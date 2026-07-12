Tiếng gọi mẹ xé lòng của bé gái bên ngoài đài hóa táng, nỗi đau này biết đến khi nào với đi với cánh chim non lạc đàn ấy?

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tiễn biệt tại một nhà đài hỏa táng được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng triệu người. Trong bộ quần áo tang trắng tinh khôi, mái đầu chít khăn sô, thân hình nhỏ nhắn của bé gái run lên theo từng hồi nấc nghẹn.

Đứng trước bức tường kính của phòng hỏa táng, cô bé chỉ dán chặt tầm nhìn vào màn hình giám sát bên trong, nơi chiếc quan tài đang từ từ được đưa vào lò. Bằng tất cả sự ngây thơ và tình yêu thương dành cho đấng sinh thành, đôi bàn tay nhỏ bé của con liên tục níu kéo giữa khoảng không vô vọng.

Bé gái khóc gọi mẹ bến ngoài đài hóa thân

Tiếng gọi "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" lạc đi trong tiếng nấc, dội vào bức tường kính vô tình. Người thân đứng cạnh bên với chiếc khăn tang trên đầu chỉ biết ôm lấy bờ vai bé của con, gạt nước mắt trong sự bất lực. Đứa nhỏ ấy làm sao chấp nhận được việc mẹ đã đi đến một nơi xa, nơi mà chẳng có cách nào để gặp lại được nữa. Từ nay về sau, thế giới của con đã vĩnh viễn vắng bóng hình thù quen thuộc và vòng tay ấm áp của mẹ.

Những khoảnh khắc ly biệt này sao mà khiến người người ta đau lòng đến thế? Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn cố lao về phía trước ô cửa kính phòng hỏa táng, liên tục giơ tay níu kéo và khóc gọi mẹ. Chứng kiến bi cảnh này, ai mà kìm nổi nước măt cơ chứ...

Đoạn video ngắn không chỉ lấy đi nước mắt của người xem bởi khung cảnh chia ly tang tóc, mà còn bởi sự cô độc, nhỏ bé của đứa trẻ trước biến cố lớn nhất cuộc đời. Ngay sau khi clip được đăng tải, hàng chục nghìn lời chia sẻ, động viên và phân ưu đã được gửi đến con, ai cũng cầu mong cho con có đủ sức mạnh để vượt qua giông bão này.

Theo chia sẻ của một số cư dân mạng, hoàn cảnh của bé gái trong đoạn video còn ngặt nghèo và xót xa hơn rất nhiều. Một số tài khoản cho biết, bố của con đã đột ngột qua đời vì đột quỵ từ 3 năm trước. Tai họa tiếp tục ập xuống gần đây khi mẹ và đứa em nhỏ không may qua đời do đuối nước, để lại đứa trẻ ấy cô độc một mình trên đời.

Đám tang rồi sẽ qua đi, khói hương rồi sẽ tắt, nhưng tương lai của cánh chim lạc đàn cô độc 1 mình này rồi sẽ về đâu? Một đứa trẻ mất cha mất mẹ, mất gia đình đã là một bi kịch lớn đến nhường nào? Hành trình phía trước sẽ gập ghềnh đến đâu đây?

Mong rằng dù hành trình phía trước có ra sao, đứa nhỏ ấy vẫn sẽ nhận được sự bảo bọc, yêu thương từ người thân và xã hội để tiếp tục vững bước.