao.

Trên trang cá nhân, Mia cũng thường xuyên chia sẻ những đoạn clip hướng dẫn từng động tác để các bạn cùng trang lứa có thể dễ dàng tập theo ngay tại nhà. Ở tuổi 13, Mia gây chú ý khi sở hữu chiều cao khoảng 1m65 cùng vóc dáng cân đối, đặc biệt là đôi chân dài, săn chắc.

Bên cạnh yếu tố thể chất, thành quả này còn đến từ việc duy trì thói quen tập luyện, chế độ dinh dưỡng hợp lý và sinh hoạt điều độ trong giai đoạn dậy thì. Chính vì vậy, những bài tập bé Mia thực hiện cũng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, nhất là trong dịp hè khi các bé có nhiều thời gian để rèn luyện thể chất.

Các mẹ hay các bạn đồng trang lứa có thể tham khảo 3 động tác bé Mia thường tập tại nhà. Đây đều là những bài tập giúp cơ thể vận động toàn diện, cải thiện sự linh hoạt và có thể hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao khi kết hợp với dinh dưỡng đầy đủ, giấc ngủ chất lượng và lối sống lành mạnh.

Con gái Jolie Phương Trinh hướng dẫn 3 động tác giúp tăng chiều cao ở tuổi dậy thì.

Với 3 động tác này, chỉ cần giữ nguyên tư thế, không phải chuyển động hay tập hùng hục, nhưng vẫn hỗ trợ tăng chiều cao, giúp đôi chân thon dài, thắng tắp. Không chỉ các bé ở tuổi dậy thì, mà các mẹ cũng có thể tập luyện mỗi ngày để giữ vóc dáng dẻo dai và cân đối hơn.

Động tác 1: Giãn cơ ống chân

Động tác 2: Tư thế rắn hổ mang

Động tác 3: Giãn cơ nằm nghiêng

Những bài tập này tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với tuổi dậy thì - giai đoạn "vàng" để phát triển chiều cao. Việc duy trì vận động kết hợp ăn uống khoa học chính là bí quyết giúp Mia có được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 13.

Nguồn: Mia Soma